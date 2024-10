Alors que les Floridiens votent sur le droit à l’avortement, les opposants prévoient une bataille judiciaire pour annuler les résultats

TALLAHASSEE — Les défenseurs du droit à l’avortement ont passé des mois et des millions de dollars à recueillir des signatures de pétition afin que les électeurs de Floride puissent décider s’ils veulent que l’avortement soit protégé maintenant que Roe v. Wade a été annulé.

Ils ont obtenu la mesure lors du scrutin du 5 novembre, et des centaines de milliers de Floridiens votant par correspondance ont déjà dit oui ou non à l’amendement 4, sur la question de l’avortement.

Mais un procès de dernière minute intenté mercredi par des opposants à l’avortement menace de faire dérailler leurs efforts. Le procès, largement basé sur un rapport de l’administration du gouverneur Ron DeSantis et poussé par ses alliés, allègue une « fraude généralisée » dans la campagne de pétition pour l’avortement et cherche à rayer l’amendement 4 du scrutin – ou à annuler tout résultat électoral.

Après tant d’efforts et de temps, l’amendement 4 pourrait-il vraiment être abandonné, indépendamment de ce que veulent les électeurs ? Cela semble au moins possible, selon les experts interrogés par Orlando Sentinel – une suggestion qui approfondit l’extraordinaire bourbier politique et juridique dans lequel la mesure relative au droit à l’avortement a été plongée.

Les opposants peuvent s’appuyer sur une jurisprudence qui fournit un « véritable modèle » pour contester une initiative de vote fondée sur des accusations de fraude, a déclaré Bob Jarvis, professeur de droit à l’Université Nova Southeastern.

Les opinions de Jarvis sont reprises par d’autres experts qui notent que la jurisprudence de Floride autorise de telles contestations, même après une élection. Mais le procès se heurte à des obstacles de taille, disent-ils, depuis la preuve d’une fraude généralisée jusqu’à la résolution d’autres questions juridiques.

Alors que les électeurs se rendent aux urnes, DeSantis et ses alliés ont lancé une attaque totale contre l’amendement 4, utilisant les ressources de l’État pour exhorter les électeurs à rejeter la mesure. Les agences sous le contrôle du gouverneur ont diffusé des publicités soulevant des inquiétudes concernant l’amendement 4, et le Bureau des crimes électoraux et de la sécurité de l’État a publié un rapport sans précédent qui jette des doutes sur la validité de milliers de pétitions précédemment examinées et utilisées pour faire inscrire la mesure sur le bulletin de vote.

Le procès, fondé sur ce rapport, n’était que la dernière salve en date dans cette bataille.

« Les opposants à l’amendement 4 font tout ce qu’ils peuvent pour salir l’amendement avant les élections et le contester devant les tribunaux s’il est adopté », a déclaré Jarvis.

Les sondages ont donné des résultats mitigés quant à savoir si l’amendement 4 bénéficie d’un soutien suffisant pour franchir le seuil de 60 % qu’il doit franchir. Les partisans, cependant, ont été stimulés par les victoires en matière de droit à l’avortement dans d’autres États depuis la chute de Roe.

Le rapport du 11 octobre du bureau de lutte contre la criminalité électorale accuse les partisans de l’amendement en faveur du droit à l’avortement en Floride de se livrer à une « fraude généralisée aux pétitions » et accuse également les superviseurs des élections des comtés de ne pas avoir fait un travail suffisamment bon pour éliminer les mauvaises pétitions.

S’appuyant sur ce rapport, l’ancien juge de la Cour suprême de Floride, Alan Lawson, a intenté une action en justice au nom de quatre défenseurs de l’avortement, arguant que l’amendement 4 n’aurait jamais dû être inscrit sur le bulletin de vote.

« Nous avons agi dès que nous avons eu la preuve de la fraude », a déclaré Lawson, qui a cofondé un cabinet d’avocats avec deux autres poids lourds du droit de Floride après avoir pris sa retraite de la Haute Cour de l’État en 2022. « Cela ne devrait pas être voté, » a-t-il déclaré à propos de la mesure controversée.

