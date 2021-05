Alors que les fans de football rient à l’idée d’une Coupe du Monde de la FIFA tous les deux ans, les idées vouées à la Super League européenne prendront-elles fin un jour?

Après presque 72 ans de Coupe du monde quadriennale – en ajoutant 20 autres, si vous incluez les deux éditions perdues à la Seconde Guerre mondiale – il serait complaisant de supposer qu’une séquence apparemment intouchable devrait se dérouler sans être examinée inutilement.

Le cycle de quatre ans est long pour les fans de football. C’est aussi incontestable que symbolique à quel point les supporters chérissent le festival de football d’un mois lorsque la Coupe du monde est en cours. Aucune étude de faisabilité du type suggéré par la FIFA cette semaine, présentée par l’Arabie saoudite lors d’un congrès, n’est requise pour conclure que chaque minute d’attente vaut la peine et que personne qui se soucie du sport ne souhaite réduire.

Infantino, non, non. https://t.co/6fH1wm35kM – Henry Winter (@henrywinter) 22 mai 2021

Pensent-ils que les joueurs sont des robots ?? – Sarthak (@thisArsenalweek) 22 mai 2021

Au milieu des dommages collatéraux de la Super League européenne (ESL) mutilés par les fans, vous pourriez espérer que les gardiens du football réfléchiront à deux fois avant de proposer une pensée plus radicale qui semble être moins ignorante de la façon dont le public se sent, plus conçue au laser pour ressembler. l’opposé des désirs des gens qui font du jeu la marchandise que certains le voient clairement.

L’ESL était embarrassant en partie à cause du peu de compréhension qu’il a trahi de ceux qui l’ont derrière. La déconnexion entre les investisseurs et les clients, si nous devons appeler cette relation, était une mise en accusation accablante de la sécheresse du discernement détenue par beaucoup de ceux qui sont au sommet du jeu pour savoir où se situe la ligne entre les frontières de l’évolution et de l’autodestruction.

Les fans ne devraient-ils pas voter sur des trucs comme ça? Parlez d’ESL qui ruine le football, ce sont des décisions comme celle-ci et VAR qui ont un grand impact sur le jeu des fans. – Les démons adorés (@theadoreddevils) 22 mai 2021

Ce serait vraiment la fin. L’une de ces personnes comprend-elle le principe de la dévaluation? Ils ont une confiance quasi sacrée pour maintenir ce magnifique concept: la Workd Cup. Mais ils s’enfonceront dans le sol pour chercher de l’argent. – Ben Aitkenhead (@AitkenheadBen) 22 mai 2021

Pour le football maintenant, comme le dit l’adage dans les réunions d’affaires les plus loufoques, aucune idée ne semble trop tirée par les cheveux. Les fans qui remettaient autrefois en question une horrible musique de but remplaçant les acclamations des supporters ou les matchs qui se déroulaient tous les jours de la semaine ressemblent maintenant à des plaignants étrangement naïfs visant un avion en papier sur une machine commerciale imparable.

Les partisans sont aussi des personnes – certains d’entre eux osent même avoir de la cervelle et du sens des affaires. Le changement est inévitable, comme on disait si férocement que l’ancien garde était appelé « fans hérités » par le projet ESL en savent autant que quiconque.

Encore une raquette de gain d’argent de la FIFA. Parlez de diluer la Coupe du monde – Norfolknchance V 2.0 (@ DavidWa98974961) 22 mai 2021

La Coupe du monde est le summum absolu du sport mondial. C’est le seul événement sportif véritablement mondial. Il doit être chéri et préservé plutôt que dilué. – Britannia Sui Iuris (@ ENG2Stars1Day) 22 mai 2021

La FIFA dit qu’elle veut « moins de matches d’équipes nationales compétitives mais plus significatifs ». Il en va de même pour les fans, comme l’a montré le succès de la Ligue des Nations.

