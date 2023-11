Alors que les frustrations liées à la guerre augmentent, l’impasse met Zelensky et le général Zaluzhny à l’épreuve

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

KIEV — Après des mois de lourdes pertes dans une contre-offensive contre la Russie largement au point mort, les tensions entre les hauts dirigeants ukrainiens se sont révélées maladroitement au grand jour ces derniers jours – incitant le président Volodymyr Zelensky à appeler à l’arrêt des luttes politiques internes. “Tout le monde devrait concentrer ses efforts dès maintenant sur la défense du pays”, a déclaré Zelensky lundi. son discours du soir. « Rassemblez-vous et ne vous reposez pas ; ne vous noyez pas dans les luttes intestines ou dans d’autres problèmes. Il a prévenu que la destruction de l’unité pourrait avoir des conséquences dramatiques : « La situation est désormais la même qu’avant : s’il n’y a pas de victoire, il n’y aura pas de pays. »

L’appel de Zelensky à mettre fin à toute lutte interne est intervenu après qu’il ait engagé dans son propre conflit public rare avec le commandant des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, sur la question de savoir si la guerre avait atteint une « impasse » de type Première Guerre mondiale – comme l’a dit Zaluzhny. a affirmé dans une récente interview avec l’économiste.

Zelensky a ensuite rejeté ces propos lors d’une conférence de presse avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. “Tout le monde est fatigué et il y a des opinions différentes”, a déclaré Zelensky en évoquant la remarque de Zaluzhny sur “l’impasse”. Il a aussi a déclaré à NBC News qu’il ne « pense pas que ce soit une impasse ». Mais l’un des collaborateurs du président est allé jusqu’à dire La télévision ukrainienne commente comme Zaluzhny aux médias « facilite le travail » de la Russie.

Zaluzhny, un officier militaire de carrière, jouit d’une énorme popularité nationale et est largement considéré comme une menace potentielle pour Zelensky s’il se lance un jour en politique. Jusqu’à présent, le général n’a donné aucune indication quant à son intention de prendre une telle décision.

Mais après 20 mois de guerre totale, des fissures publiques commencent à apparaître dans l’unité nationale auparavant inébranlable de l’Ukraine. La question d’une impasse est particulièrement sensible, car les responsables ukrainiens craignent qu’une telle impasse ne les pousse à négocier avec la Russie, ce qui les forcerait à céder des territoires. Une écrasante majorité d’Ukrainiens s’oppose aux concessions territoriales.

Les frictions entre les dirigeants sont pleinement visibles alors que l’Ukraine se prépare à la possibilité d’un nouvel hiver brutal, sans pratiquement aucun espoir de progrès significatif sur le front sud. Même Zaluzhny a dit: “Il n’y aura probablement pas de percée profonde et belle.”

Ces désaccords ouverts « servent à détourner l’attention de la victoire de la guerre et jouent définitivement un rôle dans la victoire ». [the] entre les mains de l’ennemi », a déclaré Alyona Getmanchuk, fondatrice et directrice du New Europe Center, un groupe de réflexion à Kiev. “[E]tout commence par… l’unité en Ukraine », a déclaré Getmanchuk.

L’absence de bonnes nouvelles affaiblit le moral des civils, tout comme les craintes croissantes que la Russie renouvelle bientôt ses attaques contre les infrastructures énergétiques, ce qui pourrait rendre la vie misérable pendant les mois les plus froids de l’année.

La pression ne vient pas seulement du champ de bataille. L’attention internationale s’est largement détournée vers la guerre en Israël et à Gaza. Et à Washington, des désaccords existent entre les législateurs sur une aide supplémentaire à l’Ukraine.

Lundi, Zelensky a publiquement écarté la possibilité d’organiser une élection présidentielle au printemps, comme cela se produirait normalement dans le calendrier politique ukrainien. Certains responsables étrangers avaient exhorté Zelensky à poursuivre les élections, démontrant ainsi l’engagement du pays en faveur de la démocratie.

Zelensky a cependant déclaré que les discussions sur les élections étaient « totalement irresponsables » en temps de guerre. Le pays est soumis à la loi martiale qui interdit la tenue d’élections. Outre les milliers de soldats combattant sur le front, des millions d’Ukrainiens ont été déplacés par la guerre, ce qui rend presque impossible la tenue d’élections équitables.

Jusqu’à présent, l’Ukraine avait fait preuve d’une solide unité nationale, mettant de côté les rivalités politiques alors que le pays luttait contre l’invasion russe. Toutefois, ces derniers jours à Kiev, certains observateurs ont exprimé leur frustration face au sentiment que des luttes intestines ont joué un rôle dans des décisions clés, avec des conséquences potentiellement graves sur l’issue de la guerre.

La semaine dernière, par exemple, le bureau de Zelensky a démis le général Viktor Khorenko, qui dirigeait les forces spéciales du pays.

Khorenko, qui a servi sous Zaluzhny, a déclaré Média ukrainien Ukrainska Pravda qu’il ne connaissait pas le motif de son licenciement et qu’il « l’a appris par les médias ». Zaloujny, a-t-il dit, a également semblé aveuglé par cette annonce et « n’a pas pu m’expliquer cela ».

