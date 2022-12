Alors que les grèves s’étendent, la Grande-Bretagne fait face à un nouvel “hiver de mécontentement”

LONDRES – Avec un triple coup de temps glacial, des chutes de neige précoces et des grèves paralysantes dans de multiples industries, la Grande-Bretagne semble se diriger vers ce que les tabloïds londoniens appellent, peut-être inévitablement, un autre hiver de mécontentement.

Les postiers et les employés des chemins de fer sont sortis, retardant les colis de Noël et perturbant les plans de voyage de millions de personnes deux semaines avant les vacances. Jeudi, ils seront rejoints par pas moins de 100 000 infirmières dans un arrêt de travail d’une journée qui pourrait ralentir le traitement dans les hôpitaux et les cliniques à travers l’Angleterre.

Les examinateurs des tests de conduite des départements automobiles sont en grève, ainsi que les bagagistes, les chauffeurs de bus, les équipes routières et les employés des compagnies énergétiques. Les journaux ont commencé à publier des calendriers à code couleur pour aider les lecteurs à savoir quels services seront interrompus à quelle date.

L’agitation ouvrière proliférante a établi des comparaisons avec l’hiver initial de mécontentement, en 1978 et 1979, lorsque les grèves des secteurs public et privé ont paralysé le pays. Cela a cimenté le sentiment que le Premier ministre travailliste, James Callaghan, avait perdu le contrôle et avait finalement renversé son gouvernement.