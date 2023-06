Alors que les États-Unis et la Chine se dirigent vers des conflits, ils donnent une chance à la paix diplomatique

Voici un rare point d’accord, une rare source de compréhension mutuelle entre les deux grandes superpuissances mondiales : les choses vont très mal.

Au moins, les États-Unis et la Chine peuvent s’entendre là-dessus. Leur relation est sur un terrain accidenté, glissant vers un endroit indiciblement inquiétant.

Le ligne d’état officielle à Pékin, c’est que les relations sont à leur paroxysme le point le plus bas dans l’histoire d’un demi-siècle des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République populaire. Ministres chinois avertir nous trébuchons vers la guerre.

Le président Xi Jinping vient a ordonné à l’armée chinoise consacrer tous ses efforts aux préparatifs de guerre. Les législateurs américains s’amusent scénarios de guerre . Vous savez que vous arrivez à un mauvais endroit lorsque le service de presse du Pentagone publie un titre comme : La guerre n’est « pas inévitable ».

Voilà donc le contexte de la reprise du dialogue diplomatique de haut niveau cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken effectuant enfin une visite de deux jours en Chine, longtemps retardée, qui s’est terminée lundi.

« Il a fait un sacré boulot », a déclaré le président Joe Biden, interrogé sur le voyage. « Nous sommes sur la bonne piste ici. »

La réponse de Xi était vague mais positive. En bref remarques , il a fait allusion aux pays qui ont fait des progrès et sont parvenus à un accord sur des questions non spécifiques. « C’est très bien », a-t-il dit.

Après que les États-Unis ont annulé un voyage en Chine plus tôt cette année à cause de l’arrivée d’un ballon espion apparent, Pékin a fait attendre les États-Unis pour une autre réunion. Même lorsque Blinken, parti, a finalement été invité, sa rencontre avec Xi n’a été confirmée que moins d’une heure auparavant. (Léa Millis/Reuters)

Dans les 48 heures, signes de trouble

La question inévitable est maintenant de savoir si cela tient. Dans les 48 heures suivant la visite, des raisons de doute avaient déjà fait surface.

En milieu de semaine, Biden avait publiquement qualifié Xi de dictateur le gouvernement chinois s’est plaint et les médias d’information dans les deux pays étaient remplis d’histoires sur les griefs non résolus des pays : espionnage droits humains les abus et économique guerre .

La question de savoir si cette tentative de détente aura un pouvoir durable dépendra en fin de compte de la réalisation de progrès sur ces questions de fond.

Il y a peu de preuves de ce qui s’est passé à Pékin.

Sur une question de fond, les États-Unis affirment qu’ils ont demandé à plusieurs reprises d’établir une ligne de communication militaire à militaire – et qu’ils ont été repoussés.

Sur l’espionnage, les Américains ont essentiellement cessé de se plaindre des ballons espions chinois qui, les documents divulgués disent, étaient plus sophistiqués que ceux rapportés publiquement.

Biden minimise désormais le différend.

Ballon passé : Les États-Unis minimisent désormais l’incident du ballon espion de cette année. Ici, les spectateurs regardent un ballon espion chinois présumé abattu au large de la Caroline du Nord en février. (Allison Joyce/Reuters)

Biden qualifie Xi de « dictateur »

Il dit que les ballons ont été déviés et que le président chinois ne savait même pas qu’ils étaient au-dessus des États-Unis continentaux : « Non, je suis sérieux », a déclaré Biden lors d’une collecte de fonds mardi soir, avant d’insérer un aparté qui irrité Pékin.

« C’est ce qui est très embarrassant pour les dictateurs, quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. … Quand il a été abattu, il était très gêné. »

Ces mêmes ballons avaient tellement vexé Washington plus tôt cette année que Blinken retardé un voyage en Chine, un voyage promis dans le cadre d’un renouvellement sino-américain dialogue .

Dans la foulée, la Chine a décidé de donner une leçon aux Américains. Alors que Washington a commencé à demander une autre réunion, Pékin l’a laissé refroidir.

Chine à plusieurs reprises balayé Les efforts américains pour reprogrammer la visite de Blinken à l’époque, et pendant qu’il était à Pékin, les Américains ont été tenus en haleine jusqu’à la dernière minute quant à savoir si leur délégation rencontrerait même Xi.

La réunion étant maintenant terminée, la pression de la Chine a persisté. La position déclarée de Pékin est que la responsabilité d’améliorer les relations repose entièrement sur Washington.

La Chine dément les informations selon lesquelles elle prévoit un centre d’entraînement militaire à Cuba, près de la côte de la Floride. On voit ici le président Xi avec le dirigeant cubain de l’époque, Raul Castro, lors d’un voyage à Cuba en 2014. (Liu Bin/Reuters)

La stratégie de Pékin : faire bouger Washington en premier

Éditoriaux dans les journaux dirigés par l’État Agence de presse Xinhua et Temps mondiaux considérez cela comme une fenêtre d’opportunité pour les États-Unis d’arranger les choses, si les États-Unis décident de la saisir.

D’un intérêt particulier pour la Chine, compte tenu de son ralentissement économique : les États-Unis vont-ils assouplir les sanctions économiques ?

Washington tout récemment couper la Chine dans le commerce de puces semi-conductrices, arguant qu’elles sont utilisées dans des systèmes d’armes ; c’est imposé tarifs ; il aurait l’intention de interdire certains investissements en Chine; certains gouvernements d’État, quant à eux, interdisent les achats chinois de les terres agricoles .

