Alors que les frappes russes s’intensifient, l’Ukraine s’efforce de garder les lumières allumées

KYIV, Ukraine — La Russie transforme l’hiver en arme, alors même que ses soldats s’agitent sur le champ de bataille.

Dans un barrage incessant et intensifié de missiles tirés depuis des navires en mer, des batteries terrestres et des avions dans le ciel, Moscou détruit les infrastructures essentielles de l’Ukraine, privant des millions de personnes de chaleur, de lumière et d’eau potable.

Garder les lumières allumées pour la majorité des des millions de personnes qui vivent dans des villes et des villages éloignés du front – et faire en sorte que ces lieux fonctionnent tout l’hiver – est désormais l’un des plus grands défis auxquels l’Ukraine est confrontée.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré tard mercredi soir : « Si nous survivons à cet hiver, et nous y survivrons certainement, nous gagnerons certainement cette guerre.