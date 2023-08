Alors que les flammes engloutissaient Maui, les survivants ont fait des évasions déchirantes

Un cuisinier immigré qui se construit une nouvelle vie. Une veuve se préparant à dire au revoir. Un couple prononçant ses vœux de mariage.

Tous ont été pris entre deux feux, forcés de fuir alors que les flammes engloutissaient des parties de Maui, cette chute dans le Pacifique où les routes serpentent le long des cascades, les tortues glissent dans les eaux bleu gemme et un volcan domine au-dessus de leur tête.

Voici les histoires des survivants :

___

Mike Cicchino recroquevillé à l’arrière d’une camionnette avec sa femme. Des flammes et une fumée noire étouffante les entouraient. Les gens couraient et criaient. Le bruit des explosions a tonné.

« Nous devons nous préparer à mourir », pensa-t-il.

Il a appelé sa mère et lui a dit combien il l’aimait, puis son frère, puis le plus dur de tous, sa fille de 4 ans qui était en sécurité avec sa mère. Chaque respiration laborieuse était comme la dernière.

« Je t’aime », a-t-il dit à sa fille. « Sois sage. Tu sais que je serai toujours là pour toi.

Environ 15 minutes seulement s’étaient écoulées depuis que Cicchino et sa femme, Andreza, avaient quitté leur domicile dans leur camion et traversé une scène de catastrophe « tout droit sortie d’un film ». Après que des barrages routiers de la police les aient forcés à entrer dans Front Street, ils ont abandonné leur camion, courant dans un sens, puis dans un autre, trouvant des murs de flammes sur leur chemin.

Ils se sont abrités dans la camionnette, pensant qu’elle pourrait fournir une certaine protection contre la fumée. Mais, voyant les flammes se rapprocher, ils ont sprinté vers la digue et ont sauté sur les rochers pointus en contrebas.

Ils ont trempé leurs chemises dans l’eau, les ont enroulées autour de leur nez et se sont accroupis contre le mur, essayant d’échapper à la fumée. Lorsque les bâtiments en bois se sont enflammés, les braises ont brûlé leur peau.

Alors que l’incendie se rapprochait et que les flammes léchaient le haut du mur, ils sautèrent dans l’océan.

Pendant les cinq ou six heures qui suivirent, ils oscillèrent entre la mer et le rivage escarpé. Cicchino, qui a 37 ans et vit à Maui depuis qu’il est enfant, a fait des allers-retours pour aider les autres à franchir le mur.

Au moins une des personnes qu’il a approchées était morte.

Au fur et à mesure que les heures passaient et qu’il transportait de plus en plus de personnes, sa cage thoracique lui faisait mal et ses yeux étaient presque enflés. À un moment donné, il est tombé à genoux et a vomi.

Un bateau de la Garde côtière s’est finalement approché du rivage et a emmené deux enfants à bord juste au moment où les pompiers arrivaient à terre. Lui et sa femme ont été conduits par les pompiers vers une camionnette, traversant les flammes pour s’échapper.

Ils se sont dirigés vers un centre de triage, puis un refuge. Jusqu’à la fin, il a cru qu’il allait mourir.

Son téléphone, sauvé par un sac étanche, a soudainement reçu un signal. Maintenant, il pouvait répandre le mot qu’il était vivant.

___

Au moment où Marlon Vasquez a entendu les alarmes, il n’y avait que le temps de courir.

Le cuisinier de 31 ans a crié pour son frère et a ouvert la porte de leur maison de location à Lahaina dans une épaisse fumée et une chaleur intense.

« Le feu était presque au-dessus de nous », a-t-il déclaré.

Les deux ont sprinté. Et, courant pendant ce qui semblait être une éternité, un paysage infernal s’est déroulé. Le jour s’est transformé en nuit alors que la fumée effaçait le soleil, parfois mis à nu comme une sphère rouge. Routes encombrées de voitures. Les gens ont plongé dans le Pacifique. À un moment donné, les flammes l’ont poursuivi alors que des vents violents les poussaient vers le bas d’une montagne. L’air était si noir qu’il a vomi.

« Nous avons couru et couru. Nous avons couru presque toute la nuit et jusqu’au lendemain parce que le feu ne s’est pas arrêté », a déclaré Vasquez.

Les frères ont continué à courir le long de la côte jusqu’à ce qu’ils tombent sur un automobiliste qui les a conduits à un abri où ils ont rejoint environ 200 autres personnes dans un gymnase.

Le restaurant où travaillait Vasquez a été détruit. Il n’a réussi qu’à s’emparer de son passeport, de son portefeuille, de quelques bouteilles d’eau et d’une boîte de sardines.

