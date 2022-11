Alors que les hospitalisations pour grippe augmentent aux États-Unis, le Sud-Est est le plus durement touché

Les hospitalisations pour grippe ont atteint un sommet d’une décennie aux États-Unis, le sud-est étant la région la plus difficile à l’heure actuelle.

Cinq personnes sur 100 000 aux États-Unis ont été hospitalisées pour la grippe au cours de la semaine se terminant le 5 novembre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. C’est le taux d’hospitalisation le plus élevé aussi tôt dans la saison de la grippe depuis 2010, il y a plus de 10 ans.

Mais le pourcentage de patients signalant des symptômes similaires à la grippe, une fièvre de 100 degrés ou plus plus un mal de gorge ou une toux, est le plus élevé en Alabama, en Géorgie, au Mississippi, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee, en Virginie et à Washington DC, selon aux données du CDC.

L’activité grippale est également très élevée dans l’Arkansas, la Louisiane, le Maryland, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, la ville de New York et le Texas, selon le CDC.

Plus de 6 400 personnes ont été admises à l’hôpital avec la grippe au cours de la semaine se terminant le 5 novembre, selon les données du Département de la santé et des services sociaux. Environ 54% de ces patients ont été hospitalisés dans la partie sud-est et centre-sud des États-Unis

Un peu plus de 2 000 personnes ont été hospitalisées pour la grippe dans la région qui comprend l’Alabama, la Floride, la Géorgie, le Kentucky, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee. Plus de 1 400 ont été admis à l’hôpital de l’Arkansas, de la Louisiane, du Nouveau-Mexique, de l’Oklahoma et du Texas.

Dans le Sud-Est, la souche grippale A H3N2 semble être la plus courante en ce moment, selon le Dr Jose Romero, directeur du National Center for Immunization and Respiratory Diseases du CDC. Cette souche est associée à une maladie plus grave chez les personnes âgées et les jeunes enfants, a déclaré Romero.

“Il y a aussi des signes précoces de grippe causant une maladie grave précisément chez ces deux groupes d’individus cette saison”, a déclaré Romero aux journalistes lors d’un appel au début du mois.

Près de 11 personnes âgées sur 100 000 ont été hospitalisées pour la grippe au cours de la semaine se terminant le 5 novembre, tandis qu’environ 10 enfants sur 100 000 de moins de 5 ans ont été admis à l’hôpital, selon les données du CDC. Le taux d’hospitalisation pour ces groupes d’âge est environ le double du taux national.

Jusqu’à présent cette saison, au moins 2,8 millions de personnes sont tombées malades de la grippe, 23 000 ont été hospitalisées et 1 300 personnes sont mortes du virus, selon le CDC.

Les hôpitaux à travers les États-Unis sont assaillis par une vague de patients, en particulier d’enfants, atteints de la grippe ou du virus respiratoire syncytial. Romero a déclaré que ces virus augmentent probablement parce que l’immunité a diminué alors que les mesures de santé publique de l’ère pandémique ont écrasé la transmission de ces virus. En conséquence, les enfants de mai sont infectés pour la première fois.

Les responsables de la santé publique s’attendent également à une autre vague d’infection à Covid cet hiver. Le CDC, la Food and Drug Administration et la Maison Blanche ont appelé toutes les personnes éligibles à recevoir un vaccin contre la grippe et un rappel Covid avant les vacances.