Le ministre de la Défense Rustem Umerov, dont le prédécesseur Oleksii Reznikov a été évincé par Zelensky en septembre dans le cadre d’une enquête pour corruption, a déclaré dans un communiqué publié sur Facebook qu’il ne pouvait pas décrire publiquement les raisons du licenciement de Khorenko car de telles révélations pourraient aider la Russie.

Dans un commentaire sur Facebook, qui a été liké des centaines de fois, l’ancien vice-Premier ministre Pavlo Rozenko a critiqué la manière dont Oumerov a traité le problème. “Vous avez commis une très grosse erreur en faisant cette déclaration dans le dos de Zaluzhny”, a écrit Rozenko. « Et ce sont précisément de telles erreurs qui affaiblissent l’Ukraine dans cette guerre ! … Il est très regrettable que des intrigues politiques prédominent dans cette situation !»

Beaucoup d’autres sont intervenus pour critiquer cette décision. L’un d’eux a émis l’hypothèse que Khorenko avait été licencié parce qu’« il n’était pas possible de déloger Zaloujny ».

Les fractures politiques ont encore assombri un climat national déjà sombre suite à une série de frappes brutales de missiles par la Russie et d’autres revers militaires.

Au cours du week-end, au moins 19 soldats de la 128e brigade d’assaut en montagne ukrainienne ont été tués lorsque la Russie a tiré un missile sur un endroit proche du front où ils étaient rassemblés pour une cérémonie de remise de médailles. L’incident a suscité une indignation généralisée en Ukraine et fait l’objet d’une enquête. Le commandant de la brigade a été suspendu et Zelensky a exigé une enquête sur ce qu’il a décrit comme « une tragédie qui aurait pu être évitée ».

Puis, lundi, un haut collaborateur de Zaluzhny a été tué lorsqu’une grenade qu’il avait reçue dans le cadre d’un cadeau d’anniversaire a explosé à son domicile, ce qui, selon la police, semble être un accident, selon une enquête préliminaire.

Certains analystes ont rejeté l’idée d’une réelle division entre Zelensky et Zaluzhny concernant l’avenir de la guerre.

“[B]Zaloujny et Zelensky tentent d’envoyer le même message aux gouvernements occidentaux : prendre conscience des enjeux en Ukraine », a déclaré Hanna Hopko, analyste de politique étrangère et ancienne députée. « J’espère qu’au lieu de chercher des raisons populistes et sans importance pour limiter le soutien à l’Ukraine, les gouvernements, les hommes politiques et les médias occidentaux écouteront réellement ce qui se passe. [they] disent.”

Le gouvernement de Zelensky a cependant de plus en plus de mal à convaincre ses alliés, même les plus proches, de la quantité supplémentaire d’armes, d’argent et d’autres ressources dont il a besoin pour repousser les forces russes.

Le week-end dernier, avant l’annonce des élections par Zelensky, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s’est rendue à Kiev et a salué les efforts de l’Ukraine dans la préparation des négociations formelles pour rejoindre le bloc, affirmant que le pays avait fait « d’excellents progrès ».

Mais certains partenaires européens ont également commencé à repenser leurs engagements nationaux.

Le mois dernier, le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico, a annoncé que la Slovaquie ne fournirait plus toutes les armes vers l’Ukraine.

Et les récents commentaires de la Première ministre italienne d’extrême droite, Giorgia Meloni, suggèrent qu’elle aussi pourrait se méfier d’un soutien à long terme. Meloni avait jusqu’à présent soutenu l’Ukraine et condamné Moscou, résistant aux pressions internes, notamment de la part de factions au sein de sa coalition d’extrême droite, considérées comme plus sympathiques à Poutine.

Mais la semaine dernière, les comédiens russes Vovan et Lexus – connus pour leurs farces sur des personnalités éminentes – ont publié un audio de 13 minutes dans lequel ils ont trompé Meloni dans une évaluation franche de la guerre en Ukraine. « Je vois qu’il y a beaucoup de fatigue. Je dois dire la vérité, de tous les côtés », a déclaré Meloni lors de l’appel qui a eu lieu en septembre. Elle pensait apparemment s’adresser à des diplomates africains.

“Nous sommes proches du moment où tout le monde comprend que nous avons besoin d’une issue”, a déclaré Meloni. « Le problème est de trouver une issue acceptable pour les deux parties, sans détruire le droit international. »

La contre-offensive de l’Ukraine, a-t-elle poursuivi, « ne se déroule pas » comme Kiev l’avait espéré, et ne semble pas susceptible de changer le « destin du conflit ». Elle a averti que la guerre pourrait « durer de nombreuses années si nous n’essayons pas de trouver des solutions ».

Le bureau de Meloni a exprimé ses « regrets » pour cet incident embarrassant et son principal conseiller diplomatique a démissionné. Mais elle semblait aussi faire écho à un certain sentiment national.

Dans son discours de lundi soir, Zelensky a insisté sur le fait que l’Ukraine pourrait vaincre les envahisseurs russes à condition que le pays reste unifié. « Notre victoire est réalisable. Nous y parviendrons si nous restons tous concentrés sur cet objectif », a déclaré le président. « Pas sur des avantages politiques ou personnels. Pas sur les luttes intestines qui ne servent à rien.