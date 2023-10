RAMALLAH, Cisjordanie — Vêtus des keffiehs traditionnels à carreaux noirs et blancs rendus populaires par leur dirigeant Yasser Arafat, décédé depuis longtemps, un groupe de jeunes Palestiniens ont défilé dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, leur colère palpable.

Ils portaient des pancartes et des drapeaux, scandant leur dégoût face au traitement réservé à leurs compatriotes palestiniens à Gaza quelques heures après l’explosion meurtrière de la semaine dernière à l’hôpital al-Ahli de la ville de Gaza qui a tué des centaines de personnes, selon les chiffres partagés par le ministère palestinien de la Santé.

Non apaisée par l’évaluation américaine selon laquelle la frappe était venue de Gaza et non d’Israël, leur fureur s’est concentrée sur les patients, les soignants, les médecins et les personnes déplacées qui avaient perdu la vie en cherchant un abri.

D’autres manifestations sont attendues vendredi.

« Il est important de garder à l’esprit que ce processus de déshumanisation des Palestiniens n’affecte pas seulement la population de Gaza mais aussi celle de Cisjordanie », a déclaré Diana Buttu, avocate et ancienne conseillère de l’Organisation de libération de la Palestine d’Arafat, à NBC News la semaine dernière.

La manifestation de Ramallah était loin d’être isolée. De la ville de Naplouse au nord à Hébron au sud, des jeunes hommes ont marché sur les checkpoints israéliens, jetant des pierres et brûlant des pneus dans les rues. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que de nombreuses personnes avaient été accueillies à balles réelles.

Un manifestant palestinien renvoie une grenade lacrymogène avec une fronde lors d’affrontements avec les forces israéliennes à Hébron, en Cisjordanie occupée. Hazem Bader / AFP – Getty Images

« Nous voyons l’armée tirer au hasard sur les gens. Nous constatons également que l’armée s’en prend à tous ceux qui expriment leur soutien avec l’idée de la résistance ou autrement, et la situation est très grave », a déclaré Buttu. “Nous n’avons personne qui soit capable de nous soutenir.”

La montée de la violence en Cisjordanie survient au milieu de la guerre totale d’Israël contre le Hamas suite à l’attaque sans précédent du groupe militant contre Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 1 400 personnes et la capture de 222 otages, dont des enfants et des grands-mères, selon fonctionnaires du pays.

Depuis, Israël a lancé des frappes aériennes intensives et bombardé la bande de Gaza, qu’il maintient sous blocus avec l’aide de l’Égypte depuis 2007. Plus de 7 000 personnes ont été tuées dans l’enclave depuis l’escalade, selon le ministère palestinien de la Santé. En Cisjordanie, le bilan depuis le 7 octobre s’élève à 103 morts, dont deux prisonniers israéliens.

Le ministère de la Santé a imputé ces décès aux « balles et missiles » israéliens. L’armée israélienne a également déclaré avoir lancé une frappe de drone contre des « terroristes » dans le camp de réfugiés densément peuplé de Jénine, en Cisjordanie, où, selon elle, « des terroristes armés ont tiré et lancé des engins explosifs sur les forces de sécurité israéliennes ». À Gaza comme en Cisjordanie, des non-combattants comptent parmi les morts.

Les deux territoires ont été capturés par Israël pendant la guerre des Six Jours en 1967. Située le long de la côte de la mer Méditerranée, près de la pointe sud-ouest d’Israël, Gaza est gouvernée par le Hamas depuis 2006. Le plus grand des deux territoires, la Cisjordanie est dirigé par le président Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne.

Tensions liées aux colons israéliens

Même avant l’attaque du Hamas contre Israël, 152 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués entre janvier et juillet, selon les données des Nations Unies, ce qui en fait l’une des périodes les plus violentes pour le territoire depuis 2005.

Cette situation a été alimentée par une recrudescence des attaques de colons juifs et par des raids d’arrestation presque quotidiens menés par l’armée israélienne. Au cours des six premiers mois de cette année, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a enregistré « 591 incidents liés aux colons entraînant des victimes palestiniennes, des dégâts matériels ou les deux », a-t-il indiqué dans un communiqué.