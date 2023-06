Alors que les glaciers suisses fondent à un rythme alarmant, les électeurs se rendent aux urnes pour des plans ambitieux de lutte contre le changement climatique | Actualité Climatique

Un référendum se tient en Suisse pour décider d’un projet de loi sur le climat visant à introduire de nouvelles mesures pour sauver la fonte des glaciers du pays.

Suisse les électeurs se dirigent vers les urnes après une campagne menée par des scientifiques et des écologistes qui ont soutenu que les émissions de gaz à effet de serre du pays devaient être réduites.

Les militants soutiennent un plan gouvernemental qui oblige la Suisse à atteindre des émissions « nettes zéro » d’ici 2050, après avoir initialement proposé des mesures encore plus ambitieuses.

Ils affirment que le pays sera durement touché par le réchauffement climatique et voit déjà les effets de la hausse des températures alors que les glaciers fondent à un rythme alarmant.

Des morceaux de glace flottent dans un lac devant le glacier du Rhône. Photo : AP





Le plan réserve également plus de 3 milliards de francs suisses (2,6 milliards de livres sterling) pour aider les entreprises et les propriétaires à sevrer des combustibles fossiles.

Cependant, le parti nationaliste du Parti populaire suisse, qui a exigé un vote populaire sur le projet de loi, affirme que les mesures proposées entraîneront une hausse des prix de l’électricité.

Photo : AP





Le glaciologue Matthias Huss vérifie l’épaisseur du glacier du Rhône. Photo : AP





Les glaciers suisses ont connu une fonte record l’année dernière – perdant plus de 6% de leur volume.

Cela a choqué les scientifiques, qui ont déclaré qu’une perte de 2 % aurait autrefois été considérée comme extrême.

Matthias Huss, glaciologue à l’Institut suisse de technologie de Zurich, a publié des instantanés spectaculaires de glaciers en retrait et de glissements de terrain sur les réseaux sociaux pour mettre en évidence les changements en cours dans les Alpes.

« Nous devons insister pour communiquer l’urgence de l’action climatique », a-t-il écrit sur Twitter en mai.