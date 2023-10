Si, comme prévu, les Forces de défense israéliennes pénètrent dans Gaza dans le cadre d’une offensive terrestre en représailles à l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël, elles combattront dans une bande densément peuplée qui abrite plus de deux millions de personnes.

Mais ce que certains appellent la « ville en dessous de la ville » pourrait s’avérer être le plus grand défi.

Le réseau sophistiqué de tunnels construits par le groupe militant du Hamas sillonne l’enclave palestinienne, offrant des couloirs abrités pour transporter des armes tandis que des bunkers profondément souterrains abritent les centres de commandement du Hamas.

Depuis des années, le groupe militant soutenu par l’Iran – qui a été classé comme organisation terroriste par plusieurs pays, dont le Canada – a dépensé des millions de dollars pour fortifier les tunnels qui, selon lui, s’étendent sur 500 kilomètres.

Le Hamas a déclaré qu’il pourrait détenir sous terre certains des 200 otages capturés lors des attaques du 7 octobre, dont des soldats israéliens. Le gouvernement israélien affirme que plus de 1 400 personnes ont été tuées dans ces attaques.

Les tunnels, ciblés par Israël par des frappes aériennes, sont souvent difficiles à détecter, selon les experts.

Les forces israéliennes chargées de les nettoyer seront vulnérables aux embuscades et aux pièges tandis que les Palestiniens vivant au-dessus d’eux courront un grand risque d’être pris dans une guerre qui a déjà tué plus de 4 000 personnes vivant à Gaza et fait plus d’un million de sans-abri. selon les responsables palestiniens et les Nations Unies

« Si vous faites sauter un tunnel sous une infrastructure civile majeure, cela endommagera l’infrastructure située au-dessus », a déclaré Raphael Cohen, politologue principal au bureau de Washington, DC, de la Rand Corporation, un groupe de réflexion.

« Il est possible de détruire ces choses, mais cela aura des conséquences. »

Champ de bataille souterrain

Tout au long de l’histoire, des passages souterrains secrets ont été utilisés dans de nombreuses régions du monde pour échapper aux autorités et aux forces ennemies. À Gaza, le Hamas a construit un réseau de tunnels qui lui ont permis de faire entrer clandestinement des marchandises en provenance d’Égypte et de lancer des opérations offensives contre Israël.

Cette fois-ci, elle s’appuie sur les tunnels en béton sous Gaza pour combattre l’armée israélienne. Le gouvernement s’engage à démolir le Hamas .

Cohen, qui s’est entretenu par téléphone avec CBC News, faisait partie de l’équipe qui a rédigé un rapport Rand publié en 2017 qui examinait les opérations d’Israël contre le Hamas, couvrant la guerre de trois semaines à Gaza qui a commencé fin 2008 et l’offensive de 51 jours en 2014.

Alors qu’Israël était bien au courant des tunnels du Hamas – et qu’un de ses soldats a été pris en otage par des militants qui utilisé un tunnel en 2005 — le rapport concluait que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient du mal à détecter et à démanteler le réseau souterrain de plus en plus avancé.

En 2013, Tsahal a découvert un tunnel près du kibboutz Ein HaShlosha, dans le sud d’Israël. Le passage mesurait 1,8 mètre de haut et son entrée se trouvait à 22 mètres sous terre.

Israël a estimé que le tunnel, qui avait été équipé d’électricité et d’un important stock de fournitures, était constitué de 450 tonnes de béton et avait coûté 10 millions de dollars américains à construire.

Leçons de 2014

Israël affirme qu’en 2014, le Hamas employait jusqu’à 900 personnes pour creuser des tunnels, dont la construction prendrait en moyenne trois mois et coûterait 100 000 dollars.

« C’est leur projet Manhattan, pour ainsi dire », a déclaré Harel Chorev, chercheur principal au Centre Moshe Dayan d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Université de Tel Aviv.

« Ils ont investi tout ce qui arrivait dans la bande de Gaza« .

Chorev, qui a parlé à CBC News via Zoom, a déclaré que les entrées des tunnels à Gaza sont souvent contenues dans des bâtiments comme des maisons, et que les puits sont construits pour que les armes puissent être tirées depuis le sous-sol.

En juillet et août 2014, le Hamas a utilisé les tunnels pour infiltrer Israël. quatre occasions différentes , tuant 12 soldats. Selon les FDI, au cours de cet été, elles ont découvert 32 tunnels, certains atteignant 25 mètres de profondeur.

Mais après un cessez-le-feu a été demandé des rapports et des questions ont été soulevés sur la manière dont l’armée israélienne aurait dû être mieux préparée à affronter les tunnels du Hamas.

Un combattant palestinien des Brigades Izz el-Deen al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, fait des gestes en faisant visiter aux journalistes l’intérieur d’un tunnel souterrain à Gaza le 18 août 2014, vers la fin d’un séjour de 51 jours. guerre avec Israël. (Mohammed Salem/Reuters)

Le rapport RAND, qui comprenait des informations provenant de soldats de Tsahal, a révélé que même si Israël expérimentait des radars pénétrants dans le sol et des capteurs audio pour tenter de détecter les tunnels, cela ne fonctionnait pas toujours et ils étaient fréquemment détectés par les services de renseignement ou les patrouilles qui avaient trébuché. sur eux.

« Nous n’avons pas intériorisé l’ampleur [the tunnels] peut l’être », a déclaré Chorev.

« Les perspectives sont désormais bien meilleures qu’elles ne l’étaient en 2014, même si je dois souligner que ce ne sera pas une promenade de santé. »

Il dit que la guerre des tunnels est déjà assez compliquée et que, dans ce cas, il pourrait y avoir des otages sous terre.

Des soldats israéliens se tiennent près d’un site où un nouveau tunnel transfrontalier a été découvert reliant le sud d’Israël depuis la bande de Gaza, le 21 octobre 2020. (Amir Cohen/Reuters)

Plus de formation, nouvelle technologie

Depuis 2014, il y a eu des rapports qu’Israël a expérimenté une demi-douzaine de technologies pour mieux débusquer les tunnels, et que toutes les unités d’élite ont reçu une formation pour combattre dans un environnement sombre et fermé.

En décembre 2015, le Congrès américain a affecté une aide militaire supplémentaire de 40 millions de dollars américains spécifiquement aux technologies anti-tunnels.

Lors de l’offensive attendue, les experts estiment qu’Israël utilisera probablement des drones et des robots.

« [Israel] « Le Hamas a eu neuf ans pour tirer les leçons de ses luttes avec les tunnels jusqu’en 2014 », a déclaré Shashank Joshi, rédacteur en chef de la défense chez The Economist. Il a ajouté que le Hamas a également eu le temps de se préparer et a probablement appris davantage de techniques de construction de tunnels auprès du Hezbollah, un groupe militant du Liban.

Sur une image fournie par l’ambassade américaine, Daniel Shapiro, à droite, qui était à l’époque ambassadeur des États-Unis en Israël, est montré à l’intérieur d’un tunnel découvert par les forces israéliennes en 2013. (Getty Images)

Israël a expérimenté différentes technologies, a-t-il expliqué, notamment en traquant les téléphones et en observant où le signal chute soudainement, ce qui pourrait indiquer que quelqu’un est entré dans la clandestinité.

Mais les défis sont énormes, et Joshi s’interroge sur l’exactitude de la compréhension israélienne du labyrinthe de tunnels, étant donné que l’armée a été prise au dépourvu par les attaques du 7 octobre.

« Il me semble peu probable qu’Israël ait une bonne idée de ces choses. »