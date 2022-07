Alors que les infirmières de T.-N.-L. quittent leurs emplois à temps plein, la province fait appel à des agences privées coûteuses

La fille de Lauren Byrne a pleuré de joie le jour où sa mère est rentrée à la maison et a annoncé qu’elle n’était plus infirmière permanente à temps plein dans la campagne de Terre-Neuve.

Après 13 ans à panser des plaies, à soigner des patients, à consoler des familles et à passer à côté de sa propre vie, Byrne a décidé de renoncer à sa retraite et à sa carrière permanente.

Être une employée occasionnelle signifiait qu’elle pouvait être à la maison pour Noël et le Nouvel An. Aller aux fêtes d’anniversaire. Et tenir ses promesses.

“C’est beaucoup, vous savez, ‘Je travaille ce soir et demain est le dernier jour d’école et je vais rentrer à la maison et nous prendrons des photos'”, a déclaré Byrne dans une récente interview.

“Et puis le lendemain matin arrive et il y a un appel malade et il n’y a personne pour occuper cette place.”

Les infirmières de Terre-Neuve-et-Labrador quittent la profession à un rythme rapide, avec plus de 600 postes vacants et 900 autres infirmières en mesure de prendre leur retraite. Byrne et une autre infirmière autorisée expliquent publiquement pourquoi ils pensent que le système actuel ne fonctionne plus.

La pénurie de main-d’œuvre dans les soins de santé a laissé non seulement la province, mais aussi le pays, aux prises avec un nombre décroissant d’infirmières, ce qui a amené les gouvernements et les organismes de santé à se fier à une option beaucoup plus coûteuse : les infirmières itinérantes.

Mais le syndicat qui représente les infirmières de Terre-Neuve-et-Labrador dit que c’est un dangereux précédent à créer et que cela coûtera plus cher aux contribuables à long terme. Son chef continue d’appeler à des changements rapides pour atténuer la catastrophe.

Cela fait suite à un rapport de Statistique Canada publié en juin sur la demande de main-d’œuvre dans le système national de santé qui a montré qu’il y a deux fois plus de postes vacants dans les secteurs de la santé et de l’assistance sociale cette année qu’il y a deux ans.

Niki Parsons, infirmière de longue date dans une région rurale de Terre-Neuve, affirme que sa profession est en crise et qu’elle s’exprime pour que le public connaisse les réalités de la situation. (Syndicat des infirmières et infirmiers autorisés de T.-N.-L.)

Niki Parsons n’a jamais rêvé de prendre sa retraite, mais maintenant c’est une pensée régulière.

Mais la retraite n’aura que le nom, prédit-elle.

« Quatre infirmières ont pris leur retraite il y a deux ans. Elles ont pris leur retraite un vendredi et elles sont de retour au travail le lundi », a déclaré Parsons, qui travaille comme infirmière autorisée dans une région rurale de Terre-Neuve.

Parsons a traversé certaines des périodes les plus tumultueuses des années 1990, lorsque les infirmières et le gouvernement étaient en désaccord sur la dotation en personnel et la rémunération.

Mais rien, dit-elle, ne peut se comparer à ce qu’elle voit maintenant : un lieu de travail en constante gestion de crise, où le manque de personnel est la norme.

Congés annuels refusés, les infirmières s’épuisent

“Cela me met en colère de ne pas pouvoir entrer et fournir le niveau de soins que je sais que mes patients veulent et attendent”, a déclaré Parsons.

“Et ça me met en colère de n’avoir nulle part où me tourner parce que c’est presque si banal maintenant.”

Parsons a déclaré que ce ne sont pas seulement les infirmières qui manquent de personnel. Elle a dit que son hôpital est régulièrement en panne de porteurs, d’infirmières auxiliaires autorisées, de préposés aux soins personnels et de secrétaires – tous des emplois cruciaux qui maintiennent le système de santé à flot.

Mais travailler à court n’est pas possible dans une salle d’urgence, dit Lauren Byrne.

“Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous devons donc travailler à Noël et au Nouvel An. Vous demandez un jour de congé six mois à l’avance, mais il n’y a personne pour prendre ce jour-là”, a déclaré Byrne.

Parsons dit qu’elle parle publiquement pour que les patients sachent que les infirmières font de leur mieux avec les ressources dont elles disposent. (Syndicat des infirmières et infirmiers autorisés de T.-N.-L.)

Un sondage mené en mars par le gouvernement provincial et le syndicat des infirmières a révélé que 90 % des infirmières immatriculées et des infirmières praticiennes souffrent d’épuisement professionnel. Seize pour cent des infirmières ont indiqué qu’elles envisageaient de quitter définitivement la profession.

La moitié de toutes les infirmières autorisées envisagent de démissionner de leur poste pour devenir occasionnelles.

Byrne est l’un d’entre eux.

“J’aime toujours les gens avec qui je travaille, j’aime toujours le travail et j’en ai juste besoin pour avoir plus d’autonomie sur mon propre emploi du temps et ma propre vie”, a-t-elle déclaré.

“Je travaillerai occasionnellement et je mettrai de l’argent de côté pour ma propre pension, mais je peux planifier mes propres quarts de travail et je ne suis pas obligé de travailler un certain nombre de quarts de travail.”

