Alors que les fusillades se poursuivent, les perspectives d’action pour le contrôle des armes à feu au Congrès restent sombres

Elle a également noté que M. Biden avait promulgué la législation sur les armes à feu la plus importante depuis des décennies en juin, à la suite de la fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas, qui a tué 19 enfants et deux adultes et une fusillade à motivation raciale dans un supermarché à Buffalo, NY, qui a fait 10 morts.

Cette mesure, qui a été négociée au Sénat, n’est pas allée aussi loin que les démocrates l’auraient souhaité. Mais il a pris de nouvelles mesures pour tenter d’enrayer l’épidémie de tirs en incitant les États à promulguer des lois «drapeau rouge» pour refuser les armes aux personnes perçues comme des menaces, ainsi que de nouvelles ressources en santé mentale et un financement pour des programmes visant à réduire la violence à l’école. Il a également imposé des vérifications renforcées des antécédents des acheteurs d’armes à feu âgés de 18 à 21 ans et interdit aux personnes reconnues coupables d’abus contre des partenaires romantiques d’acheter des armes à feu.

Les partisans républicains y voyaient de nouveaux outils pour dissuader la violence tout en évitant de porter atteinte aux droits du deuxième amendement, l’une des principales raisons de leur opposition à une interdiction des armes d’assaut.

Le sénateur John Cornyn du Texas, négociateur en chef républicain sur la législation, a déclaré que les républicains n’étaient pas intéressés par une autre lutte pour les droits des armes à feu si peu de temps après ce qu’ils considéraient comme un succès législatif important.

“Nous avons beaucoup investi dans ce que je considère comme un projet de loi très important après Uvalde”, a déclaré M. Cornyn. «Il a fait le plus gros investissement dans les soins de santé mentale communautaires, a fourni beaucoup de ressources aux écoles pour les rendre plus sûres et a amélioré le système de vérification des antécédents pour une population vulnérable entre 18 et 21 ans. Nous ne l’avons même pas vu être entièrement mis en œuvre, et ne le sera pas avant un certain temps.

M. Cornyn a dit qu’il était d’accord avec M. Murphy que 60 votes pour une interdiction des armes d’assaut étaient hors de portée pour le moment.

“Je comprends que certaines personnes pensent que c’est le pistolet, plutôt que la personne qui appuie sur la gâchette”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est juste une différence d’opinion fondamentale. Je pense que les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois ne sont pas une menace pour la sécurité publique et certains à gauche ne sont pas d’accord avec cela.