Alors que les fermetures se terminent, les villes rouvrent les bureaux des mariages

Le PDG de Knot Worldwide, Timothy Chi, prédit une augmentation de 20 à 25 % des mariages à la fin de cette année et en 2022 par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Le timing ne pouvait pas être mieux. De nombreux couples ont reporté leurs mariages pendant la pandémie, et l’industrie du mariage est maintenant en plein essor.

Le déménagement de New York intervient après plusieurs autres villes, dont Chicago et San Francisco , ont également rouvert leurs bureaux matrimoniaux.

« Ils attendent depuis si longtemps et veulent reprendre leur vie en main. »

« Il va y avoir beaucoup de couples qui sont prêts à le rendre officiel », a-t-elle déclaré. « Ils auront peut-être un mariage à la mairie et un incroyable brunch bien arrosé.

L’organisatrice de mariage basée à New York, Amy Shey Jacobs, fondatrice de Chandelier Events, s’attend à ce que les couples se rendent à l’hôtel de ville de Big Apple.

Les mariages à la mairie et à la mairie sont un moyen populaire d’avoir une cérémonie de mariage discrète sans dépenser beaucoup d’argent. À New York, par exemple, le coût d’une licence de mariage n’est que de 35 $. Pour vous marier sur place, attendez-vous à débourser 25$ supplémentaires.

Les cloches du mariage sonneront à nouveau, par exemple, au New York City Marriage Bureau. Le maire Bill de Blasio a annoncé jeudi que la ville prendra à nouveau des rendez-vous à partir de lundi et commencera à distribuer les licences de mariage vendredi.

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent à se marier avec un petit budget : les mairies et les mairies sont de retour dans le secteur des noces.

Alors que le coût des mariages était en baisse en 2020, en moyenne 19 000 $, les couples qui ont retardé leur mariage l’année dernière prévoient maintenant que leur budget de réception sera en moyenne de 22 500 $, selon le site Web de planification de mariage.

« Les couples sont prêts à tout recommencer », a récemment déclaré Chi sur « Squawk on the Street » sur CNBC. « Il n’y a pas vraiment de meilleur moyen de rentrer dans l’ère post-Covid qu’avec une grande fête. »

Si vous voulez avoir une réception qui ne dépasse pas votre budget, regardez d’abord le nombre de vos invités.

« Avant de sortir et de commencer à planifier et à chercher, ayez une idée du nombre de personnes que vous voulez divertir, afin de ne pas être surpris plus tard », a déclaré Jacobs.

Le coût est plus que juste de la nourriture et des boissons. Cela peut également signifier des tables, des serveurs et des invitations supplémentaires.