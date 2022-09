MOMBASA, Kenya (AP) – Dans les villages disséminés sur le continent africain, les habitants vivant dans des régions autrefois très boisées commencent à trouver leurs terres en forte demande.

Dans la baie de Gazi au Kenya, sans doute le projet de restauration de mangroves le plus célèbre du continent, des milliers d’arbres ont été plantés grâce à près d’une décennie d’efforts concertés pour compenser le dioxyde de carbone émis par des gouvernements et des entreprises lointains cherchant à améliorer leurs références climatiques. L’initiative a été l’un des premiers pas de l’Afrique vers le marché du carbone, où les crédits d’émission de gaz à effet de serre peuvent être achetés ou vendus.

Depuis lors, des dizaines de programmes similaires ont vu le jour à travers le continent, les gouvernements africains cherchant désormais à tirer parti de cette industrie mondiale en pleine explosion. Le continent abrite d’immenses étendues de terres absorbant le carbone, avec des forêts couvrant environ 674 millions d’hectares, soit 22,7% de l’Afrique, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Les tourbières de la Cuvette-Centrale au fond du bassin du Congo sont capables à elles seules de retenir jusqu’à 30 milliards de tonnes de carbone, soit trois années d’émissions mondiales.

Les forêts de mangroves riveraines, qui sont plus efficaces pour aspirer le carbone de l’air que leurs homologues terrestres, ont gonflé dans des endroits comme Gazi. Des initiatives volontaires communautaires au Kenya, au Mozambique et en Côte d’Ivoire qui restaurent des milliers d’hectares de forêt sont soutenues par de grandes organisations internationales de crédit carbone telles que Blue Forest et le World Resources Institute.

“Le marché du carbone change tout”, a déclaré Vahid Fotuhi, fondateur de l’initiative Blue Forest, lors de la conférence Africa Climate Week au Gabon début septembre. « Du coup, les arbres valent plus vivants que morts. En puisant dans les marchés du carbone, les communautés… peuvent accéder à un financement de compensation carbone qui les aide à conserver leurs forêts tout en améliorant leurs moyens de subsistance. C’est du gagnant-gagnant. »

Bien que bon nombre de ces systèmes de crédits carbone soient basés en Afrique, où les émissions sont bien plus faibles et les conséquences du changement climatique bien plus importantes que dans de nombreuses autres régions du monde, le continent reste largement exclu du marché du carbone.

Entre 2002 et 2020, seulement 14 % de tous les crédits carbone émis provenaient d’Afrique. En 2021, le Gabon est devenu le premier pays africain à recevoir des paiements de l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale pour la réduction des émissions de carbone grâce à la protection des forêts, pour un total de 17 millions de dollars à ce jour.

Les marchés du carbone peuvent être volontaires ou établis par des politiques internationales, connues sous le nom de conformité réglementaire. Dans les systèmes volontaires, qui sont plus avancés en Afrique, les entreprises qui souhaitent générer des crédits carbone doivent engager des vérificateurs tiers indépendants pour confirmer que les émissions de carbone auraient été libérées sans le crédit.

« Les compensations de carbone offrent à l’Afrique l’opportunité d’exploiter la valeur de ses actifs naturels », a déclaré Jean-Paul Adam, chef de la division climat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Mais il a ajouté: “Le coût relativement faible du carbone et la capacité limitée des marchés financiers africains sont toutefois restés des obstacles à ce que cela devienne une opportunité de financement significative.”

Un crédit carbone négociable représente une tonne de gaz à effet de serre, avec des prix oscillant généralement entre 10 et 100 dollars par tonne de dioxyde de carbone, selon l’agence de développement des Nations Unies. Le prix d’une tonne de carbone est d’environ 10 dollars ou moins en Afrique, mais en Europe, le prix du carbone est fixé à 80 à 90 dollars la tonne, les États-Unis fixant le prix du carbone à 140 dollars.

L’Afrique cherche à faire pression pour des prix meilleurs et standardisés sur le carbone lors de la prochaine conférence des parties des Nations Unies, connue sous le nom de COP27, prévue à Charm el-Cheikh en Égypte en novembre.

“Cela se résume à la comptabilité”, a déclaré Fotuhi. “Les gouvernements africains doivent comptabiliser avec diligence leurs stocks de carbone naturels ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre” pour leur permettre de tirer le meilleur parti des programmes de compensation carbone, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que si les nations avaient plus de “clarté” autour de leurs objectifs de réduction de leurs émissions de carbone, elles pourraient avoir “un rôle plus dominant sur les marchés mondiaux du carbone”. Les pays doivent soumettre leurs plans de réduction des émissions à l’ONU dans le cadre de ce que l’on appelle des contributions déterminées au niveau national, qui ne sont pas contraignantes et font partie de l’Accord de Paris de 2015.

La plupart des gouvernements africains présentent des plans pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, car beaucoup ressentent déjà les effets du changement climatique à travers la sécheresse, la chaleur extrême et les cyclones. La Banque africaine de développement estime que la lutte contre le changement climatique nécessitera entre 3,5 et 4 billions de dollars d’ici 2030 pour que les pays s’adaptent et réduisent leur dépendance aux combustibles fossiles.

“Même si l’Afrique aspire le carbone de l’atmosphère, ce qui est un énorme avantage mondial, nous ne pouvons pas nous permettre de faire partie du problème”, a déclaré Agnes Kalibata, présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique.

Elle a ajouté qu’un financement climatique accru pour l’Afrique par le biais de crédits carbone aiderait grandement le continent à s’adapter, en particulier dans le cas des systèmes alimentaires et agricoles menacés par le changement climatique.

Kalibata a ajouté que les marchés du carbone peuvent et doivent être “plus équitables”, en particulier envers les agriculteurs “qui sont les gardiens et les gestionnaires de la plupart des stocks mondiaux de carbone”.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press