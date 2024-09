Alors que les festivals d’automne se terminent, qu’est-ce qui se passera aux Oscars ?

L’année dernière à la même époque, « Barbie » et « Oppenheimer » faisaient un tour de victoire après avoir sauvé le cinéma. Nous avons passé l’été à nous pâmer devant l’histoire d’amour déchirante de Céline Song « Vies antérieures » tandis que Cannes et les festivals d’automne dévoilaient des films comme « Killers of the Flower Moon », « The Zone of Interest », « Poor Things », « Maestro », « The Holdovers », « Anatomy of a Fall » et « American Fiction ».

Ces 10 films sont devenus le meilleur groupe de nominés aux Oscars du meilleur film que nous ayons eu depuis que l’académie du cinéma a élargi la catégorie en 2009. Un mélange de favoris de la critique, de plaisirs du public et de matière première pour une douzaine de costumes d’Halloween différents, cette catégorie était impeccable et, du moins dans un avenir proche, irremplaçable.

Ce qui nous amène à 2024, où, pour le moment, les deux films qui ont le plus enthousiasmé le public à Cannes et aux festivals d’automne sont « Emilia Pérez » de Jacques Audiard, un feuilleton musical sur un chef de cartel mexicain qui cherche à se convertir à une femme, et « Anora » de Sean Baker, l’histoire folle et généreuse d’une travailleuse du sexe de Brooklyn qui épouse impulsivement le jeune fils d’un oligarque russe. Les deux films ont été présentés en avant-première plus tôt cette année à Cannes, où « Anora » a remporté la plus haute distinction du festival, la Palme d’or.

« Ce n’est pas exactement un film grand public », a déclaré Baker à Cannes, énonçant à la fois l’évidence et exprimant le ton de la prochaine saison des récompenses en une demi-douzaine de mots seulement.

Au vu de la taille de la foule devant les cinémas où était projeté « Anora » à Telluride, on aurait pu croire que Baker sous-estimait un peu la valeur de son film. Des centaines de spectateurs ont refusé l’entrée, un contraste notable (et heureux) avec l’accueil mitigé réservé au dernier film de Baker, « Red Rocket », au festival il y a deux ans.

Le public est-il devenu plus ouvert et plus aventureux ? Nous sommes sur le point de le savoir alors que nous entrons dans une saison des Oscars qui semble aussi instable que jamais, dominée par les auteurs internationaux, les films indépendants et, croisons les doigts (car nous aurions vraiment besoin d’un miracle maximaliste), « Gladiator II » de Ridley Scott.

Même le seul blockbuster déjà assuré d’une nomination pour l’Oscar du meilleur film, « Dune : Deuxième partie » de Denis Villeneuve, se présente comme un film audacieux, dont le spectacle vise à la fois les tripes et l’intellect.

Le premier film « Dune » de Villeneuve a remporté six Oscars il y a deux ans. La suite pourrait égaler ce nombre. Mais étant le deuxième film d’une trilogie prévue (même si Villeneuve n’aime pas définir la série de cette façon, une victoire pour le prix du meilleur film est peu probable, un résultat que tout enfant du milieu connaît déjà au plus profond de son cœur.

Si « Anora » et « Emilia Perez » ont fait leurs preuves à Cannes, les festivals d’automne ont offert une image plus trouble de la saison. « The Room Next Door », le premier film en langue anglaise de Pedro Almodóvar, a remporté le Lion d’or du meilleur film à Venise. Le drame suit une journaliste en phase terminale (Tilda Swinton) qui demande à une amie proche (Julianne Moore) de rester avec elle alors qu’elle envisage de se suicider. L’engouement suscité à Venise et à Toronto, hormis le Lion d’or, était respectueux mais pas tout à fait enthousiaste.

Les premières de « Conclave » et de « Nickel Boys » à Telluride ont offert des portraits contrastés de la manière dont le public reçoit les films dans les festivals. Les films ont été projetés l’un après l’autre lors de la soirée d’ouverture de Telluride, avec « Conclave » d’Edward Berger, un mélodrame vivant et parfois intelligent sur une bande de cardinaux mesquins choisissant le prochain pape, qui a époustouflé le public avec une série de rebondissements pulpeux. Ralph Fiennes fait le gros du travail, jouant un homme consciencieux et sceptique qui supervise le vote. « Conclave » ressemble à un film fait pour les Oscars : absurde, élégant et pas aussi astucieux qu’il le pense. Attendez-vous à ce qu’il fasse le ménage.

