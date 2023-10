Alors que les États-Unis tentent un nouveau stratagème, Pékin a trouvé un moyen de surpasser Washington — RT World News

Malgré les tentatives occidentales de freiner son économie, le géant asiatique améliore sa balance commerciale dans une zone économique importante

La Chine espère toujours rétablir ses liens avec les États-Unis, mais les relations entre les deux pays doivent être fondées sur les principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération bénéfique pour les deux parties. Telle est la position du président chinois Xi Jinping, que son ministre des Affaires étrangères Wang Yi a publiquement communiquée fin septembre lors d’une rencontre avec l’ancien secrétaire au Trésor américain Henry Paulson.

La volonté de Pékin de rétablir ses relations avec Washington n’est guère surprenante dans la mesure où le conflit en cours entre les deux pays les plus riches du monde constitue un obstacle majeur à la croissance de l’économie chinoise. Cependant, la mentalité pacifique de l’Empire Céleste n’a donné aucun résultat et, dans la situation géopolitique actuelle, la Chine a réorienté son modèle d’exportation pour se concentrer sur d’autres régions du monde.

L’espace post-soviétique est particulièrement important en ce qui concerne la nouvelle politique étrangère et le nouveau paradigme économique de la Chine. Au cours des deux dernières années, les exportations chinoises vers certains de ses membres ont doublé tandis que les échanges de la région avec d’autres pays ont diminué ou stagné.

L’huile et l’eau ne font pas bon ménage

Les tentatives visant à restaurer les relations commerciales et économiques entre les deux économies géantes du monde – les États-Unis et la Chine – ont bénéficié d’une large couverture médiatique fin août.

Selon le Global Times, tabloïd nationaliste proche des cercles du pouvoir, la visite de la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo en Chine pourrait signaler un changement dans le cap politique américain. Les journalistes et analystes chinois y ont vu une étape vers la normalisation des relations entre les pays et s’attendaient à ce qu’une rencontre entre Xi et Joe Biden ait lieu ensuite.















Un mois s’écoula cependant sans aucune autre action. Jusqu’à présent, la rencontre entre le ministre chinois du Commerce Wang Wentao et la délégation américaine n’a aidé qu’à résoudre certains problèmes commerciaux privés, et une décision a été prise pour soutenir les entreprises des deux pays dans « Mener une coopération pragmatique ». Parallèlement, malgré les efforts visant à promouvoir le dialogue, les données montrent que les importations américaines en provenance de Chine ont diminué. Des sociétés américaines géantes comme HP et Stanley Black & Decker continuent de réorienter leurs lignes d’approvisionnement pour leurs consommateurs américains. Par exemple, HP Inc. prévoit d’augmenter la production d’ordinateurs portables haut de gamme au Mexique et d’augmenter l’assemblage de ses modèles grand public en Thaïlande.

En conséquence, les importations totales des États-Unis en provenance de Chine ont diminué de 24 % au cours des cinq premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022.

Selon Trading Economics, citant l’Administration générale des douanes chinoises, la valeur annuelle des exportations chinoises a diminué de 14,5 % en juillet 2023. Il s’agit de la baisse la plus importante depuis février 2020. Les analystes prévoyaient une baisse plus faible – de 12,5 %, mais une faible demande mondiale a provoqué une chute plus grave que prévu.

Cela est dû au fait que les principaux partenaires commerciaux de la Chine ont réduit leurs importations de produits chinois. Et nous ne parlons pas seulement des États-Unis : les livraisons aux pays de l’UE et aux pays de l’ASEAN ont chuté respectivement de 20,6 % et 21,4 %.

Une poussée de croissance

Ne parvenant pas à accroître ses échanges commerciaux avec les États-Unis et ses nombreux alliés, la Chine étend sa présence économique dans d’autres pays. Elle a notamment développé des liens avec des pays qui faisaient autrefois partie de l’URSS.

Pékin a concentré son attention particulière sur l’Asie centrale. Pour souligner l’importance de cette région, le gouvernement chinois a organisé un grand sommet Chine-Asie centrale.

Selon Wang, il s’agit du premier événement majeur de politique étrangère du pays cette année.

Au cours des seuls quatre premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires commercial de la Chine avec ces cinq pays post-soviétiques a augmenté de 37 % par rapport à la même période de l’année dernière et s’est élevé à plus de 25 milliards de dollars, rapporte l’Administration générale des douanes chinoises. Cela est encore plus frappant si l’on considère qu’à la fin de 2022, le chiffre d’affaires avec les participants au sommet dépassait déjà les 70 milliards de dollars. Par ailleurs, en comparant les statistiques d’exportation de fin 2021 avec celles de mi-2023, on constate que les exportations chinoises vers le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont presque doublé. Concernant le Turkménistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan, les exportations ont augmenté de plus de moitié au cours de la même période.

La forte expansion du commerce chinois n’a pas affecté uniquement les pays d’Asie centrale. Les exportations chinoises vers la Géorgie et la Biélorussie ont plus que doublé, tandis que celles vers l’Arménie ont augmenté de plus de 60 %. À cet égard, seuls les États baltes et l’Ukraine se démarquent des autres nations post-soviétiques. Ces pays se sont retrouvés dans le camp opposé, où les États-Unis et l’UE augmentent leurs flux d’exportation.















