Alors que les foules de la NFL déclinent, les Cowboys de Dallas gardent les portes ouvertes.

Des dizaines de milliers de fans devraient être au stade AT&T d’Arlington, au Texas, jeudi, lorsque les Cowboys de Dallas, comme ils le font presque chaque année depuis 1966, joueront à domicile à Thanksgiving, cette fois contre l’équipe de football de Washington.

Pour contrôler la propagation du coronavirus, les règles de l’État limitent la fréquentation du stade à la moitié de sa capacité de plus de 100000, et aucun match n’a approché cette limite. Pourtant, la fréquentation a augmenté à chaque match, atteignant un sommet de 31 700 le 8 novembre, lorsque les Steelers de Pittsburgh étaient en ville. Jerry Jones, le propriétaire de l’équipe, prévoit de continuer à vendre des billets alors même que le nombre d’infections augmente dans le comté de Tarrant, où les Cowboys jouent à domicile.

“Je vois une approche agressive continue pour avoir des fans là-bas,” M. Jones a déclaré la semaine dernière à la radio de Dallas Sports Talk. «Et ce n’est pas insensible au fait que nous avons eu notre Covid et notre épidémie. Certains diront que c’est peut-être le cas, mais pas lorsque vous le faites aussi en toute sécurité que nous et pas lorsque nous obtenons les résultats que nous avons.

Les autorités locales et étatiques ont l’autorité ultime sur la possibilité pour les fans d’assister aux matchs, et les règles au Texas sont plus permissives que dans des États comme la Californie et le New Jersey, où des équipes ont joué sans spectateurs cette saison.