Ralph Fiennes est à l’affiche du film en lice pour les Oscars « Conclave ». (Dossiers principaux)

Après Conclave, le film a déconcerté le public. Tourné du point de vue de ses personnages, deux garçons noirs qui traversent les horreurs d’une maison de redressement en Floride, Nickel Boys invite les spectateurs à s’immerger dans le film et à en témoigner. Aunjanue Ellis-Taylor, merveilleuse dans le rôle d’une grand-mère aimante, a déclaré que les festivaliers l’avaient approchée après la projection, qualifiant le film de « dur ». Cela ne lui pose aucun problème.

« Je pense que nous avons été conditionnés, en tant que spectateurs, en particulier dans ce pays, à avoir une certaine attente quant à ce que nous devrions ressentir en regardant un film », m’a confié Ellis-Taylor à Telluride. « Je veux défendre un cinéma qui ne soit pas un palliatif. »

Le film de la saison pourrait bien être « The Brutalist », l’épopée de trois heures et demie de Brady Corbet qui a déclenché une bataille d’enchères féroce après sa première à Venise, le studio indépendant chic A24 ayant remporté les droits. L’histoire d’un architecte juif hongrois (Adrien Brody) qui survit à la Seconde Guerre mondiale et s’installe aux États-Unis, le film est tentaculaire, nerveux et exigeant. Il comporte une ouverture et un entracte et a été comparé au « Parrain » dans la façon dont il examine le rêve américain. Le battage médiatique sera énorme quand il sortira dans les salles plus tard cette année.

En revanche, le film « All We Imagine As Light » de la réalisatrice indienne Payal Kapadia, lauréat du Grand Prix de Cannes et sélectionné à Telluride, Toronto et au prochain Festival du film de New York, se démarque par son étonnante performance. Le film suit la vie de deux colocataires qui travaillent ensemble comme infirmières dans un hôpital de Mumbai, capturant leurs rêves et leurs déceptions avec des détails riches et évocateurs.

Kani Kusruti et Divya Prabha dans « Tout ce que nous imaginons comme lumière ». (Petit Chaos)

Certains films n’ont pas réussi à sortir indemnes des festivals, les critiques ayant notamment critiqué « Joker : Folie à Deux », la suite du « Joker » de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix reprenant son rôle oscarisé face à Lady Gaga. La bonne nouvelle : Gaga aura désormais plus de temps pour faire une tournée derrière son nouveau disque plutôt que de faire campagne pour un Oscar.

« Maria », avec Angelina Jolie dans le rôle de la légendaire chanteuse d’opéra Maria Callas, est le dernier regard de Pablo Larraín sur une femme célèbre prisonnière de son image et de sa célébrité, après « Jackie » (sur Jacqueline Kennedy) et « Spencer » (sur la princesse Diana). C’est un régal pour les yeux et les oreilles, mais aussi un peu fade. Les critiques ont été mitigées, mais ne sous-estimez jamais l’enthousiasme des votants pour un film biographique.

Angelina Jolie aura beaucoup de concurrence dans la catégorie actrice principale, avec notamment Mikey Madison (« Anora ») et Karla Sofía Gascón (« Emilia Pérez »), ainsi que Saoirse Ronan, qui a reçu un hommage à Telluride principalement lié à son travail dans le rôle d’une femme essayant de maintenir sa sobriété dans « The Outrun », une première à Sundance.

On peut également citer la prestation féroce et crue de Nicole Kidman, lauréate d’un Oscar, dans « Babygirl », un thriller érotique qui a fait beaucoup parler à Venise et à Toronto, et la performance d’Amy Adams, qui n’a pas encore remporté d’Oscar, dans « Nightbitch », un film qui traite des exigences et des joies de la maternité et qui a également suscité beaucoup de discussions, dont la plupart sont résolument stupides. Demi Moore était également présente à Toronto pour la première nord-américaine de « The Substance », un film d’horreur sur la valeur des femmes dans le show-business, qui contient le meilleur travail qu’elle ait jamais fait.

Ce qui nous amène à des films encore inédits. James Mangold nous montre Bob Dylan en pleine ébullition avec A Complete Unknown, interprété par Timothée Chalamet. Jon M. Chu a mis en scène une somptueuse adaptation de la comédie musicale de Broadway Wicked. Et le réalisateur oscarisé Steve McQueen rend hommage aux Londoniens ayant vécu la Seconde Guerre mondiale dans Blitz, qui sera projeté en avant-première dans quelques semaines au Festival du film de Londres et clôturera le Festival du film de New York, ce qui en fait l’un des derniers candidats à être lancés.

À l’exception, bien sûr, de « Gladiator II », la seule réponse appropriée de cette année à la question : « Quel est votre empire romain ? » À moins que ce ne soit Ridley Scott, qui produit des films épiques année après année, bien au-delà de ses 80 ans. Il est également une réponse acceptable.