Les infirmières se disent débordées et les hôpitaux privés sont impliqués dans la riposte nationale, malgré les plaintes selon lesquelles le gouvernement doit leurs dettes importantes avec peu d’argent.

« Nous sommes à un stade très critique et nous avons besoin de mesures exceptionnelles et fortes ainsi que d’une mise en œuvre stricte », a déclaré le Premier ministre Concierge Hassan Diab au début d’une réunion gouvernementale pour discuter de la manière de lutter contre la propagation du virus. .

Une réunion du plus haut comité de sécurité suivra plus tard dans la journée avant l’annonce de nouvelles mesures. Le Noël orthodoxe arménien est célébré au Liban cette semaine.

Le Liban, un pays de près de 6 millions d’habitants, dont 1 million de réfugiés, a enregistré environ 3 000 cas d’infection par jour au cours de la semaine écoulée, soit près du double du nombre des semaines précédentes. Près de 190 000 infections et près de 1 500 décès ont été enregistrés depuis février.

Les chiffres ont commencé à monter en flèche cet été, après une explosion massive dans le port de Beyrouth qui a secoué la ville et son secteur païen, tuant plus de 200 personnes et en blessant 6000. Les infections après l’explosion d’août ont augmenté de plus de 300% par rapport au mois précédent et ont augmenté depuis.

Malgré un gel de deux semaines en novembre, les chiffres ont continué de grimper – ne faisant qu’empirer avec les vacances et le retour de près de 80000 expatriés pour célébrer à la maison.

Les vacances ont également vu plus de tests, mais les rapports suggèrent que beaucoup d’entre eux ont été menés pour permettre des célébrations, ne provoquant que des infections. Les écluses de la ville et de la ville ne pouvaient pas contenir de nouvelles infestations, et les amendes infligées aux contrevenants n’ont pas empêché les grands rassemblements du Nouvel An. Dans l’un, un hôtel a accueilli un célèbre chanteur libanais lors d’une fête en salle avec des centaines de personnes, critiquant la mise en œuvre laxiste de la sanction.

Beaucoup craignaient que le nombre puisse dépasser 5 000 infections par jour et ont exprimé leur crainte du «scénario italien» – une référence à une surcharge du secteur de la santé sans la capacité de détecter de nouveaux cas.

Le Liban est déjà aux prises avec une crise économique sans précédent qui l’a laissé incapable de rembourser ses dettes et de réduire sa monnaie locale et de perdre 80% de sa valeur au profit du dollar. Cela a considérablement ralenti les importations dans les pays tributaires des importations, notamment de médicaments et de fournitures médicales. Cela a également fait grimper l’inflation et le chômage.

Avant les vacances, les autorités libanaises ont assoupli les restrictions, dans l’espoir de stimuler la faiblesse de l’économie, en particulier avec des milliers d’expatriés dans la ville. Cela a déclenché un débat sur la question de savoir si les politiques hésitantes du gouvernement ou le laxisme social dans la mise en œuvre du détachement social et d’autres mesures sont à l’origine de la hausse.