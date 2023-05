Alors que les incendies de forêt en Alberta font rage, l’inquiétude grandit au sujet des orages pendant les précipitations

Alors que la pluie tombe dans certaines parties de l’Alberta, une déclaration spéciale sur la qualité de l’air reste en vigueur alors que les autorités surveillent les conditions météorologiques qui pourraient entraîner davantage d’incendies de forêt.

Dimanche après-midi, 93 incendies de forêt brûlaient en Alberta. Sur les 86 incendies de forêt qui brûlent à l’intérieur des zones de protection forestière, 23 sont considérés comme hors de contrôle.

La province fournira une mise à jour sur la situation des incendies de forêt à 15 h MT. CBC diffusera la conférence de presse en direct ici.

Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le complexe de l’aigle, qui est constitué de deux incendies de forêt à proximité de Fox Creek et du district municipal de Greenview, en particulier la communauté de Little Smoky.

« Le complexe de l’aigle a reçu environ un millimètre de pluie sur la majeure partie de cet incendie – ce qui n’est pas beaucoup – mais nous prendrons ce que nous pourrons obtenir à ce stade », a déclaré Derrick Forsythe, agent d’information d’Alberta Wildfire, dans une interview avec CBC. Dimanche de Whitecourt, Alb.

Forsythe a déclaré que cela a permis aux équipes de travailler sur le périmètre de l’incendie.

« Nous sommes vraiment reconnaissants à la plupart des Albertains qui ont pris des précautions supplémentaires – ceux qui sont allés dans la forêt ce week-end », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de nouveaux départs, normalement ce long week-end est une période chargée pour nous chaque année car il y a tellement de monde dans le paysage. »

Une interdiction de faire des feux et une restriction concernant les véhicules hors route sont actuellement en vigueur dans toute la zone de protection forestière de la province.

Une dizaine de parcs et aires de loisirs ont été fermés, et plusieurs autres sites sont surveillés de près. La liste des fermetures continuera d’être mise à jour en ligne.

Dimanche, la GRC de Fox Creek a annoncé qu’elle porterait plainte contre un homme qui s’est retrouvé coincé après avoir tenté de contourner un point de contrôle des incendies de forêt vendredi.

Le camion de l’homme s’était enlisé dans la boue et il a été encerclé par le feu dans les environs.

« En raison de l’incendie actif dans la zone, il a été jugé dangereux pour les premiers intervenants d’entrer dans la zone. Un hélicoptère forestier s’est rendu sur les lieux et a pu transporter l’homme en lieu sûr », a indiqué un communiqué.

Surveillance des orages

« Bien que les averses soient certainement bien accueillies par les pompiers, nous surveillons très attentivement les orages », a déclaré Christie Tucker, responsable de l’unité d’information Alberta Wildfire, lors d’une conférence de presse samedi.

« Nos centres d’incendie à capteurs de foudre dans la zone de protection de la forêt savent où la foudre a frappé », a-t-elle déclaré.

En réponse, Alberta Wildfire est en mesure d’envoyer des patrouilles pour déterminer si la foudre a pu déclencher un incendie de forêt, a déclaré Tucker.

L’agence a vu des coups de foudre à Edson et à Grande Prairie samedi et surveille toute activité susceptible de provoquer d’autres incendies de forêt.

Environnement et Changement climatique Canada a prévu de la pluie et des températures plus fraîches pour la première moitié de la semaine prochaine.

Une rupture dans la crête supérieure traverse la province dimanche et apporte de l’air plus frais et plus de pluie.

La pluie se concentrera sur le centre de l’Alberta lundi et mardi.

Les ordonnances d’évacuation en raison d’incendies de forêt demeurent en vigueur pour environ 17 collectivités du centre et du nord de l’Alberta. Près de 10 700 personnes attendent le feu vert pour rentrer chez elles, ont annoncé samedi des responsables provinciaux.

Hub d’évacuation de haut niveau

Crystal McAteer, maire de High Level, a déclaré dimanche dans une interview que sa ville de 4 000 habitants était devenue une oasis pour les évacués.