S’il est approuvé, l’amendement 4 protégerait l’accès à l’avortement jusqu’à sa viabilité, généralement environ 24 semaines après le début de la grossesse, ou lorsque cela est jugé médicalement nécessaire par le prestataire de soins de santé d’une patiente.

La Floride est l’un des dix États dont les amendements constitutionnels ont été votés pour garantir l’accès à l’avortement et rétablir la norme fixée par Roe v. Wade avant que la Cour suprême des États-Unis ne l’annule il y a deux ans.

Pour DeSantis, les enjeux sont importants. Il a signé l’année dernière l’interdiction de l’avortement pendant six semaines en Floride, qui serait annulée par l’amendement 4, et a averti en août un groupe à Tampa que le succès de cette mesure «serait la fin du mouvement pro-vie».

Pour réussir devant les tribunaux, les opposants à l’amendement 4 devraient prouver que ses partisans se sont livrés à des fraudes substantielles au cours du processus de collecte des pétitions, a déclaré Michael T. Morley, expert en droit électoral à la faculté de droit de la Florida State University..

Cela les obligerait probablement à produire suffisamment de pétitions frauduleuses pour prouver que la modification du scrutin ne répondait pas aux exigences ou révélait un schéma de fraude et de corruption systémiques au cours de la campagne, a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une enquête très factuelle », a déclaré Morley. « Cela nécessitera beaucoup de preuves, beaucoup de témoignages. »

Dans le procès, Lawson fait valoir que l’amendement 4 n’a pas satisfait aux exigences de signature de l’État, sur la base de l’échantillon de pétitions validées soumises par l’État dans trois comtés.

Les enquêteurs de l’État ont analysé 13 445 pétitions en commençant par une liste de pétitions soumises par des « fraudeurs connus et présumés ». Parmi ces pétitions, les enquêteurs ont conclu que 2 849 n’auraient pas dû être validées en raison de divergences évidentes de signature ou d’autres déficiences. À partir de cet échantillonnage, les auditeurs de l’État ont estimé que le taux d’invalidité moyen pourrait être de 16,4 %.

Sur la base de ces conclusions, l’amendement 4 n’aurait pas atteint le seuil de 891 523 signatures pour être voté, affirme la poursuite. Lawson a déclaré qu’il était convaincu qu’il pourrait prouver que la campagne de l’Amendement 4 était criblée de fraude, même s’il fallait procéder pétition par pétition pour faire valoir son point de vue.

Le rapport de l’État accuse les superviseurs électoraux des comtés de ne pas avoir vérifié toutes les signatures avec suffisamment de soin, une accusation que certains trouvent injuste et inexacte.

Angelo Paparella, dont la société PCI Consultants a collecté des pétitions pour l’amendement 4, a déclaré que les opposants poussent un « mensonge » à propos d’un effort approuvé par les superviseurs électoraux du comté et certifié par le Département d’État de Floride.

« S’il y avait eu une fraude généralisée, l’initiative de la pétition n’aurait pas été inscrite sur le bulletin de vote », a déclaré Paparella. « Comment peut-on avoir une fraude généralisée alors qu’elle est admissible ? »

Les opposants à l’amendement sur l’avortement s’appuient sur « des calculs fous et des analogies folles », a déclaré Daniel Smith, président du département de sciences politiques de l’Université de Floride et expert en campagnes de pétition.

« L’idée que vous allez réanalyser ces pétitions va à l’encontre du statut de l’État et va à l’encontre de la nature des fichiers électoraux dynamiques maintenus par l’État et les comtés », a-t-il déclaré.

Alors que certains États n’autorisent l’examen que d’un échantillon de pétitions, la Floride exige que les superviseurs électoraux des comtés vérifient chaque pétition. « Nous avons le système de contrôle le plus strict de tous les États », a déclaré Smith.

Mark Earley, superviseur des élections du comté de Leon, a déclaré que l’État accordait un examen sans précédent à la campagne de pétition relative à l’amendement 4.