“Une pente glissante”

L’une des solutions à court terme qui est utilisée consiste en des agences privées qui paient les infirmières à un taux plus élevé pour se rendre dans les hôpitaux et les établissements à travers le pays pour répondre à un besoin.

Selon les syndicats d’infirmières provinciaux et nationaux, le recours à des infirmières d’agence ou de voyage est à la hausse partout au Canada. Les infirmiers d’agence sont finalement payés avec des fonds publics, même s’ils travaillent pour des entreprises privées.

Il s’agit d’argent public pour un système de soins de santé financé par l’État et dépensé pour le secteur privé -Yvette Coffey

CBC News a demandé des données aux quatre autorités sanitaires provinciales sur l’utilisation des infirmières de voyage cette année du 1er janvier au 30 juin.

Central Health a déclaré avoir embauché 46 infirmières de voyage, dont certaines ont effectué plusieurs séjours auprès de l’autorité sanitaire. Dans un courriel, un porte-parole a déclaré que 410 516 $ avaient été dépensés à ce jour.

Eastern Health a commencé à utiliser des infirmières privées en mai et a utilisé 14 infirmières. Le coût moyen par journée de 12 heures travaillées, qui varie selon le domaine d’affectation, est d’environ 1 100 $. L’autorité sanitaire n’a pas fourni les coûts totaux dans les délais.

Dans la région sanitaire du Labrador-Grenfell, 46 infirmières itinérantes ont travaillé, pour un coût total de 1 085 788 $.

Western Health a déclaré qu’il n’avait utilisé aucune infirmière de voyage à ce jour. Cependant, un porte-parole a confirmé plus tard que l’autorité sanitaire avait signé un contrat pour faire venir des infirmières de l’agence dans ses installations, mais que les infirmières n’avaient pas encore commencé à travailler.

La fille de Byrne s’est habillée comme sa mère pour la journée des carrières à son école au début de 2020. (Soumis par Lauren Byrne)

« Il s’agit d’argent public pour un système de soins de santé financé par l’État qui est dépensé pour le secteur privé », a déclaré Yvette Coffey, présidente de la Registered Nurses’ Union of Newfoundland and Labrador.

“Et c’est une solution à court terme. C’est une pente glissante parce que nos membres veulent de la flexibilité. Nos membres veulent du temps libre. Et ils le voient. Et nous avons des gens qui quittent notre système maintenant pour rejoindre des agences dans d’autres provinces.”

La semaine dernière, le Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario et le syndicat SEIU Healthcare ont demandé l’interdiction d’utiliser les infirmières des agences de voyages dans cette province.

Coffey veut que le gouvernement provincial explique ce qui se passerait si les infirmières des autorités sanitaires quittaient leur emploi dans le secteur public pour revenir plus tard avec une agence privée – comme ce fut le cas récemment dans un hôpital du Manitoba, a-t-elle déclaré.

“Les quarts de travail obligatoires devraient être illégaux”

Les plaidoyers de Coffey sont repris à l’échelle nationale par Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers.

Silas a déclaré que les infirmières de partout au Canada ne tenaient qu’à un fil et que les provinces et les territoires ne devraient pas en supporter seuls le poids.

“Personne ne résoudra cette crise par lui-même et il n’y aura pas de solution miracle. Elle devra être multiforme”, a déclaré Silas.

“Donc, pour le moment, nous ne voyons pas grand-chose du gouvernement fédéral, mais nous travaillons avec tous les premiers ministres pour faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il se présente à la table des ressources humaines en santé.”

Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, dirige les membres dans un chant de solidarité à l’extérieur du Centre des congrès de Fredericton en février 2020. (Jennifer Sweet/CBC)

Silas a déclaré que l’accent devait être mis sur le renforcement du secteur de la santé publique avec des infirmières qui sont déjà là-bas.

“Il faut vraiment demander aux infirmières de retourner sur le marché du travail parce qu’il faut comprendre que beaucoup d’infirmières prennent une retraite anticipée ou sont allées dans des agences, par exemple, et ensuite travaillent sur un programme de recrutement solide.”

Mettre l’accent sur le recrutement et la rétention

Tom Osborne, ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré la semaine dernière qu’il y aurait une annonce prochaine pour aider à résoudre la crise des soins infirmiers.

Il n’est pas entré dans les détails.

Cependant, un groupe de réflexion sur les soins infirmiers tenu au printemps a abouti à une liste de solutions à court terme, notamment des incitations au retour des retraités, des incitations à inciter les occasionnels à occuper des postes et une aide à la garde des enfants.

Osborne a déclaré qu’il ne voulait pas que le secteur public dépende des infirmières de voyage.

Le ministre provincial de la Santé, Tom Osborne, reconnaît que le recours aux infirmières des agences de voyages ne devrait pas être la solution à la crise de dotation. (Darryl Murphy/CBC)

“Je respecte et apprécie les autorités sanitaires qui utilisent des approches créatives pour combler les lacunes. Cependant, nous devons recruter. Nous devons conserver”, a déclaré Osborne.

“Nous avons besoin de fonctionnaires dans cette province pour remplir ces rôles. Et c’est une priorité pour moi.”

Mais même avec le secteur des soins infirmiers sur un terrain fragile, Parsons et Byrne disent qu’ils recommenceraient à cause de leur passion pour le travail.

Ils espèrent qu’avec le bon soulagement, les incitations et la planification seront le médicament dont il a besoin.

