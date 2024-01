Alors que les Houthis promettent de poursuivre le combat, les États-Unis se préparent à une campagne soutenue

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’administration Biden élabore des plans pour une campagne militaire soutenue ciblant les Houthis au Yémen après que 10 jours de frappes n’ont pas réussi à mettre un terme aux attaques du groupe contre le commerce maritime, attisant l’inquiétude de certains responsables quant au fait qu’une opération à durée indéterminée pourrait faire dérailler le fragile pays ravagé par la guerre. la paix et entraîner Washington dans un autre conflit imprévisible au Moyen-Orient.

La Maison Blanche a convoqué mercredi de hauts responsables pour discuter des options sur la voie à suivre dans la réponse évolutive de l’administration au mouvement soutenu par l’Iran, qui s’est engagé à continuer d’attaquer les navires au large de la péninsule arabique malgré les opérations quasi quotidiennes visant à détruire les radars, les missiles et les missiles Houthis. des drones. Samedi, le Commandement central américain annoncé sa dernière frappe, sur un missile antinavire qui était prêt à être lancé.

Le cycle croissant de la violence est un revers pour l’objectif du président Biden d’endiguer les retombées des hostilités déclenchées par la guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Soulignant cette menace, l’Iran a accusé samedi Israël d’être responsable d’une frappe contre la capitale syrienne, Damas, qui a tué cinq conseillers militaires iraniens. L’armée israélienne a refusé de commenter. En Irak, une attaque contre la base aérienne d’Ain al-Asad, qui accueille des troupes irakiennes et américaines, a fait un soldat irakien grièvement blessé, selon un responsable du ministère de la Défense. Une faction liée à l’Iran s’en est déclarée responsable.

Les Houthis, une faction puissante dans la longue guerre civile au Yémen, ont structuré leur campagne, qui comprend plus de 30 attaques de missiles et de drones contre des navires commerciaux et navals depuis novembre, comme moyen de faire pression sur Israël, renforcer leur position au milieu une opposition régionale généralisée à l’État juif. La réponse américaine en rapide expansion risque également d’entraîner Biden dans une autre campagne volatile dans une région qui a à plusieurs reprises embourbé l’armée américaine, sapant potentiellement sa tentative de recentrer la politique étrangère américaine sur la Russie et la Chine.

Des responsables de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes, ont décrit leur stratégie au Yémen comme une tentative visant à éroder suffisamment la capacité militaire de haut niveau des Houthis pour réduire leur capacité à cibler les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden ou , au minimum, pour fournir un effet dissuasif suffisant pour que les compagnies maritimes peu enclines au risque recommencent à envoyer des navires sur les voies navigables de la région.

« Nous savons clairement qui sont les Houthis et leur vision du monde. » » a déclaré un haut responsable américain à propos du groupe, que l’administration Biden a désigné cette semaine comme organisation terroriste. “Nous ne sommes donc pas sûrs qu’ils s’arrêteront immédiatement, mais nous essayons certainement de dégrader et de détruire leurs capacités.”

Biden a reconnu cette semaine que les frappes n’avaient jusqu’à présent pas réussi à décourager les dirigeants houthis, qui ont promis de se venger des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dont l’armée a contribué aux frappes au Yémen.

« Est-ce qu’ils arrêtent les Houthis ? Non », a déclaré le président aux journalistes. « Vont-ils continuer ? Oui.”

Les responsables affirment qu’ils ne s’attendent pas à ce que l’opération dure des années comme les précédentes guerres américaines en Irak, en Afghanistan ou en Syrie. Dans le même temps, ils reconnaissent qu’ils ne peuvent identifier aucune date de fin ni fournir une estimation du moment où la capacité militaire des Yéménites sera réduite de manière adéquate. Dans le cadre de cet effort, les forces navales américaines s’efforcent également d’intercepter les livraisons d’armes en provenance d’Iran.

Les Houthis, qui sont passés d’un obscur mouvement rebelle dans les montagnes du nord du Yémen dans les années 1990 à la direction de vastes étendues du pays en 2015, ont déjà résisté à des années de bombardements par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.

« Nous n’essayons pas de vaincre les Houthis. Il n’y a aucune envie d’envahir le Yémen », a déclaré un diplomate proche du dossier. « L’objectif est de dégrader leur capacité à lancer ce type d’attaques à l’avenir, et cela implique de s’attaquer à l’infrastructure qui permet ce type d’attaques et de cibler leurs capacités de plus haut niveau. »

Le premier responsable américain a déclaré que les frappes initiales américaines et britanniques avaient réussi « à dégrader considérablement » les moyens militaires ciblés jusqu’à présent, mais a également reconnu qu’ils conservaient un arsenal conséquent. « Cela ne veut pas dire que les Houthis n’ont toujours pas de capacités, mais ils possédaient beaucoup de choses qu’ils n’ont pas maintenant », a-t-il déclaré.

Les responsables occidentaux pensent que l’équipement le plus avancé est fourni par l’Iran, qui, selon eux, mène depuis des années une opération de contrebande qui leur a permis de frapper bien au-delà des frontières du Yémen. Les États-Unis espèrent que ces frappes, en conjonction avec leur campagne d’interdiction qui a donné lieu la semaine dernière à une livraison d’ogives de missiles, priveront lentement les Houthis de leurs armes les plus puissantes.

