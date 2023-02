Alors que les jets se rapprochaient du ballon chinois, les amateurs écoutaient

WASHINGTON (AP) – La scène extraordinaire des avions de chasse américains se préparant à frapper un ballon chinois a amené de nombreuses personnes le long de la côte de la Caroline à tendre le cou et à pointer leurs smartphones vers le ciel pour capturer le moment de l’impact.

Mais un groupe de passionnés d’aviation scannait attentivement les fréquences radio pour les échanges entre les pilotes qui suivraient alors que Huntress, le contrôleur du secteur de la défense aérienne de l’est du NORAD, suivait la distance exacte alors que deux avions de combat F-22 de l’Air Force se rapprochaient du cible.

Les pilotes devaient équilibrer la frappe du ballon alors qu’il se trouvait à au moins 10 kilomètres au large – la distance que la NASA avait conseillée à l’armée d’empêcher les débris de tomber sur terre – en s’assurant qu’il se trouvait toujours dans l’espace aérien territorial américain.

“Cinq milles au large”, conseille Huntress dans une transmission qui a été capturée par l’amateur d’aviation Ken Harrell, dans un enregistrement qui a été authentifié par le NORAD.

“Frank One est chaud”, rapporte le premier F-22. L’indicatif d’appel “Frank” a été donné aux deux avions en l’honneur du sous-lieutenant Frank Luke, qui a remporté la médaille d’honneur de la Première Guerre mondiale pour avoir abattu plusieurs ballons et avions.

“Frank Two est chaud”, le deuxième F-22 par radio.

Lorsque Huntress annonce que le ballon est à exactement six milles marins, Frank One tire.

« Le ballon est complètement détruit ! envoie par radio un avion de chasse F-15 qui a également participé à la mission, indiquant rapidement qu’« il semble y avoir des nuages ​​de paillettes métalliques. … C’est définitivement du métal qui se brise.

Cet audio, qui a été signalé pour la première fois par The Drive, n’était pas sur les fréquences radio civiles utilisées par les pilotes commerciaux. Les pilotes de l’Air Force communiquaient sur une fréquence militaire non cryptée que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord utilise pour mener des missions de sécurisation de l’est des États-Unis, sous le centre de contrôle nommé Huntress.

Les passionnés d’aviation avec les bonnes radios recherchent des missions Huntress et d’autres vols militaires comme passe-temps, appelant à des exercices.

Ken Harrell, un retraité de 68 ans de Summerville, en Caroline du Sud, fait partie de ces passionnés. Samedi, il a enregistré l’échange de la fusillade en ballon.

Le NORAD a confirmé l’authenticité de l’enregistrement à l’Associated Press dans un communiqué.

Quand Harrell a commencé il y a quelques années, il a dit qu’il “avait acheté le bon type de scanner, mis en place, vous savez, une antenne décente et beaucoup de logiciels pour se connecter au scanner et juste commencé à écouter.” Il a dit que le scanner ne coûtait qu’environ 160 $ ​​pour démarrer.

Samedi, il a reçu un appel d’un autre passionné qui a déclaré que Huntress guidait des F-22 pour frapper ce que le Pentagone a qualifié de ballon espion et la Chine a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un ballon météorologique civil.

«Il dit, monte sur le scanner, mec! Huntress contrôle les F-22 Raptors, vous savez pour le ballon, ils vont le faire », a déclaré Harrell. “Alors j’ai sauté, j’ai tout monté et j’ai commencé à écouter.”

Lorsque Harrell a entendu les voix des pilotes et du contrôleur, “j’étais excité”, a-t-il déclaré. “J’ai écouté beaucoup d’autres choses – des combattants s’entraînant, des exercices d’interception, et c’est cool, mais quand j’ai allumé le scanner pour la première fois et qu’il est allé sur ma fréquence Huntress locale, c’était assez évident : c’était une mission. Boom.”

Tara Copp, l’Associated Press