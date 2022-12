Alors que les forces ukrainiennes ont repris la ville clé, l’unité d’élite russe semble avoir traversé “le hachoir à viande”

Lors de la contre-offensive ukrainienne cet automne, les troupes ukrainiennes ont encerclé la ville de Lyman.

Lyman est une plaque tournante importante dans l’est de l’Ukraine, et une force russe plus importante y était piégée.

Les troupes russes à Lyman et celles qui se sont retirées ont subi de lourdes pertes, dont une unité d’élite du GRU.

Alors que septembre arrivait, tout le monde s’attendait à ce que l’armée ukrainienne lance une attaque majeure contre Kherson dans le sud.

Pendant des semaines, les forces ukrainiennes ont utilisé des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité M142 fournis par les États-Unis pour lancer des frappes de précision à longue portée sur les lignes d’approvisionnement et les réseaux de communication russes dans le sud-est de l’Ukraine.

Cependant, les Ukrainiens ont surpris les Russes et le monde en lançant une contre-offensive rapide à l’est autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. En quelques jours seulement, les forces ukrainiennes ont libéré des centaines de kilomètres carrés de territoire et des dizaines de villages.

Le fait que le haut commandement russe ait décidé de masser des forces considérables dans le sud pour défendre Kherson, dont Moscou a fini par se retirer en novembre, a aidé la contre-offensive de Kyiv, qui a traversé les lignes russes comme un couteau brûlant dans du beurre et flanqué à plusieurs reprises de grandes formations russes. – y compris dans un centre logistique majeur dans l’extrême est de l’Ukraine.

La bataille de Lyman

La ville de Lyman est rapidement devenue le centre d’attention alors que les forces ukrainiennes partiellement entouré dans les derniers jours de septembre, y piégeant une importante garnison russe.

Lyman est un nœud logistique clé commandant une route importante sur la rivière Siverskyy Donets dans la région ukrainienne de Donetsk. Sa perte a aggravé les revers russes au cours des dernières semaines de l’été et attisé la colère des commentateurs pro-guerre en Russie.

Les renseignements militaires britanniques ont évalué après la bataille que la force russe défendant Lyman était un méli-mélo de réservistes mobilisés et d’unités épuisées de troupes professionnelles.

Les Ukrainiens ont offert au nombre considérable de soldats russes piégés à Lyman l’occasion de se rendre. Les Russes ont choisi de battre en retraite sous le couvert de l’obscurité, mais ont subi de lourdes pertes dans les embuscades ukrainiennes et les frappes à longue portée.

Après la bataille, le Service russe de la BBC a rapporté que la compagnie de reconnaissance de la 3e brigade des gardes Spetsnaz du GRU a été prise dans le combat et a subi de lourdes pertes, perdant jusqu’à neuf membres, le plus pour elle en une seule bataille jusqu’à présent dans la guerre.

Sur la base de ses propres recherches et de celles des médias et des volontaires russes, la BBC a estimé que 56 membres de la brigade avaient été tués depuis que Moscou a lancé son invasion en février. Alors que la taille de la brigade est classifiée, la BBC a déclaré que 75% des troupes de l’unité pourraient avoir été tuées ou blessées jusqu’à présent, sur la base des estimations de l’attrition des unités russes en Ukraine.

La BBC a basé son rapport sur le péage à Lyman sur des entretiens avec des membres de la famille et un examen des publications sur le réseau social VKontakte du 30 septembre au 1er octobre.

Un poste de VK a déclaré que la brigade avait été “dévastée” et “jetée dans le hachoir à viande”, selon une traduction de Le temps de Moscou.

Difficile à remplacer

Le GRU est L’agence de renseignement militaire russe. Il mène plusieurs séries de missions différentes, y compris le renseignement humain, le cyber-espionnage, le sabotage et les assassinats. Son cadre de commandos Spetsnaz est parmi les meilleurs de l’armée russe.

Il sera difficile de remplacer ces pertes. Les opérateurs spéciaux compétents ont besoin d’années de formation militaire de base et avancée, ainsi que d’une formation adaptée à leurs missions. Au moment où ils rejoignent une unité opérationnelle, leurs militaires ont investi des millions de dollars pour les préparer.

Un des les principes fondamentaux de la communauté des opérations spéciales américaines est que “les forces d’opérations spéciales ne peuvent pas être produites en masse”, et que le pipeline de formation des opérateurs américains peut durer des années.

Cela peut prendre six mois entre le camp d’entraînement, la sélection et l’évaluation pour que les soldats rejoignent le 75e régiment de Rangers, la première unité d’opérations spéciales d’infanterie légère au monde. Cela peut prendre plus d’un an et demi pour devenir un Navy SEAL et plus de deux ans pour devenir un Pararescueman de l’Air Force.

Après des années de formation militaire standard et avancée, les unités d’opérations spéciales américaines de niveau 1, telles que la Delta Force de l’armée, nécessitent une sélection supplémentaire et un cours de formation d’opérateur avancé qui peut prendre plus de six mois et éliminer même les troupes expérimentées.

L’armée russe dans son ensemble subit des coups durs en Ukraine, bien que les estimations des pertes varient considérablement. Le général Mark Milley, le général en chef de l’armée américaine, a déclaré début novembre que la Russie avait probablement souffert “bien plus de 100 000” Troupes tuées et blessées.

Moscou a lancé ce qu’elle a appelé une “opération militaire spéciale” avec seulement une partie de son armée et a depuis annoncé une “mobilisation partielle” pour appeler plus de troupes. Ses pertes ont été si lourdes que les troupes d’opérations spéciales ont souvent été utilisées comme fantassins réguliers pour tenter de boucher les trous dans les lignes russes.

Une mauvaise planification a également conduit à l’utilisation abusive d’unités d’élite russes, comme les forces aéroportées VDV tant vantées, qui étaient battu dans un effort raté pour capturer un aéroport près de Kyiv dans les premiers jours de la guerre.

Stavros Atlamazoglou est un journaliste de défense spécialisé dans les opérations spéciales, un vétéran de l’armée hellénique (service national avec le 575e bataillon de marines et le QG de l’armée) et diplômé de l’université Johns Hopkins. Il prépare une maîtrise en stratégie et cybersécurité à la Johns Hopkins’ School of Advanced International Studies.