Ils soulignent que les attaques plus sophistiquées, comme celle à grande échelle survenue le 9 janvier, n’ont pas été répétées depuis l’attaque menée par les États-Unis. les grèves ont commencé. “Rappelez-vous qu’avant la frappe, des navires américains avaient été attaqués avec plus de 20 drones et plusieurs missiles en une seule attaque”, a déclaré un deuxième responsable américain, utilisant un acronyme militaire pour drones.

Les Houthis semblent désormais recevoir une aide ciblée de l’Iran, a déclaré le premier responsable. Il a qualifié d’« incohérente » l’approche du groupe en matière d’attaque de navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden : parfois, ils semblent avoir clairement identifié la nationalité et les affiliations des navires qu’ils ciblent ; dans d’autres cas, ce n’est pas le cas.

Les responsables ont déclaré que l’idéologie, plutôt que l’économie, était le principal moteur de la décision de Biden de lancer la campagne actuelle. Alors que les attaques ont jusqu’à présent fait plus de victimes en Europe qu’aux États-Unis, qui dépendent davantage des routes commerciales du Pacifique que de celles du Moyen-Orient, la campagne des Houthis commence déjà à remodeler la carte maritime mondiale. Certaines sociétés ont choisi de rediriger leurs navires autour du cap de Bonne-Espérance, au large de l’Afrique australe, tandis que de grandes compagnies pétrolières, dont BP et Shell, ont suspendu leurs expéditions via cette région.

Les responsables ont déclaré que Biden pensait que les États-Unis devaient agir comme ce qu’ils ont décrit comme la « nation indispensable » au monde, avec une armée puissante et une capacité à organiser diverses nations derrière une seule cause. Des pays dont le Canada, Bahreïn, l’Allemagne et le Japon ont publié conjointement une déclaration le 3 janvier dénonçant les actions des Houthis.

Ils ont comparé la décision de Biden d’affronter les Houthis à sa position de soutien à l’Ukraine, où il a autorisé des milliards de dollars de dons d’armes pour aider Kiev à lutter contre la violation de la souveraineté de la Russie, une violation majeure des normes mondiales.

Dans ce cas, ont déclaré les responsables, l’administration est disposée à transiter en toute sécurité par les voies navigables clés et, plus généralement, à défendre le principe de la liberté de navigation. Ils Nous espérons que le signal envoyé par les frappes préventives américaines convaincra les compagnies maritimes de reprendre leurs activités habituelles.

« Il est impossible de prévoir exactement ce qui va se passer, et certainement pas [to predict] opérations futures », a déclaré le premier responsable américain. “Mais le principe selon lequel il ne peut tout simplement pas être toléré pour une organisation terroriste… avec ces capacités avancées de essentiellement arrêter ou contrôler le transport maritime à travers un point d’étranglement international clé est un principe qui nous tient très à cœur.”

Mohammed al-Basha, un expert du Yémen auprès du Groupe Navanti, a déclaré que les Houthis étaient fortement incités à poursuivre leurs efforts.

« Lorsque les Houthis ont attaqué l’aéroport d’Abu Dhabi, ils ont attiré beaucoup d’attention. Lorsqu’ils ont attaqué Aramco, ils ont attiré encore plus d’attention », a-t-il déclaré, faisant référence aux attaques aux Émirats arabes unis et contre des installations pétrolières en Arabie saoudite. “Mais l’attention qu’ils reçoivent aujourd’hui à cause des attaques en mer Rouge est du jamais vu, alors ils adorent ça.

L’administration a tenté d’éviter d’être perçue comme alimentant la violence régionale en s’efforçant d’obtenir un soutien international, notamment en trouvant des partenaires pour signer des déclarations condamnant la violence des Houthis et en obtenant adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU dénonçant leurs actions un jour avant les premières frappes américaines. Cette semaine, l’administration a imposé au groupe une désignation de terrorisme.

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a déclaré que les pays qui ont rejoint les États-Unis dans leur lutte contre la violence des Houthis jouaient tous des « rôles différents ».

« Plus de 40 pays ont publié une déclaration indiquant clairement qu’ils condamnaient les attaques des Houthis. Nous avons réuni une coalition de plus de 20 pays… pour nous défendre contre les attaques des Houthis », a déclaré Miller.

Certains responsables américains ont exprimé leurs craintes quant à l’intervention militaire américaine, craignant qu’elle ne mette à mal les acquis diplomatiques durement acquis visant à mettre fin à la guerre au Yémen ou qu’elle n’aggrave la situation humanitaire déjà désastreuse dans le pays le plus pauvre du monde arabe.

Certains responsables du Département d’État et de l’Agence américaine pour le développement international restent préoccupés par le fait que l’attaque américaine pourrait amener les Houthis à étendre leurs frappes contre les actifs saoudiens – en particulier les raffineries de pétrole – et à faire dérailler les efforts visant à forger un accord de paix pour mettre fin à la guerre de neuf ans. au Yémen, qui a tué des centaines de milliers de personnes et provoqué l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Plusieurs mesures n’ont pas encore été prises pour consolider un accord de paix entre les Houthis et les Saoudiens, notamment un mécanisme de paiement pour les anciens combattants Houthis qui jouent désormais des rôles d’administrateurs locaux. De telles mesures deviennent plus difficiles à mettre en place dans un contexte d’hostilités actives entre les forces américaines et houthies.