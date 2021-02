Alors que les États élargissent l’accès aux vaccins, l’offre ne suit pas

Mais les États élargissent également régulièrement l’accès au-delà des groupes les plus vulnérables, des travailleurs de la santé de première ligne, du personnel et des résidents des foyers de soins. Désormais, certains représentants de l’État disent qu’ils sont prêts à administrer des milliers de vaccins supplémentaires chaque jour – s’ils peuvent les obtenir.

Les États-Unis, confrontés à une menace croissante de variantes de virus plus contagieuses et peut-être plus mortelles, administrent progressivement plus de doses chaque jour, atteignant désormais une moyenne d’environ 1,7 million, selon une base de données du New York Times.

En course pour accélérer les vaccinations contre le Covid-19, les États ont ouvert des sites d’inoculation de masse et élargi l’éligibilité. Mais un gros problème demeure: l’offre n’augmente pas assez vite.

Les experts affirment que l’élargissement de l’éligibilité nécessite un équilibre délicat entre la priorisation des personnes les plus à risque et la garantie qu’aucune dose n’est gaspillée.

«Lorsque les vaccins arrivent à Los Angeles, nous savons comment les administrer», a déclaré M. Garcetti aux journalistes. «Nous avons mis en place une excellente infrastructure, composée de personnes extraordinaires, et nous les donnerons aux gens de manière efficace et sûre. Mais le problème est que nous ne recevons toujours pas suffisamment de doses assez tôt.

«Je ne pense pas que quiconque voudrait être la personne qui recevra le vaccin au détriment de quelqu’un d’autre qui présente un risque plus élevé», a déclaré le Dr Sarita Shah, épidémiologiste à l’Université Emory à Atlanta.

Le Dr Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a déclaré que l’élargissement trop rapide des listes pourrait se retourner contre eux. «Les gens vont être en colère quand on leur promet une deuxième dose et ne pas l’obtenir à temps», a-t-il déclaré.

Certains experts, comme le Dr Robert Murphy, directeur de l’Institut pour la santé mondiale du Northwestern, ont appelé à plus de flexibilité pour les endroits qui ont déjà vacciné leurs résidents les plus vulnérables.

«Je pense que ce qui est dangereux, c’est que certains endroits sont trop réglementés par les règles actuelles», a déclaré le Dr Murphy. «Si vous avez 50 flacons supplémentaires, c’est 500 doses, et personne ne vient, et cette chose va expirer dans quelques jours ou semaines, donnez-la.

L’État de New York a utilisé 90% de ses doses initiales, a déclaré samedi le gouverneur Andrew Cuomo, mais va de l’avant pour étendre l’éligibilité à toute personne ayant des problèmes de santé sous-jacents. Lui aussi a déclaré que son état pourrait vacciner plus rapidement s’il avait plus de doses.

Dimanche, le premier jour de l’ouverture des inscriptions aux rendez-vous pour les New-Yorkais souffrant de problèmes de santé chroniques, des dizaines de milliers de sites Web ont été inondés et beaucoup ont été laissés en attente d’ouverture.