Ces supporters de longue date ont déjà vu leur fidélité testée par un cortège de changeurs de jeu litigieux, allant de matches auxquels ils ne peuvent pas se rendre de manière réaliste à la demande de la programmation télévisée à une Coupe du monde se déroulant dans une saison entièrement différente qui est logistiquement onéreuse à assister. . Il est au mieux condescendant de supposer que les nouveaux fans ne se sentent pas de la même manière.

Nooooooooooo Dévaluation totale et cauchemar du montage! Sans oublier que ces joueurs ne sont pas des robots !! Où est le devoir de diligence ici? Encore une fois tout 💰💰💰 – Nigel Davidson (@ NBD69) 22 mai 2021

💯 oui si cela signifie abandonner les éliminatoires inutiles de la Coupe du monde. Le football international doit être repensé. – Parklaneyid (@ Faber1982N) 22 mai 2021

À travers le dégoût de masse, les protestations, les excuses et les promesses de faire aux fans l’honneur d’écouter leur voix collective dans le sillage du cirque ESL, le moment serait idéal pour une amnistie sur des plans encore plus comiquement audacieux et apparemment parodiques émergeant de nulle part. .

Le manque d’appétit pour une Coupe du monde tous les deux ans est si prononcé qu’il est presque impossible d’expliquer ou de débattre. Comme pour l’ESL, le principal résultat de la proposition semble être l’unification auparavant improbable de tous les fans qui s’y opposent, favorisant une appréciation immédiate de la façon dont le tournoi serait dilué, avec des téléspectateurs indifférents, des adeptes de fauteuil et un abonnement de saison acharné. détenteurs de même tous mystifiés par le prétendu besoin d’en discuter.

Non, non, non, non – cela supprime complètement l’anticipation, la longue attente, la grandeur de la compétition, l’histoire – non, non, non !!! 🙋🏼‍♂️👀💁🏼‍♂️👍 – Niels Lorentzen (@supernillo) 22 mai 2021

Absolument fou! Mise en place parfaite maintenant avec des tournois de la Confédération entre les WC. Diluera l’ampleur de l’événement. Il en va de même pour les Jeux olympiques – tous les 4 ans ont un bon rythme. – Justin Figgins (@JFiggins) 22 mai 2021

L’espacement de l’événement sportif le plus emblématique que le monde puisse offrir devrait être sacré, notamment en raison de la miséricorde qu’il offre en nous épargnant tous une longue et fastidieuse exploration des aspects pratiques impossibles de l’idée, de son incompatibilité avec des tournois bien-aimés tels comme l’Euro, la Copa America et la Coupe d’Afrique des Nations aux exigences qu’elle imposerait aux joueurs, qui mépriseraient sûrement le concept autant qu’ils semblaient détester le projet ESL.

Le fait que cette discussion soit sur la table montre jusqu’où il y a à faire pour combler le fossé entre les tribunes et les couloirs du pouvoir dans certains cas. Il y a un grand nombre de débats valables à avoir, y compris les critères de propriété, les plafonds de salaire et de transfert, l’utilisation de la technologie et, oui, des ajustements aux tournois.

Les fondements de la Coupe du monde ne font pas partie de ces sujets: un tournoi d’hiver et l’élargissement des finales, intégrant 48 équipes et modifiant le nombre de matches de la finale 2026, ont déjà effiloché les bords de l’intégrité et de la patience pour la plupart des supporters.

Assez avec le renforcement d’être déconnecté. Il existe de nombreuses preuves de l’insistance continue du président du Real Madrid, Florentino Perez, sur le fait que l’ESL est simplement en retrait, ce qu’il considère probablement comme un cri de guerre plutôt que comme un rappel au public d’être vigilant dans son travail contre des plans directeurs extrêmement malavisés transpercés. des notions bizarres de progrès qui, en réalité, ont la capacité de détruire le jeu.

Les fans peuvent facilement ridiculiser l’idée qu’une Coupe du Monde devienne juste une autre pièce maîtresse sur une ligne de production toujours plus exhaustive et toujours moins magique de luminaires traités. Le risque est que la barre de ce qui était autrefois considéré comme absurde soit abaissée chaque fois que les éléments sacro-saints du jeu sont positionnés comme des pièces de négociation.

Par Ben Miller