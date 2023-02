Alors que les invités éclatent des craquelins, la jument effrayée s’enfuit avec le marié

Nous avons tous vu ces photos avant le mariage sur les réseaux sociaux, les magnifiques mariées, les beaux mariés, les lieux pittoresques et bien plus encore. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu et certains événements inattendus lors des mariages entraînent les échecs les plus épiques et les plus hilarants.

Une situation similaire a été filmée récemment lors d’un mariage où le marié était sur le point d’entrer dans la salle. Mais la jument, effrayée par le bruit des pétards, s’enfuit avec le palefrenier sur le dos. Une bobine Instagram montrant cette situation humoristique a fait surface en ligne et est devenue virale sur les réseaux sociaux avec plus de 2,9 millions de vues et plus. Le clip était sous-titré «Dulhe ki vidaai» et se terminait par des invités au mariage courant derrière la jument pour sauver le marié.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient divisés après avoir regardé le clip et ont proposé une série de réactions amusantes. Un utilisateur a écrit que l’univers le sauve tandis qu’un autre a commenté: “Raja Sahab Yudh ke liye nikal gaye.” Alors que le reste des commentaires vous laissera également fou, le suivant est le plus amusant. Cet utilisateur a écrit qu’en fait le La jument a eu le béguin pour le marié et s’est enfuie avec lui. Une autre a estimé que l’éclatement du cracker n’était qu’une excuse, le marié n’avait aucune intention de se marier. En dehors de ces utilisateurs qui ont apprécié la vidéo, certains trouvent l’ensemble du scénario extrêmement problématique et écrivait qu’il fallait éviter d’éclater des crackers devant les animaux : « Les analphabètes, les animaux ont peur des bruits forts », commente un internaute.

Un incident similaire a été signalé le 24 juillet 2021, lorsqu’une jument a couru avec un marié lors d’un mariage dans le village de Rampura à Ajmer au Rajasthan. Quelqu’un a fait éclater des pétards près de la jument qui l’a effrayée et elle s’est enfuie avec le marié. Comme on le voit dans la vidéo, le propriétaire de la jument a été vu courir derrière pour contrôler l’animal mais ses efforts ont été vains. Le cortège nuptial a dû suivre le marié sur quatre kilomètres à vélo et en voiture pour le sauver. Heureusement, le marié a enfin été sauvé et rien ne lui est arrivé.

