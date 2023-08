Alors que les incendies de forêt continuent de brûler, les communautés pleurent la destruction en vue de la reconstruction

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur CBC Lite, notre site Web en texte uniquement à faible bande passante.

Des braises se sont abattues sur Kukpi7 (chef) James Tomma et ses frères alors qu’ils se réfugiaient dans une rivière pour échapper aux incendies de forêt qui faisaient rage à Bush Creek East vendredi dernier.

« Nous avons dû courir vers la rivière… et le feu était là. Il était déjà arrivé et il a presque immédiatement franchi la rivière et a commencé à brûler de l’autre côté. Et nous sommes restés coincés au bord de la rivière », a déclaré Tomma, chef du le Skwlāx te Secwepemcúl̓ecw.

« Cela ressemblait à une zone de guerre, cela ressemblait à une zone de guerre… Ce n’était pas quelques braises, c’était une pluie de braises. »

La communauté du nord de Shuswap, qui compte environ 350 habitants, avait été mise en alerte d’évacuation quelques heures auparavant, alors que l’incendie convergeait avec l’incendie de Lower East Adams.

Alors que les frères et sœurs Tomma se cachaient sous le pont Squilax, ils pouvaient entendre le début de la destruction.

« La communauté a explosé et boum, boum, boum, boum, boum. Et j’ai alors su que c’était mon peuple, qu’ils perdaient tout cela », a déclaré Tomma, qui a été secouru par deux membres de la bande indienne voisine d’Adams Lake. bateau.

Kukpi7 James Tommas (à droite) et les frères Rocky (au centre) et Ronnie ont échappé à l’incendie de Bush Creek East en se jetant dans une rivière le 18 août 2023. James et Rocky ont tous deux perdu leur maison, qui figurait parmi les 31 détruites dans le Skwlāx te Communauté Secwepemcúl̓ecw. (Marcella Bernardo/CBC)

Plus de 31 maisons de la communauté ont été détruites par l’incendie, dont celle de Tomma et celle de son frère Rocky, qui s’est caché avec lui sous le pont.

Mais les frères sont réconfortés par le fait que tout le monde s’en est sorti vivant avant que l’incendie ne ravage la ville.

« Je priais : ‘S’il vous plaît, laissez tous les autres sortir… assurez-vous que tous les autres soient en sécurité' », a déclaré Rocky. « Tous ont été retrouvés sauf un. Et puis ils ont reçu des rapports indiquant qu’elle allait bien. Bon sang, vous savez, tout le monde a ressenti cette joie. »

Aujourd’hui, à peine une semaine après cette nuit éprouvante, le chef se dit convaincu qu’avec le temps et le soutien des autres niveaux de gouvernement, la communauté sera en mesure de se reconstruire.

Une grande partie des infrastructures majeures, notamment le bureau du bande, la caserne de pompiers et certains logements communautaires, sont toujours là, aux côtés du centre de bien-être et d’autres maisons en rangée.

« Je crois que les membres de mon groupe devraient revenir chez eux avant que la neige ne tombe », a déclaré Tomma vendredi à Kamloops, jurant de ne pas commencer à reconstruire sa propre maison tant que les autres membres ne seraient pas à nouveau abrités.

Glenmore Road à Kelowna, en Colombie-Britannique, est photographié le 25 août 2023. Des incendies de forêt ont brûlé deux propriétés le long de la route plus tôt cette semaine. L’ampleur des dégâts causés par les incendies de forêt n’est pas toujours visible sous les décombres, et il faut du temps aux autorités pour informer correctement les résidents si leurs maisons ont disparu ou sont en sécurité. (Tom Popyk/CBC)

Mais on ne sait toujours pas comment et quand la Première Nation reconstruira, et les mêmes questions demeurent pour plusieurs autres communautés dévastées par les incendies de forêt en Colombie-Britannique alors que les responsables des secours continuent d’enquêter et d’évaluer les dégâts.

