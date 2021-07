Alors que les infections à Covid-19 en Corée du Sud battent des records, Séoul réimpose les règles de distanciation sociale maximale

Les règles de distanciation sociale de «niveau 4» – les plus restrictives selon les directives de santé publique sud-coréennes – ont été annoncées vendredi pour Séoul et la province voisine densément peuplée de Gyeonggi et Incheon. La décision a été prise à la suite d’une réunion de responsables de plusieurs agences gouvernementales présidée par le Premier ministre Kim Boo-kyum, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

En tant que tel, pendant au moins deux semaines à partir de lundi, la plupart des rassemblements publics dans la région de la capitale de Séoul seront interdits, tandis que les événements privés seront fortement restreints. Il n’y aura pas de cours en personne dans les écoles ni de fête dans les boîtes de nuit. Les restaurants devront observer un couvre-feu à partir de 22 heures. Les mariages et les funérailles seront limités aux parents uniquement.

« Les mesures antivirus ont atteint leur niveau de crise maximal, avec un nombre record de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 renouvelés pendant plusieurs jours », a déclaré le Premier ministre, expliquant la décision. Le gouvernement a même suspendu les mesures incitatives pour les personnes vaccinées, qui disposent actuellement d’une marge de manœuvre supplémentaire dans leur vie quotidienne, pendant toute la durée de la crise.

Le semi-verrouillage a été imposé pour tenter de freiner les infections à Covid-19, qui ont considérablement augmenté depuis que la variante contagieuse Delta du virus à l’origine de la maladie a atteint la Corée du Sud. De nouvelles infections quotidiennes ont battu des records nationaux pendant trois jours consécutifs et sont désormais au plus haut niveau depuis l’identification du premier cas de Covid-19 en janvier de l’année dernière.

L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a enregistré 1 316 nouveaux cas vendredi, dont 1 236 infections locales. Environ 80 pour cent des patients venaient de Séoul et des régions voisines.

En grande majorité, la maladie affecte les personnes dans la vingtaine et la trentaine, qui ne sont pas encore éligibles pour les vaccinations. Le KDCA indique que 30,2% de la population du pays ont reçu au moins une injection de vaccin jusqu’à présent, avec seulement 11% complètement vaccinés.

Le ministre de la Santé Kwon Deok-cheol a averti les Sud-Coréens que la quatrième vague de Covid-19 en cours pourrait durer un « période de temps considérable ». Dans le pire des cas, le KDCA s’attend à ce que les cas quotidiens atteignent jusqu’à 2 140 en juillet.

Le Premier ministre Kim a présenté des excuses aux propriétaires de petites entreprises, qui souffriront le plus financièrement des restrictions. « Il sera difficile de réparer complètement les dégâts, mais le gouvernement fera de son mieux pour apporter le plus grand soutien à travers une loi de soutien aux micro-entreprises », il a dit.

