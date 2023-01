Alors que les insulaires s’installent dans la médiocrité, il y a beaucoup de reproches à faire

Les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey ont sûrement remarqué la performance du phénomène Connor Bedard lors des récents championnats du monde juniors. Bedard est déjà comparé à des joueurs tels que Sidney Crosby et Connor McDavid comme ayant le potentiel de changer complètement le visage d’une franchise en difficulté. Cela a conduit à la spéculation que certaines équipes font tout leur possible pour améliorer leurs chances d’atterrir Bedard dans la prochaine loterie de repêchage en tankant aussi fort que possible.

Et après avoir été témoin du voyage sur la route 1-3-0 des Islanders dans lequel ils semblaient totalement non préparés, surpassés et surclassés pendant de longues périodes de chaque match – sommes-nous sûrs qu’ils n’en font pas partie?

OK, c’est peut-être un peu extrême. Mais franchement, les Islanders devraient être légèrement mortifiés par la façon dont ils ont joué lors de leur périple dans la division du Pacifique à Seattle, Vancouver, Edmonton et Calgary. Ils rentrent à la maison avec une longue liste de problèmes qui, s’ils ne les résolvent pas rapidement, pourraient rapidement se retrouver loin des séries éliminatoires dans la division métropolitaine compétitive. Quatre des cinq matchs d’un prochain homestand sont contre des clubs solides, dont deux, Dallas et Boston, qui occupent la première place.

Les Islanders ont commencé le voyage en force, gagnants de trois matchs de suite. Ce voyage a été l’occasion pour eux de déclarer sur la route qu’ils étaient prêts à faire leur entrée au classement.

Au lieu de cela, à mi-parcours officiel d’une saison régulière qui comprend quelques moments ultra-compétitifs et impressionnants et d’autres dans lesquels ils semblent bâclés et sans vie, nous avons maintenant une idée de ce qu’est vraiment cette équipe des Islanders.

Médiocre.

Ils ne l’étaient même pas lors de ces quatre derniers matchs, et cela doit inquiéter tout le monde dans l’organisation. Les problèmes qui ont parfois tourmenté les Islanders tout au long de la première partie de la saison se sont manifestés lors des défaites contre les Kraken, les Oilers et les Flames, et même lors de la victoire contre Vancouver au cours de laquelle ils ont été abyssaux pendant les 20 premières minutes.

Alors, quel est le problème, et qui est à blâmer ?

Cela commence, comme ces choses le font habituellement, avec les joueurs dans le vestiaire. Bien que l’on puisse s’attendre de temps à autre à ce qu’une équipe connaisse une mauvaise première période, lorsque cela devient une tendance, la première ligne de questions est de savoir pourquoi les vétérans dirigeants ne peuvent pas trouver un moyen de mieux se préparer et les plus jeunes les gars autour d’eux pour le changer. C’est censé être une équipe avec une forte culture de vestiaire. Cela signifie que des modèles comme celui-ci ne sont pas censés émerger. Pourquoi sont-ils cette saison ? C’est une chose à laquelle personne ne semble pouvoir répondre.

La première période à Calgary aurait dû être le moment pour eux d’inverser la tendance. Ils ont déjà eu trois mauvais départs lors des trois premiers matchs. Les Flames ne sont plus ce qu’ils étaient il y a une saison. Les Islanders savaient sûrement que le gardien Semyon Varlamov pourrait avoir besoin de temps pour s’installer, jouant pour la première fois depuis qu’il a été blessé le 17 décembre. Mais au lieu de jouer de manière responsable avec la rondelle, les revirements ont mené directement à deux des trois premiers buts des Flames. , et les insulaires n’ont jamais pu rattraper leur retard.

Le jeu de puissance reste affreux, maintenant dans une misérable chute de 2 en 36 au cours des 13 derniers matchs avec peu de signes d’en sortir malgré des unités récemment remaniées. Le désavantage numérique a été légèrement meilleur, mais il y a encore quelques problèmes là-bas aussi. Depuis qu’ils n’ont pas accordé de but en avantage numérique lors des huit premiers matchs de la saison, le nombre de victimes des Islanders est de 75,3 % depuis lors, soit le 19e rang dans la LNH au cours de cette période.