On ne sait pas si Xi faisait référence à l’une de ces questions prioritaires lorsqu’il fait allusion lundi d’avoir conclu certains accords avec Blinken.

Biden ne peut que relâcher autant la pression économique sur la Chine, sans exercer de pression politique chez lui. Par exemple, son prédécesseur, Donald Trump, vu ici dans un entrepôt d’acier en 2018, a présenté ses tarifs sur l’acier comme un moyen de défendre les travailleurs américains. (Joshua Roberts/Reuters)

Ce qui est clair, c’est que les responsables américains ont récemment commencé à minimiser l’idée d’une guerre économique avec la Chine.

A Washington, le terme « découplage » est sorti. Il a été remplacé par « réduction des risques ». Ce que les États-Unis insistent sur le fait qu’ils veulent, ce n’est pas une séparation totale des deux économies, juste moins de commerce de biens avec des applications de sécurité nationale.

Cela a été annoncé avant même la visite de Blinken, lorsque le secrétaire au Trésor américain a balayé l’idée d’un divorce économique complet entre les États-Unis et la Chine, car désastreux et déstabilisant et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche fait écho le point.

Blinken a déclaré qu’il s’était efforcé à Pékin de détromper ses hôtes de l’idée que les États-Unis cherchaient à écraser économiquement la Chine. « Nous ne le sommes pas », a-t-il dit, offrant comme preuve le Commerce record entre les États-Unis et la Chine l’an dernier .

Pendant ce temps, les deux pays doivent s’inquiéter de leur propre politique intérieure : à Washington, tout relâchement de la pression sur la Chine pourrait déclencher un retour de bâton politique.

Stratège de Washington : « Je suis assez inquiet »

Dans la capitale américaine, il y a un empressement bipartisan croissant à défier Pékin – sur tout, des violations des droits de l’homme sur les deux Chinois et sol américain aux griefs économiques qui s’enveniment, comme vol de propriété intellectuelle et prix anticoncurrentiels par les entreprises publiques .

Un architecte récent de la stratégie de défense nationale des États-Unis dit qu’il est troublé par une partie de ce qu’il a entendu de la visite de Blinken.

Le dialogue de haut niveau est bien, a déclaré Elbridge Colby. Mais ce qui ne va pas, selon lui, c’est que les États-Unis poursuivent la détente, aux conditions choisies par la Chine.

« Je suis en fait très inquiet », a déclaré Colby à CBC News dans une interview.

« Le [People’s Republic of China] n’a pas changé ses politiques ou ses positions de manière notable…. Et le [Biden] l’administration fait cette tentative de détente, mais à partir d’une position où… les Américains sont censés accepter la responsabilité. »

Un exercice d’entraînement militaire taïwanais en 2014. Un ancien responsable américain a déclaré que dissuader la Chine d’envahir Taïwan devrait être la priorité de sécurité mondiale n ° 1 pour les États-Unis et il dit que cela nécessite plus de détermination que Biden n’en a montré. (Pichi Chuang /Reuters)

Il a qualifié la descente du ballon espion d’exemple le plus flagrant. Il qualifie cela d’inexcusable, alors que la Chine serait en pourparlers pour construire un centre d’entraînement militaire à Cuba . (Chine nie ce.)

Colby est de plus en plus éminent analyste à Washington qui co-dirigé la stratégie de défense nationale américaine du Pentagone en 2018.

Ce document averti que la Chine – et non le terrorisme – était la plus grande menace à long terme pour la sécurité des États-Unis ; que le contrôle chinois sur l’Indo-Pacifique pourrait être catastrophique au commerce et à la prospérité des États-Unis ; et que Taiwan est la clé de tout cela.

Il se dispute depuis des années, y compris contre d’autres républicains que d’autres enchevêtrements militaires sont une distraction : l’Irak, l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord et, maintenant, l’Ukraine, où il dit que les alliés américains, y compris le Canada, doivent assumer une plus grande part du fardeau.

Prochaine mesure : San Francisco en novembre

La solution pour empêcher une invasion de Taïwan, dit-il, repose sur un célèbre aphorisme de Teddy Roosevelt : Parlez doucement et portez un gros bâton.

Colby félicite l’administration Biden pour avoir maîtrisé la partie parlant doucement, pour avoir gardé la rhétorique froide et évité la belligérance inutile.

Il reproche à l’administration de ne pas en faire assez sur le fond, cependant, pour construire les armées américaine et taïwanaise assez rapidement et dissuader Pékin d’une invasion.

La diplomatie renouvelée changera-t-elle quelque chose ?

Peut-être aurons-nous une meilleure idée d’ici novembre, lorsque Xi sera peut-être aux États-Unis pour le sommet annuel Asie-Pacifique, qui se tiendra cette année à San Francisco.

Biden dit qu’il espère rencontrer bientôt son homologue chinois.

D’ici là, nous saurons si Washington peut réaliser trois choses à la fois : gérer sa principale rivalité à l’étranger, la politique intérieure chez lui, et tout cela pendant que les deux pays continuent de parler.

« Le progrès est difficile. Cela prend du temps. Et ce n’est pas le produit d’une visite, d’un voyage, d’une conversation », a déclaré Blinken à Pékin.

« Mon espoir et mes attentes sont que nous aurons de meilleures communications, un meilleur engagement à l’avenir. Cela ne résoudra certainement pas tous les problèmes entre nous. Loin de là. Mais … c’est dans l’intérêt des États-Unis de le faire. C’est dans l’intérêt de la Chine de le faire. C’est dans l’intérêt du monde.