Il faut noter que la Chine opère de manière très systématique dans ses régions exportatrices. Les entreprises privées chinoises fournissent aux pays importateurs tous types de biens, depuis l’industrie légère jusqu’aux produits de l’industrie de haute technologie. Des entrepreneurs gouvernementaux construisent des corridors ferroviaires (comme en Ouzbékistan) dans le cadre du projet « One Belt, One Road ». Des projets d’infrastructures chinois à grande échelle similaires sont en cours de construction non seulement dans les pays d’Asie centrale mais également en Arménie et en Géorgie. La Chine a également récemment conclu un accord de partenariat stratégique avec la Géorgie, qui implique l’élargissement de la coopération entre les deux pays à tous les niveaux.

Un déplacement majeur

Malgré le nombre réduit de marchés d’exportation, l’économie chinoise continue de croître, mais pas aussi vite qu’avant. Cela est largement possible grâce au commerce avec la Russie : le volume des échanges commerciaux entre les deux pays augmente, même si à un rythme plus lent. Les combustibles minéraux, les huiles et les produits de distillation restent les principales exportations de la Russie vers la Chine. Les rabais sur le pétrole que la Russie accorde à ses partenaires, qui affectent inévitablement les prix mondiaux de l’énergie, ont également une influence positive sur l’économie chinoise.

Dans le même temps, la Chine conclut des contrats rentables non seulement avec la Russie mais aussi avec d’autres pays. Les experts de l’Institut américano-chinois estiment que les projets d’infrastructures chinois en Asie centrale témoignent d’une volonté de trouver des fournisseurs de ressources énergétiques bon marché. Par exemple, des entreprises chinoises ont acquis une participation majoritaire dans la compagnie pétrolière kazakhe Aktobe Munai Gas. Ils sont également impliqués dans des projets tels que le gazoduc Chine-Asie centrale, qui transporte du gaz naturel du Turkménistan vers la Chine via l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.

Les analystes notent que la Chine envisage de rester en Asie centrale à long terme et s’engage à développer des liens culturels et éducatifs avec la région. Le gouvernement chinois offre des bourses aux étudiants d’Asie centrale pour étudier dans les universités chinoises et promeut l’étude de la langue chinoise dans la région. Certains experts s’inquiètent des conséquences potentielles de l’influence économique de la Chine en Asie centrale, dans la mesure où la Chine pourrait utiliser sa puissance économique pour renforcer son influence et même exercer une pression politique sur ses concurrents.















En fait, il existe déjà des conditions préalables spécifiques. En Ouzbékistan, par exemple, le chiffre d’affaires du commerce a bondi de 30,5 % – jusqu’à 6,9 milliards de dollars – grâce à l’augmentation des exportations chinoises. Dans le même temps, les exportations de l’Ouzbékistan vers la Chine ont diminué de 1,6 % pour atteindre 1,53 milliard de dollars. Cela a renforcé la position de la Chine en tant que principal partenaire commercial de l’Ouzbékistan, et sa part dans le bilan est passée de 18,6 % à 19,7 %.

Au cours de l’année écoulée, la part de la Turquie dans le chiffre d’affaires du commerce extérieur de l’Ouzbékistan a diminué de 9,4 % et celle de la Corée du Sud de 11,9 %. Par ailleurs, le commerce intérieur entre les pays d’Asie centrale est également en déclin. Le volume des échanges commerciaux entre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan ralentit et a diminué de 0,5 % en janvier-juillet, tandis que le commerce avec le Kirghizistan a diminué de 5,6 % pour atteindre 623,2 millions de dollars.

Une tendance similaire est visible dans le commerce entre presque tous les pays d’Asie centrale. Pendant ce temps, avec des parts de marché de quelques pour cent seulement, la Turquie et l’Occident perdent de plus en plus leurs positions au profit de la Chine, confirmant ainsi sa position de leader unique dans la région.

Néanmoins, le gouvernement américain continue de tenter de nouer des liens avec l’Asie centrale. Le premier sommet entre les dirigeants des pays d’Asie centrale et Biden au « Format 5+1 » démontre particulièrement bien ces efforts.

Les experts américains pro-gouvernementaux parlent positivement des mesures prises pour renforcer la présence américaine dans la région, mais se montrent plutôt réservés dans leurs évaluations. Ils estiment que Washington ne peut pas remplacer la Russie ou la Chine, ni forcer les dirigeants d’Asie centrale à choisir leur camp. L’Asie centrale est tout simplement trop éloignée – politiquement, historiquement et idéologiquement – ​​pour que les États-Unis puissent lui offrir quelque chose de précieux.

Les Asiatiques centraux ne voient pas suffisamment d’engagement ou d’investissements américains dans leur région pour risquer de perdre des relations économiques qui donnent des résultats bien plus tangibles – comme les transferts bancaires des migrants travaillant en Russie ou les investissements dans les infrastructures des entreprises chinoises.