Alors que les fusillades montent à Philadelphie, la ville est inondée d’armes à feu

La crise est d’autant plus déchirante qu’elle a été si concentrée dans certains quartiers du nord et de l’ouest de Philadelphie, des endroits qui ont été laissés pour compte il y a des décennies par la redlining et d’autres formes de discrimination et qui font désormais partie des quartiers les plus pauvres de ce que l’on appelle souvent les plus pauvres du pays. grande ville. La violence a parfois éclaté dans d’autres quartiers de Philadelphie, notamment une fusillade de masse en juin dans une rue bondée de bars et de restaurants. Mais une grande partie des coups de feu a retenti sur des blocs de maisons en rangée délabrées, des terrains vacants et des porches en cage de fer.