Depuis que les incendies de forêt ont forcé les évacuations de la communauté il y a plus de deux semaines, High Level a doublé sa population temporaire en acceptant environ 4 000 personnes fuyant les incendies de forêt.

« Nous avons encore probablement environ 2 000 [evacuees] dans la ville », a déclaré McAteer. La ville propose un millier de chambres avec débordement dans l’aréna local, la piste de curling, le centre d’amitié et les campings.

« Cela impose une énorme taxe à notre équipe municipale parce que nous sommes une petite équipe et ils travaillent 24 heures sur 24 et cela surcharge également notre refuge pour animaux ou nos restaurants. »

High level a exercé des pressions auprès de la province et du gouvernement fédéral pour un centre d’évacuation. McAteer a déclaré qu’ils s’étaient vu refuser une subvention fédérale pour ne pas avoir satisfait aux exigences conformément à la politique du gouvernement. politique de zéro net.

Le maire est également le dernier responsable du gouvernement local à demander le report des élections provinciales du 29 mai.

« Le sentiment ici est qu’il ne s’agit pas d’élections … le champ de bataille est Calgary et le sud de l’Alberta », a déclaré McAteer.

« Mon sentiment personnel est qu’il aurait dû être reporté … toute la province, à l’exception du sud de l’Alberta, semble être en feu. »

REGARDER | CBC décompose ce que les incendies de forêt pourraient signifier pour les élections provinciales en Alberta

Quel est l’impact des incendies de forêt en Alberta sur les élections? | À propos de ça Avec les incendies de forêt qui font rage dans le nord et le centre de l’Alberta et des dizaines de milliers de personnes forcées d’évacuer, il peut être facile d’oublier que la province est en pleine campagne électorale. À un peu moins de deux semaines du jour des élections, Jason Markusoff de CBC Calgary aide à expliquer comment les incendies ont un impact sur la course au poste de premier ministre.

Impact de la fumée

Une épaisse fumée de feu de forêt s’est installée sur une grande partie de l’Alberta, ce qui a suscité une déclaration spéciale sur la qualité de l’air dans la majeure partie de la province qui conseille aux gens d’éviter d’être à l’extérieur en raison des risques pour la santé de la fumée.

Dimanche après-midi, la cote air santé (CAS) d’Environnement Canada indiquait que la qualité de l’air d’Edmonton présentait un risque de 10+ ou très élevé. Les conditions inquiètent les pneumologues comme le Dr Shawn Aaron pour les habitants de l’Ouest canadien.

« La fumée des feux de forêt contient des particules et ce sont de petites particules ressemblant à de la poussière », a-t-il déclaré dans une interview.

Lorsque ces particules sont profondément inhalées, elles peuvent provoquer une inflammation et des lésions pulmonaires.

« Le masque N95 est probablement le seul outil que nous avons dans notre boîte à outils qui peut aider les gens … car cela bloquera 95% des particules respirables », a-t-il déclaré.

L’agriculteur Normand Boulet et sa famille du village de Donnelly — à plus de 430 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton — ont trouvé les conditions météorologiques préoccupantes.

« Il est difficile de suivre physiquement le travail, la demande qui existe parce que … vous poussez, vous ne pouvez pas faire entrer suffisamment d’oxygène dans votre système », a-t-il déclaré.

En raison des exigences de l’agriculture, Boulet a déclaré qu’il est presque impossible d’ajuster leur fonctionnement.

« Nous avons mené notre saison de semis à travers toute cette fumée de feu de forêt et vous n’avez pas le choix », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas quelque chose où vous pouvez dire ‘Oh, eh bien, attendons que la fumée se dissipe.’ Les conditions d’humidité sont bonnes. Le moment est venu. Vous devez y aller. »

La fumée n’est pas non plus idéale pour la photosynthèse des plantes car la lumière du soleil est bloquée, ce qui dérange Boulet en raison de la courte saison de croissance de la région de Peace.

« S’ils ne poussent pas parce qu’il fait trop chaud, qu’il fait trop froid ou qu’il fait trop sec, alors chaque jour nous rapproche de plus en plus de l’automne et de la possibilité d’avoir un gel, de perdre la récolte ou de perdre en qualité. »