Alors que les femmes cherchent à obtenir des sièges au Congrès dans le Maryland, les droits reproductifs sont au premier plan

FREDERICK, Maryland — Dans une élection où l’avenir de droits reproductifs est sur le bulletin de vote dans le Maryland et ailleurs dans le pays, la délégation entièrement masculine du Congrès de l’État devrait attirer un afflux de femmes.

Cela pourrait se produire dans le 6e district du Congrès du Maryland, où la démocrate April McClain Delaney se présente contre le républicain conservateur Neil Parrott, ancien membre de la Chambre des délégués du Maryland. Ils sont en compétition pour représenter une large partie de la campagne du Maryland et des banlieues libérales plus riches de Washington, DC.

Dans une année où les électeurs pourraient également élire la première femme présidente du pays, les femmes se disputent deux autres sièges vacants au sein de la délégation de neuf membres du Congrès du Maryland. La délégation est entièrement masculine depuis La sénatrice Barbara Mikulski a pris sa retraite en 2016mais l’État a une longue histoire de femmes responsables des deux partis.

McClain Delaney, mère de quatre filles dont le mari représentait auparavant le district, affirme vouloir protéger les droits reproductifs de ses enfants et d’autres jeunes à la suite de la Décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement et laisser ces décisions aux États. Elle a auparavant travaillé au ministère du Commerce de l’administration Biden et a consacré une grande partie de sa carrière à la protection de la sécurité en ligne des enfants.

« Je ne peux pas croire que ma mère, la grand-mère de mes filles, ait eu plus de libertés reproductives qu’elle n’en a actuellement », a-t-elle déclaré lors d’une récente interview. Elle a déclaré qu’elle avait déjà eu une grossesse extra-utérine qui aurait pu être mortelle si des lois restrictives sur l’avortement avaient limité son accès aux soins médicaux vitaux.

Parrott, quant à lui, a écarté les questions sur les droits reproductifs pendant la campagne électorale. Il a fait son position anti-avortement clair pendant 12 ans dans la Maryland State House. Mais maintenant, dit-il, ce n’est « vraiment plus un problème » parce qu’il ne croit pas qu’aucun parti politique puisse obtenir suffisamment de voix au Congrès pour réglementer l’avortement à l’échelle nationale – une position similaire à celle de l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain à la présidence.

Cette approche fait également écho aux efforts récents d’autres conservateurs et dirigeants du mouvement anti-avortement. du mal à séduire les électeurs dans le Maryland à tendance bleue. Les électeurs de l’État envisageront également une amendement constitutionnel pour inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Parrott, 54 ans, s’est efforcé de déplacer la conversation sur un terrain plus convivial, en soulignant son engagement à réduire l’inflation, à créer une économie plus forte pour les familles de la classe moyenne et à mettre un terme à l’immigration clandestine. Il dit que son adversaire – qui vit à plusieurs kilomètres du district, dans une banlieue aisée de Washington – est déconnecté des luttes des Américains ordinaires, y compris des habitants du 6e district du Congrès.

Les membres de la Chambre des représentants des États-Unis sont uniquement tenus de vivre dans l’État qu’ils représentent.

McClain Delaney a utilisé des fonds personnels pour soutenir sa campagne et a reçu le soutien de grands démocrates, notamment l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le représentant américain Jamie Raskin.

Elle a également largement dépassé Parrott, selon AdImpact, qui suit les dépenses de campagne. Depuis les primaires du 14 mai, les démocrates ont dépensé plus de 600 000 dollars en publicité pour la campagne du 6e district, contre un peu plus de 30 000 dollars pour les républicains.

Ces chiffres ne devraient pas beaucoup changer d’ici le 5 novembre, McClain-Delaney ayant un avantage de près de 20-1 en matière de dépenses publicitaires réservées pour le reste du processus. Aucun des deux candidats n’a reçu beaucoup de soutien de la part des partis nationaux ou de groupes extérieurs, un indicateur possible que les deux camps considèrent le siège comme étant démocrate en toute sécurité.

Parrot réside depuis longtemps à Hagerstown, une petite ville de l’ouest du Maryland entourée de terres agricoles. Ingénieur de la circulation de formation, il a déclaré qu’il pouvait s’identifier aux personnes confrontées à des factures d’épicerie élevées et à un logement inabordable.

« J’ai une histoire ici », a-t-il déclaré. «J’ai servi dans la communauté ici.»

Mais McClain Delaney, 60 ans, affirme qu’elle est idéologiquement plus conforme à la plupart des électeurs du 6e district. Elle se qualifie de candidate « de bon sens et de terrain d’entente ». Fille d’un producteur de pommes de terre de l’Idaho, elle affirme pouvoir convaincre les politiciens de Washington de répondre aux besoins des familles de travailleurs.

McClain Delaney a attaqué le bilan de Parrott à la Chambre des délégués du Maryland, en particulier sur les questions touchant les femmes.

Parrott, à son tour, a accusé McClain Delaney de mentir et de sortir les choses de leur contexte. Dans une interview la semaine dernière, Parrott a déclaré qu’il soutenait le droit à l’avortement en cas de viol, d’inceste et lorsque la vie de la mère est en danger.

Les tensions entre les candidats ont dégénéré en un échange houleux au cours des dernières minutes d’un récent forum public.

« Honte à elle », a déclaré Parrott, pointant du doigt McClain Delaney, qui a nié avoir divulgué de fausses informations alors que les membres du public scandaient et se moquaient.

Le siège de la Chambre a été libéré par David Trônequi s’est présenté au Sénat et perdu contre Angela Alsobrooks lors de la primaire démocrate plus tôt cette année.

Le 6e district n’a pas toujours favorisé les démocrates. Elle a été représentée par le républicain Roscoe Bartlett pendant 20 ans avant le mari de McClain Delaney, John Delaneya remporté le siège en 2012 à la suite d’un redécoupage qui a aidé les démocrates.

La délégation du Congrès du Maryland est actuellement composée de huit démocrates et d’un républicain. Trois femmes se disputent des sièges vacants lors de ce cycle électoral.

Dans le 3e district du Congrès, d’un bleu profond, le sénateur de l’État. Sarah Elfreth a remporté une primaire démocrate bondée. Son principal rival était un ancien policier du Capitole américain Harry Dunnqui a défendu le Capitole américain contre les émeutiers du 6 janvier. En 2018, Elfreth est devenue la plus jeune femme élue au Sénat de l’État. Elle s’est engagée à donner la priorité à la santé reproductive et aux services de garde d’enfants abordables.

La liberté reproductive est également au premier plan de la course au Sénat américain entre l’ancien gouverneur républicain Larry Hogan et Alsobrooks, un démocrate qui soutient que les femmes ont trop en jeu risquer de perdre la faible majorité des démocrates au Sénat. Elle a déclaré qu’avoir plus de femmes à la table était une grosse affaire.

« Je pense que cela rend nos politiques plus complètes », a-t-elle déclaré récemment dans une interview. « C’est donc le moment qui nous donne l’opportunité de nous assurer que nous ajoutons des femmes – mères, filles et sœurs – au Sénat afin de garantir que la variété des expériences vécues soit représentée dans cet organe. »