Le personnel d’entraîneurs peut également ressentir un peu de chaleur maintenant, compte tenu de certains mouvements derrière le banc que leur patron a effectués dans le passé. Et peut-être qu’ils devraient. Les mauvais départs et les équipes spéciales ternes rejaillissent également sur Lane Lambert et ses assistants, car c’est finalement leur responsabilité. Lambert a essayé d’effectuer des patins matinaux réguliers, il a essayé de les sauter, il a essayé de laisser tomber les joueurs entre les matchs et il a essayé de s’entraîner entre les matchs. Certaines pratiques ont été bruyantes, avec lui aboyant bruyamment des ordres, et d’autres ont été beaucoup plus dociles. Rien de tout cela n’a semblé fonctionner, du moins pas sur une base suffisamment cohérente.

Et ne laissons pas non plus la direction s’en tirer. La réticence de Lou Lamoriello à faire, eh bien, n’importe quoi, pourrait enfin rattraper l’équipe. Il n’y a tout simplement pas assez de profondeur ici. Dieu aime Hudson Fasching, qui a travaillé dur et a été efficace, mais Hudson Fasching ne devrait pas être sur l’une des unités en avantage numérique. Simon Holmstrom a donné à l’équipe quelques minutes responsables dans les deux sens après son rappel, mais avant de se blesser, il n’a réussi qu’un but et une passe en 14 matchs.

La solution de Lamoriello pour essayer d’ajouter de la profondeur à la liste des Islanders pendant l’intersaison comprenait la signature de Fasching – une bonne acquisition jusqu’à présent, mais pas exactement une modification de la franchise; signer Nikita Soshnikov, qui est déjà de retour dans la KHL, et re-signer Kieffer Bellows, qui a été rapidement annulé et réclamé par Philadelphie. Pourquoi n’en a-t-il pas fait plus était une question au début de la saison, et cela se profile encore plus maintenant.

Peut-être que certains des joueurs vétérans de l’équipe sont un peu trop à l’aise. Cela, encore une fois, est une réflexion sur la direction et le personnel d’entraîneurs. Lambert a tenté de marquer un point tôt lorsqu’il a gratté Josh Bailey juste avant son 1 000e match dans la LNH (et quelques fois de plus au cours des semaines suivantes), ainsi qu’Anthony Beauvillier. Maintenant? Il n’y a aucun moyen qu’il puisse se permettre de faire cela sans personne d’autre pour jouer que Ross Johnston, qui, il est déjà clair, n’est pas quelqu’un que Lambert veut mettre dans l’alignement.

L’excuse de blessure ne vole pas ici non plus. Oui, il manque encore des pièces clés aux Islanders. Adam Pelech n’a pas été entendu depuis le 6 décembre, il y a un mois (ce qui n’est apparemment pas une blessure à long terme, du moins selon les normes de l’organisation). Mais selon NHL Injury Viz, les Islanders ne sont même pas dans la première moitié des équipes qui ont été affectées par les matchs perdus.

Résumé des blessures de la LNH jusqu’au 5 janvier Les capitales atteignent la moitié du chemin avec plus de MGL que 15 de leurs 21 dernières saisons complètes et un nombre pondéré en dollars plus élevé que tous sauf l’année dernière (qu’elles passeront cette semaine) – une partie de la croissance du plafond, évidemment, mais bien en avance sur la plupart des années pic.twitter.com/qxdpt9Jl9F – NHLInjuryViz (@NHLInjuryViz) 6 janvier 2023

Les points gaspillés plus tôt dans la saison contre des équipes non éliminatoires comme l’Arizona (deux fois), Nashville (deux fois), la Floride (deux fois), Detroit et Philadelphie les rattrapent maintenant au classement. Cela ne devrait pas être une surprise. Ce qui devrait être, c’est que cela se passe encore au milieu de la saison avec ce qui est un club vétéran qui devrait savoir mieux.

Peut-être que les Islanders trouveront un moyen de jouer de manière plus cohérente en seconde période. Peut-être que Lamoriello décidera que cette liste a besoin d’aide et ira chercher un attaquant ou deux. Peut-être qu’une fois qu’ils seront en bonne santé, ils joueront mieux, bien que simplement attendre et espérer que tout le monde soit disponible est une façon assez risquée de faire des affaires.

En attendant, il y a trop de preuves à ce stade que les Islanders ne sont pas dignes d’être considérés comme une menace réelle pour remporter la Coupe Stanley telle qu’elle est actuellement construite. Et compte tenu de l’âge de la liste et du manque de prospects haut de gamme dans le système, c’est toujours ce qu’ils sont censés être, n’est-ce pas ?

(Photo des Flames de Calgary célébrant le but de Nikita Zadorov et une avance de 3-0 en première période vendredi contre les Islanders : Sergei Belski / USA Today)