« Je n’ai jamais assisté à un réexamen des pétitions validées au niveau de l’État », a déclaré Earley, ancien président de l’association Florida Supervisor of Elections, en poste depuis huit ans et qui a travaillé sur les élections pendant 30 ans.

Les superviseurs électoraux disposent de personnel formé pour comparer les signatures et détecter les anomalies ou les divergences qui pourraient indiquer une contrefaçon ou une fraude. « Nous recevons tout le temps des pétitions invalides, mais seules certaines sont des preuves de fraude intentionnelle », a déclaré Earley.

Les enquêteurs de l’État qui ont rédigé le rapport ont déclaré que leur enquête avait été lancée parce que l’Amendement 4 avait recueilli « un volume inhabituellement élevé de plaintes », ce qui a conduit à l’accusation de quatre personnes pour fraude à la pétition, mais ils n’ont pas fourni de comparaison avec d’autres initiatives électorales.

Alors que l’enquête d’État et le nouveau procès allèguent que les examens précédents des pétitions par les comtés étaient inadéquats, les bureaux électoraux des comtés ont trouvé de nombreuses pétitions problématiques, comme c’est généralement le cas. Le taux de rejet des pétitions lié à l’amendement 4 était typique de la plupart des initiatives de vote constitutionnel, ont déclaré les superviseurs et les sous-traitants des pétitions, sur la base de leur propre expérience et des archives de l’État.

Sur 1,4 million de pétitions déposées pour l’amendement 4, un peu plus de 997 000 ont été validées, soit un taux de réussite de 71,2 %. Les initiatives de vote passées en Floride ont généralement vu 25 à 33 % des pétitions invalidées, selon les archives de l’État.

Les organisateurs de l’Amendement 3, qui légaliserait la marijuana récréative en Floride, ont déposé 1,6 million de pétitions, et un peu plus d’un million ont été validées, soit un taux de réussite de 64,5 %. Cet amendement figure également sur le scrutin de novembre de l’État.

Ciara Torres-Spelliscy, professeur de droit à l’université de Stetson, a déclaré qu’elle pensait que les tribunaux rejetteraient une contestation judiciaire de l’amendement 4 parce qu’elle est déraisonnablement retardée. Le département d’État a déterminé en janvier – après l’examen initial des comtés – que la mesure contenait suffisamment de signatures pour le vote, et la Cour suprême de Floride l’a autorisée le 1er avril.

« Si quelqu’un voulait contester la légitimité de l’amendement, il serait temps de le faire plus tôt cette année », a-t-elle déclaré.

Mais Morley, professeur à la FSU, a déclaré qu’il existe un précédent judiciaire qui pourrait permettre au procès de se poursuivre, même si l’amendement 4 est approuvé par les électeurs.

Dans une décision de 2006, la Cour d’appel du premier district de Floride a statué qu’une initiative de vote recevant un vote populaire favorable pouvait par la suite être invalidée s’il était prouvé qu’elle avait été inscrite sur le bulletin de vote par une fraude substantielle.

Dans une affaire de 2010, la Cour suprême de Floride a statué que « les signatures falsifiées et frauduleuses ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire aux exigences de signature obligatoires » et que des actions judiciaires peuvent être envisagées même si les pétitions ont été vérifiées par les superviseurs électoraux et certifiées par le secrétaire d’État.

Quel que soit le résultat, le procès pourrait signifier que les futures initiatives électorales des États doivent être prêtes à supporter des litiges, peut-être avec un examen minutieux pétition par pétition rappelant le recomptage présidentiel de la Floride en 2000, a déclaré Jarvis, professeur de droit de Nova Southeastern.

« Dans le passé, nous avons toujours cru sur parole les superviseurs des élections concernant le décompte des signatures, mais nous vivons évidemment aujourd’hui dans un monde où, à cause de Trump, beaucoup de gens ne font pas confiance aux institutions civiques », a-t-il déclaré.