Alors que les Israéliens louent Biden, certains Palestiniens protestent contre sa visite.

À la veille de sa visite à Bethléem, l’administration Biden a annoncé un nouveau financement de 100 millions de dollars pour plusieurs hôpitaux pour les Palestiniens de Jérusalem-Est, sous réserve de l’approbation du Congrès, et de 201 millions de dollars pour l’organisme des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens. Il a également déclaré qu’Israël avait accepté de déployer la réception téléphonique 4G dans les zones gérées par les Palestiniens en Cisjordanie.

Une manifestation a eu lieu à Jérusalem-Est, où M. Biden a visité un hôpital que son administration espère soutenir avec un nouveau financement américain. Une deuxième manifestation devait avoir lieu vendredi à Bethléem, la ville de Cisjordanie où M. Biden rencontrera le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. D’autres manifestations ont eu lieu à Gaza et en Cisjordanie jeudi.

Les Palestiniens ont protesté vendredi contre le président Biden lors de ses rencontres avec des agents de santé et des responsables palestiniens, au milieu d’une frustration généralisée face au soutien américain à Israël et à la politique de l’administration Biden envers les Palestiniens.

« Ils ont laissé tout le reste », a déclaré Suhaib Zahda, un militant politique à Naplouse, en Cisjordanie, « pour demander la 4G ?

Les Palestiniens ont longtemps remis en question la capacité de Washington à arbitrer de manière neutre le conflit israélo-palestinien, citant le fort soutien américain à Israël aux Nations Unies et l’ampleur du soutien financier et militaire américain à Israël, qui a reçu plus d’aide américaine que tout autre pays depuis le monde. Seconde guerre.

Certains Palestiniens ont d’abord vu la présidence de M. Biden comme un soulagement bienvenu de l’administration Trump. Mais beaucoup voient maintenant l’administration Biden comme une déception en raison de son incapacité à inverser plusieurs politiques de l’ère Trump.

Jeudi, M. Biden a réaffirmé son soutien à la création d’un État palestinien, appelant à une « paix négociée durable entre l’État d’Israël et le peuple palestinien », et soulignant son soutien à une solution à deux États au conflit. Son administration dit qu’elle a également restauré des centaines de millions de dollars de financement pour les institutions palestiniennes qui avaient été coupés sous M. Trump.