Alors que les législateurs s’intéressent à la réglementation, l’IA pourrait remodeler le Congrès lui-même

La même semaine où les dirigeants de l’industrie technologique et les sénateurs sont parvenus à un consensus selon lequel le gouvernement devrait réglementer l’intelligence artificielle, un groupe de législateurs, d’employés et de défenseurs s’est penché sur les pouvoirs potentiels de l’IA pour changer le pouvoir législatif et son fonctionnement.

Plutôt que quelque chose à craindre, l’IA est un outil qui peut aider à rationaliser les services aux électeurs, à démystifier une législation complexe et à améliorer le discours civique, selon une série d’idées présentées lors du cinquième Hackathon du Congrès, une réunion de passionnés de politiques et de passionnés de données qui s’est déroulée plusieurs heures jeudi dans l’auditorium du Capitol Visitor Center.

« Je comprends la peur », a déclaré le président Kevin McCarthy, R-Calif., qui a co-organisé l’événement avec le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y., faisant référence aux inquiétudes autour de l’IA. « Mais je veux aussi comprendre l’opportunité. Et je ne veux pas que les choses se produisent uniquement dans le secteur privé.»

Le Hackathon du Congrès a été organisé pour la première fois en 2011 pour débattre d’idées visant à améliorer le fonctionnement interne du Capitole, et des événements ultérieurs ont eu lieu en 2015, 2017 et 2022. Le hackathon de cette année ne portait pas uniquement sur l’IA et son potentiel pour le bien et le mal, mais la question a imprégné une grande partie des discussions et a de plus en plus retenu l’attention sur la Colline. Les critiques ont reproché au Congrès d’avoir été trop lent à saisir les implications et les risques en évolution rapide de l’IA, obligeant les législateurs à se démener pour rattraper leur retard.

Mardi, une sous-commission sénatoriale a tenu une audition sur la surveillance de l’IA, au cours de laquelle des dirigeants technologiques – y compris le président de Microsoft, qui a investi des milliards dans la société mère de ChatGPT – ont exhorté les législateurs à maîtriser l’IA, en particulier les systèmes qui contrôlent les infrastructures critiques.

Le lendemain, Elon Musk et Mark Zuckerberg, ainsi que d’autres grands experts en IA, étaient sur la Colline pour une réunion à huis clos avec les sénateurs. Le chef de la majorité Charles E. Schumer, DN.Y., qui a résumé le forum pour les journalistes, a déclaré que les partis étaient d’accord sur le fait que le Congrès devrait jouer un rôle dans la réglementation de la technologie, mais n’étaient pas d’accord sur la manière de le faire.

Et jeudi, le comité d’administration de la Chambre a laissé entendre que ces débats plus larges pourraient toucher de près les législateurs sur leur propre lieu de travail. Si l’IA générative recèle la promesse alléchante d’une « efficacité considérablement accrue » pour le personnel de base, elle pose également des questions d’éthique et de transparence. bref rapport averti. Le comité a demandé aux agences de soutien du Congrès de fournir des mises à jour mensuelles sur la manière dont elles envisagent d’utiliser l’IA.

Mais l’ambiance lors du hackathon était nettement plus positive. Alors que certains participants à l’événement public ont exprimé leur inquiétude face au potentiel de désinformation propagée par l’IA, la majorité a vu des opportunités d’exploiter la technologie.

Dylan Irlbeck, chercheur en innovation au sein de la commission sénatoriale des finances, a évoqué la possibilité d’utiliser de grands modèles de langage, capables de récupérer et de traiter rapidement de grandes quantités de texte provenant du Web, pour rédiger rapidement des résumés de projets de loi qui apparaissent sur Congress.gov, qui sont actuellement rédigés par le Congressional Research Service.

« Le problème est que CRS ne peut pas fournir ces services en temps opportun et ne les fournit pas », a déclaré Irlbeck. « Nous disposons de cette nouvelle technologie – de grands modèles de langage – qui possèdent de nombreuses propriétés étonnantes qui les rendent vraiment efficaces dans les résumés, notamment la compréhension du langage… la conscience contextuelle, l’évolutivité… la personnalisation par tâche et également la vitesse de traitement. Ils peuvent générer ces résumés en quelques secondes seulement.

Irlbeck a déclaré que l’IA pourrait être utilisée comme « copilote, pas comme pilote automatique ». Les analystes de CRS devraient approuver les résumés générés par l’IA, mais n’auraient pas à entreprendre le processus plus rigoureux de rédaction.

Andy Curran, PDG et fondateur de la Fondation WeVote, a présenté un réseau social dont le lancement est prévu début 2024 et qui créerait des forums hyper ciblés sur lesquels les utilisateurs pourraient commenter des textes législatifs spécifiques. Cette législation serait résumée et simplifiée à l’aide d’outils d’IA pour minimiser la confusion et encourager la participation des utilisateurs, selon Curran.

Et Lars Erik Schonander, technologue politique à la Foundation for American Innovation, a décrit un outil qu’il a construit et qui utilise l’IA pour comparer les packages de règles internes d’un congrès à l’autre. Un outil similaire pourrait un jour être utilisé pour rendre les projets de loi de crédits – qu’il a qualifiés d’« enfer des fichiers texte » – plus transparents en extrayant rapidement les chiffres de documents souvent denses et compliqués.

Au fil de l’après-midi, les participants ont échangé les idées de leurs groupes de discussion, abordant non seulement la nouvelle émergence de l’IA, mais aussi d’anciens problèmes qui harcèlent le Congrès depuis des années, comme la meilleure façon de communiquer avec les électeurs.

Le représentant Derek Kilmer, D-Wash., a fait une apparition. Le membre du panel d’administration de la Chambre, qui a dirigé les efforts visant à moderniser le Congrès, a répondu à des questions sur des sujets consacrés par le temps.

Interrogé sur le calendrier du Congrès et s’il serait préférable pour la collégialité que les membres et leurs familles vivent à Washington DC, Kilmer a répondu : « Vous ne devriez pas avoir à laisser votre famille dormir ici pour ne pas être un connard. »