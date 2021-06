Alors que les États-Unis déclarent le 19 juin un nouveau jour férié pour la fin de l’esclavage, la Cour suprême rejette le procès des ESCLAVES en Afrique — RT USA News

Les enfants esclaves victimes de la traite vers les plantations de cacao en Afrique ne peuvent pas poursuivre Nestlé pour « activité générale des entreprises » aux États-Unis, a statué la Cour suprême le jour même où le président Joe Biden a déclaré un nouveau jour férié marquant la fin de l’esclavage.

Jeudi après-midi, Biden a signé une loi établissant « June du jour de l’indépendance nationale” comme une fête fédérale commémorant la fin de l’esclavage.

Sa date, le 19 juin, fait référence au jour où les Afro-Américains de Galveston, au Texas, ont été informés que l’esclavage était terminé en 1865. Il a été adopté à l’unanimité au Sénat et avec seulement 14 républicains de la Chambre opposés, au motif qu’il célébrait la politique identitaire plutôt que l’unification. des principes.





Quelques heures plus tôt, huit juges de la Cour suprême des États-Unis ont statué en faveur de Nestlé et Cargill dans l’affaire Nestlé USA c. Doe. Les succursales américaines des sociétés ont été poursuivies par six anciens esclaves du Mali, qui ont été victimes de la traite vers les plantations de cacao en Côte d’Ivoire alors qu’ils étaient enfants. Là, ils ont dû travailler de longues heures sans salaire et très peu de nourriture, et ont été battus avec des fouets et des interrupteurs, selon le procès.

Nestlé et Cargill « ne pas posséder ou exploiter » plantations en Côte d’Ivoire, mais « achetez du cacao aux fermes qui s’y trouvent et fournissez à ces fermes des ressources techniques et financières », la Cour suprême a reconnu.

Cependant, ils ont convenu que le procès était « une application extraterritoriale non autorisée » de l’Alien Tort Statute (ATS), puisque la « les blessures des intimés se sont produites à l’étranger et le seul comportement domestique allégué par les intimés était l’activité générale de l’entreprise ».

Le juge Thomas rédige l’avis suivant, annulant l’application extraterritoriale de l’ATCA, laissant ainsi Nestlé se tirer d’affaire pour l’esclavage des enfants. J’ai traité quelques affaires de l’ATCA à mon époque, et c’est une décision déprimante.https://t.co/ XdVWDRj8Xv – Elizabeth C. McLaughlin (elle/elle) (@ECMcLaughlin) 17 juin 2021

L’ATS, également connue sous le nom d’Alien Tort Claims Act (ATCA), est une loi qui remonte à 1789 et aux premiers jours de la justice américaine.

L’affaire a été initialement déposée en 2005, devant un juge fédéral de Californie qui l’a rejetée. La Cour d’appel du neuvième circuit a infirmé le jugement et l’affaire a été portée devant la plus haute juridiction du pays. La seule voix dissidente était le juge de tendance conservatrice Samuel Alito, qui a déclaré qu’il aurait renvoyé l’affaire devant les juridictions inférieures.

Terry Collingsworth d’International Rights Advocates, le groupe qui a déposé la plainte, a appelé le résultat « une opinion fortement divisée avec un résultat peu clair », et a déclaré qu’ils demanderaient l’autorisation de le déposer à nouveau de manière à ce qu’il réponde à la norme citée par la majorité – comme l’a établi l’affaire Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co.





Collingsworth a ajouté qu’il espérait que Nestlé et Cargill utiliseraient leurs ressources pour cesser de dépendre du travail des enfants, comme ils se sont engagés à le faire en 2001, « plutôt que de lutter contre cela pendant plusieurs années de plus et de dépenser des millions de dollars supplémentaires en avocats, lobbyistes et cabinets de relations publiques. »

L’un de ces avocats est Neal Katyal, maintenant associé du cabinet d’avocats Hogan Lovells à Washington, DC et auparavant solliciteur général américain par intérim – le principal avocat qui représente le gouvernement devant SCOTUS – sous le président Barack Obama. Il a également aidé les démocrates dans de nombreuses affaires contre l’ancien président Donald Trump et a même écrit un livre plaidant en faveur de sa destitution.

