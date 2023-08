Alors que les États-Unis poussent à la normalisation saoudo-israélienne, des obstacles majeurs subsistent

« Nous savons que les deux parties sont très sérieuses sur cette question », a déclaré le conseiller israélien à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi à un groupe de journalistes internationaux, faisant référence aux États-Unis et à l’Arabie saoudite, ajoutant qu’Israël avait été « intimement » informé de l’avancement de les pourparlers et s’attend à un projet d’accord dès décembre.

TEL AVIV – Les États-Unis et l’Arabie saoudite en sont aux premiers stades des négociations visant à normaliser les relations entre Riyad et Israël, a déclaré cette semaine un responsable israélien.

L’établissement de liens formels entre l’Arabie saoudite et Israël pourrait modifier radicalement la géopolitique du Moyen-Orient et constituerait une victoire majeure en politique étrangère pour le président Biden alors qu’il se prépare pour sa campagne de réélection en 2024. Bien que les deux pays aient toujours été des ennemis acharnés, ils ont ces dernières années coopéré discrètement sur les questions de sécurité et commerciales dans un effort commun pour contrer l’Iran.