Il est arrivé aux États-Unis en provenance du Guatemala au début de 2022. Maintenant, sa voiture et tout ce pour quoi il travaillait ont été incendiés.

Il ne sait pas si les colocataires avec qui son frère et lui vivaient s’en sont sortis. Il s’interroge sur les gens qu’ils ont croisés et qui n’ont pas pu courir comme ils l’ont fait. Il ne sait pas où ils iront ensuite. Ils chercheront du travail dans n’importe quel état ou pays qui a des emplois pour eux.

Il ne semblait y avoir qu’une seule certitude pour Vasquez.

« Nous continuerons à nous battre », a-t-il déclaré.

___

Tracey Graham devait passer sa dernière semaine à Maui à faire de la plongée avec des tortues de mer, à dîner avec des amis et à se remémorer les huit années qu’elle a qualifiées de « beau et merveilleux coin de paradis ».

Au lieu de cela, elle a fui les incendies, dort dans un refuge et se demande ce qu’il est advenu des endroits qu’elle aimait.

« C’est effrayant », dit Graham, 61 ans. « C’est dévastateur – c’est le seul mot auquel je reviens sans cesse. »

Graham, qui séjournait chez un ami au nord de Lahaina, était sur le point de faire une sieste l’après-midi mardi lorsqu’elle a remarqué l’odeur. Elle est sortie, a vu des flammes et de la fumée et a entendu des claquements.

Elle s’est enfuie avec des amis, saisissant son passeport, son journal et une photo encadrée avec un bouton qui diffusait un enregistrement de son mari, Cole Wright, lui disant combien il l’aimait.

Il est décédé d’un cancer de la prostate il y a quatre mois.

Les autorités ont continué à la diriger, elle et ses amis, vers différents points. Une fois arrivée à l’abri installé au Maui War Memorial, les rumeurs de la dévastation ont fait rage, beaucoup ne sachant pas si leurs maisons et leurs proches étaient en sécurité. Elle n’a pas pu joindre l’un de ses amis proches.

« C’est désorientant », dit-elle. « Vous ne savez tout simplement pas ce qui est quoi. »

Graham part samedi pour commencer une nouvelle vie à New Smyrna Beach, en Floride. Son plan était déjà fait après la mort de son mari, mais la tragédie des incendies de forêt a cimenté le besoin de partir.

« C’est juste trop triste », dit-elle.

___

Ce n’était pas exactement comme Cindy et Bob Curler envisageaient leur nuit de noces.

Incapable de regagner leur hôtel de Lahaina mardi alors que les incendies de forêt ont englouti la ville, leur chauffeur a été contraint de les emmener au garage où il gare sa limousine. Les jeunes mariés ont partagé un canapé pour la nuit, elle dans sa robe en dentelle sans bretelles, lui dans son costume bleu impeccable.

Quelques heures plus tôt, le couple de Pittsburgh s’était promené dans les rues de Lahaina, passant devant le banian vieux de 150 ans et faisant irruption dans des boutiques pittoresques.

Il y a eu des ratés alors qu’ils se préparaient pour leur cérémonie, mais rien qui les ait alarmés. L’électricité avait été coupée au Lahaina Shores Beach Resort, où ils séjournaient, et ils pouvaient voir des flammes dans les montagnes. Les vents étaient « infernaux », a déclaré Bob, 46 ans, mais les flammes ne semblaient pas proches.

Les deux n’ont entendu aucun avertissement, alors ils ont poursuivi leurs plans de fugue, se dirigeant vers le sud jusqu’à une plage juste après Wailea, où ils ont échangé leurs vœux sous un ciel bleu parfait. Il n’y avait toujours aucun mot de catastrophe, alors ils ont célébré avec un dîner dans une station balnéaire voisine.

« Nous ne savions pas que la ville brûlait », a déclaré Bob.

Leur chauffeur a tenté de les ramener à Lahaina, mais les routes étaient encombrées par la circulation. Peu à peu, voyant le feu se propager près de l’autoroute, ils ont changé de cap, se dirigeant vers le garage à 2 heures du matin.

Ce n’est que le matin qu’ils ont vu des photos de la destruction de Lahaina et ont réalisé qu’ils étaient bénis d’avoir pu s’échapper. Leur hôtel semble avoir été épargné du pire, mais ils n’ont pas pu y retourner. Ils savent que ce n’est rien comparé aux pertes que subissent les autres.

« Oui, c’était notre mariage jour et nuit, mais ce n’est qu’une nuit pour nous », a déclaré Cindy. « Ces personnes sont impactées pour le reste de leur vie »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Andrew Selsky à Bend, Oregon, et Beatrice Dupuy à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Matt Sedensky, Associated Press