Ni Katyal ni « libéraux » sur le soutien du tribunal à l’esclavage des enfants, l’éditeur et juriste de SCOTUSblog, Tom Goldstein, a fait valoir jeudi, en publiant des captures d’écran des arguments de Katyal dénonçant l’esclavage.

Maintenant, disons-nous que Sonia Sotomayor et les autres libéraux ont soutenu l’esclavage des enfants en votant tous pour Nestlé aujourd’hui ? Bien sûr que non. Et les avocats de Nestlé aiment @Neal_katyal évidemment pas non plus. Les attaques bon marché contre le tribunal et les avocats réfléchis n’ont pas bien vieilli. -tg https://t.co/DkPrbC9yio – SCOTUSblog (@SCOTUSblog) 17 juin 2021

« Les vrais malfaiteurs sont les trafiquants et les surveillants maliens et ivoiriens » qui a blessé les plaignants en Afrique, avait soutenu Katyal, décrivant l’affaire comme une « Procès de 15 ans intenté contre le mauvais défendeur, au mauvais endroit et en vertu de la mauvaise loi. »

Un avocat se faisant appeler « Respectable Lawyer » – avec plus de 175 000 abonnés sur Twitter – n’était pas d’accord, cependant, affirmant que Katyal et les juges soutenaient l’esclavage des enfants et ne tenaient pas compte de la conduite des entreprises dans « financer, former et superviser les plantations d’esclaves », ainsi « arracher les dents de l’Alien Tort Statute et empêcher la responsabilité devant les tribunaux américains ».

L’opinion de Nestlé est répugnante et aurait été différente si la Cour n’avait pas été remplie de psychopathes pro-entreprises élevés dans les principaux cabinets d’avocats américains. Pire encore, l’avis fournit une feuille de route aux importateurs américains pour se procurer des ressources grâce à l’esclavage en toute impunité légale. – Avocat respectable (@RespectableLaw) 17 juin 2021

Appel à l’opinion « repoussant,» l’avocat anonyme l’a également affirmé « fournit une feuille de route aux importateurs américains pour se procurer des ressources par l’esclavage en toute impunité légale. »

Nestlé a également eu une tendance sur Twitter, avec des centaines de comptes – principalement des militants de la #Résistance et des démocrates – proclamant qu’ils boycotteraient l’entreprise pour protester à l’avenir. Cela peut toutefois s’avérer une perspective difficile, car Nestlé et Cargill – cette dernière société privée enregistrée dans l’État d’origine de Biden, le Delaware – contrôlent une grande partie de l’approvisionnement alimentaire disponible dans le commerce aux États-Unis.

Je refuse d’acheter des produits Nestlé de quelque nature que ce soit à partir de maintenant.#BoycottNestlé La Cour suprême déclare que les entreprises de chocolat ne peuvent pas être poursuivies pour esclavage d’enfants dans les plantations de cacao africaines – The Washington Post https://t.co/BuGeP2oIuY – Terry Terse #NoUnityWithoutJUSTICE (@TerryTerse) 17 juin 2021

L’ironie de la publication de déclarations par les entreprises américaines célébrant le 17 juin, tout en s’appuyant sur des chaînes de travail et d’approvisionnement impliquant l’esclavage en ce moment, n’a pas échappé à certains commentateurs.

Pour des raisons assez évidentes, les gens au pouvoir préfèrent parler de choses qui se sont terminées il y a longtemps et dans lesquelles ils n’avaient aucun rôle par rapport à des choses dans lesquelles ils continuent d’être complices et qui se produisent actuellement. – Zaid Jilani (@ZaidJilani) 17 juin 2021