Les incendies ont décimé les panneaux de signalisation, abattu les lignes électriques et rasé des points de repère clés, ce qui peut rendre difficile pour les pompiers d’identifier et de signaler chaque propriété individuelle touchée dans le centre de l’Okanagan et dans la région de Shuswap, au nord-est de Kamloops.

C’est une attente insupportable pour beaucoup de savoir si leur maison fait partie des 131 détruites dans le nord de Shuswap, ou parmi au moins 181 rasées par le complexe d’incendies de Grouse dans la région de Kelowna.

L’ampleur des dégâts n’est pas toujours visible sous les décombres, et il faut du temps aux autorités pour informer correctement les résidents que leurs maisons ont disparu ou sont en sécurité.

Tommas a déclaré que la désinformation selon laquelle sa maison était sûre, qui a été corrigée peu de temps après, lui donnait l’impression de perdre sa maison à deux reprises, tandis que dire aux autres membres que leur maison avait disparu était « déchirant ».

Et comme les flammes ont reculé dans certaines zones, les responsables affirment qu’il faut du temps pour garantir qu’une zone soit sûre pour que les gens puissent y retourner, avant de pouvoir lever les ordres d’évacuation.

Même si plusieurs ordres d’évacuation ont été levés à l’intérieur du pays, notamment à Kelowna, West Kelowna et Sorrento, cela ne signifie pas que ces zones sont habitables.

BC Hydro et FortisBC doivent effectuer des évaluations distinctes pour garantir que les conduites d’électricité, d’eau et de gaz sont sûres ou désactivées si elles ont été endommagées.

Et le ministère des Transports et de l’Infrastructure évalue les autoroutes et les ponts, notant vendredi que celui du nord de Shuswap n’est pas du tout praticable pour le moment.

« Au sol, il y a souvent des coupures de courant qui empêchent la gestion des aliments pourris et des fosses septiques… Il y a donc un effort massif qui doit être entrepris pour renforcer une zone afin de la rendre quelque peu sûre afin que vous puissiez rentrez chez vous », a déclaré vendredi Mike McCulley, agent d’information sur les incendies du BC Wildfire Service.

Incertitude et anxiété

De nombreux habitants, cependant, sont impatients de constater par eux-mêmes, même s’ils connaissent le sort de leur maison.

Les résidents de Shuswap ont posé des questions aux responsables des urgences du district régional de Thompson-Nicola lors d’une assemblée publique vendredi, demandant de connaître le sort de leur maison, quand ils pourraient pouvoir rentrer et quelles aides seraient disponibles s’ils le faisaient.

La réunion a eu lieu après que plusieurs manifestants ont tenté jeudi de contourner un barrage de la GRC sur la route transcanadienne, près de Sorrente.

Une propriété incendiée est photographiée le long de la côte du lac Little Shuswap, près de Scotch Creek, en Colombie-Britannique, le 19 août 2023. (Ben Nelms/CBC)

McCulley a fait preuve d’empathie et a exhorté à la patience envers ceux qui souhaitent revenir.

« Nous avons désespérément besoin de ramener les gens à la maison, comme tout le monde », a-t-il déclaré.

Tommas dit que la reconstruction des maisons et des bâtiments perdus par la Première Nation pourrait coûter jusqu’à 50 millions de dollars, mais il est trop tôt pour connaître l’ampleur des dégâts causés aux systèmes d’eau, d’électricité et d’égouts.

« Nous allons nous élancer vers les clôtures et vous savez, nous espérons que ce que nous accomplirons sera suffisant pour que les membres de notre groupe puissent au moins s’en sortir dans un avenir proche », a-t-il déclaré.

« Mais le coût va être extrême. C’est indéniable. »

Tommas est reconnaissant que personne ne soit mort, mais il affirme que la reconstruction ne se limitera pas à la construction physique de la communauté.

« En regardant à terre et en voyant les maisons de mes compatriotes brûler et tout… il y a une différence entre une maison et un foyer », a-t-il déclaré.

« Maintenant, les gens commencent tout juste à comprendre la perte dévastatrice que nous avons subie. »

