Alors que les habitants du nord de Gaza fuient, une attaque terrestre israélienne est attendue : NPR

basculer la légende Saïd Khatib/AFP via Getty Images

Des milliers de Palestiniens continuent de fuir le nord de Gaza alors que l’armée israélienne se prépare à lancer une attaque terrestre attendue.

La migration massive a été déclenchée par un ordre d’évacuation sans précédent émis vendredi par l’armée israélienne. Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré que le nord de Gaza serait le centre de la prochaine contre-attaque israélienne. dans le but de frapper les dirigeants du Hamas.

« La ville de Gaza est l’endroit où se concentrent les activités du Hamas, c’est là que se trouvent la plupart des commandants, la plupart de leurs infrastructures et leur capacité à continuer d’opérer », a déclaré samedi Conricus.

Il a ajouté que les troupes sont « en formation » autour de la bande de Gaza pour la prochaine étape des opérations. Deux routes principales sont restées ouvertes jusqu’à 16 heures, heure locale, ou 9 heures HE.

Pendant ce temps, le terminal de Rafah, dans le sud de Gaza, devrait être ouvert jusqu’à 17 heures, heure locale (10 heures HE) pour les Américains tentant de quitter Gaza, a déclaré un haut responsable du Département d’État. Les responsables américains estiment qu’entre 500 et 600 Américains palestiniens se trouvent à Gaza, mais on ignore combien d’entre eux cherchent à partir.

basculer la légende Hatem Ali/AP

Samedi matin, le président Biden dit les États-Unis travaillent avec Israël, l’Égypte, la Jordanie et les Nations Unies pour « accroître leur soutien afin d’atténuer les conséquences humanitaires de l’attaque du Hamas, créer les conditions nécessaires à la reprise du flux d’aide et plaider en faveur du respect du droit de la guerre ».

Au milieu des combats, les habitants de Gaza souffrent également du manque d’électricité et d’eau potable. Mercredi, Israël a renforcé son siège de Gaza, faisant des ravages dans les hôpitaux qui ne disposent désormais que de générateurs de secours.

La pénurie d’électricité a également affecté l’approvisionnement en eau de Gaza, laissant les habitants avec des puits insalubres, selon le Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine.

Tasneem Ahl, étudiant en médecine à Gaza, a qualifié la crise de l’approvisionnement en eau de désastreuse. « Vous buvez votre eau ou vous vous lavez le visage et vous brossez les dents », a déclaré Ahl à NPR.

« Se brosser les dents est devenu un luxe pour nous. Votre bouche est comme un désert. » Ahl a déclaré que la maison de sa famille a été récemment bombardée et qu’ils ne savent pas où ils vont chercher refuge.

Israël a lancé une riposte massive à l’attaque meurtrière la semaine dernière perpétrée par des militants du Hamas qui a fait plus de 1 300 morts dans le sud d’Israël. Quelque 2 200 Palestiniens ont été tués lors des bombardements israéliens sur Gaza. Vendredi, l’armée israélienne a mené des raids limités dans la bande de Gaza dans le but de retrouver les Israéliens kidnappés par le Hamas.

Les forces israéliennes ont déclaré avoir récupéré les corps de plusieurs Israéliens disparus, ainsi que des objets qui pourraient potentiellement les conduire à d’autres personnes disparues. Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a ajouté que les troupes ont détruit « les infrastructures et les escouades terroristes, y compris une unité du Hamas qui a tiré des missiles antichar vers Israël ».

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré qu’environ 265 soldats israéliens étaient morts, tandis que 120 personnes restaient otages à Gaza.

Hecht a ajouté que la violence en Cisjordanie – que les Israéliens appellent Judée et Samarie – a également augmenté, ce qui a conduit les Forces de défense israéliennes à y prendre des mesures.

« Nous avons appréhendé 220 personnes, dont 130 appartiennent au Hamas – vous savez à quel point le Hamas est dominant en Judée-Samarie. Et encore une fois, nous suivons de près tout crime nationaliste de notre côté également », a déclaré Hecht, faisant référence à une attaque perpétrée par le Hamas. Des colons juifs sur des Palestiniens en Cisjordanie, filmé par l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem.

Peter Kenyon, Aya Batrawy et Michele Kelemen de NPR ont contribué au reportage.