Alors que les États commencent à s’ouvrir, le maire démocrate INTERDIT DE DANSE ET DE SEUIL lors des mariages à Washington, DC – RT USA News

Les États rouges comme la Floride et même le New York bleu ont commencé à rouvrir leurs économies et à lever les restrictions relatives aux coronavirus. Pas si dans le double-masking DC, où le maire Muriel Bowser a publié un décret contre la danse lors des mariages.

Lors d’une conférence de presse qui est passée inaperçue par tous, à l’exception de quelques médias locaux, Bowser a annoncé la semaine dernière que les mariages peuvent avoir lieu dans le district de Columbia, bien qu’à une capacité de 25%. De plus, elle a déclaré que « Debout et dansant lors de réceptions » serait interdit à partir du samedi qui vient de s’écouler.

Un porte-parole de Bowser a déclaré samedi à Fox5 que la règle avait été mise en place «Pour réduire la propagation du COVID-19 parce que lorsque les gens se lèvent et dansent, leur comportement change», dans les mots de Fox.





La danse a été interdite dans la ville fictive de Bomont, Oklahoma, dans le film à succès de 1984 «Footloose». Le boogying a également été interdit sous peine de mort par les talibans en Afghanistan et dans plusieurs villes américaines au cours du XXe siècle, sans toutefois risquer de les décapiter.

Les utilisateurs de Twitter qui ont eu vent du décret de Bowser lundi ont ridiculisé le maire démocrate.

Je suis si content que nous ayons @MayorBowser pour nous protéger des mauvaises manières de danser ou de se tenir debout lors des mariages. Sans elle, DC pourrait se transformer en un cloaque de bras et de jambes ondulés! #Oh l’humanité – Derrick Jones (@ jonesy77) 3 mai 2021

journalistes, vous devriez commencer maintenant à contacter des sources sur le DC PD et à demander un avertissement au cas où des officiers seraient obligés d’interrompre une réception de mariage pour danse illégale. J’aurais lu la merde d’une histoire à ce sujet – Allahpundit (@allahpundit) 3 mai 2021

La prise de contrôle de DC par les Fundies est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée. https://t.co/G4wuPcF8VL – Grug MD🌞Activiste anti-porcs sauvages🇺🇲 5’11 »👑 71 IQ (@ DShaw873) 3 mai 2021

De l’extérieur du Beltway, où les restrictions sont levées, l’idée d’une interdiction de danse toujours en vigueur semble probablement risible.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (à droite), a levé lundi toutes les ordonnances d’urgence contre les coronavirus locaux dans son État, l’appelant « La chose à faire fondée sur des preuves » dans un contexte de baisse des infections et des décès et le déploiement en cours des vaccins. DeSantis est devenu l’un des critiques les plus virulents des verrouillages, des mandats de masque et des soi-disant «Passeports vaccinaux», et malgré un torrent de critiques de la part des médias, a gagné des applaudissements pour les mesures qu’il a prises pour protéger la population importante de personnes âgées de la Floride et maintenir son économie ouverte.





À New York, le gouverneur Andrew Cuomo (D) a adopté un verrouillage sévère mais a ordonné aux maisons de soins infirmiers d’accepter les patients de Covid, avec des conséquences horribles. Cuomo a été dépeint dans les médias comme l’anti-DeSantis, mais a depuis profité des avantages de la réouverture. Les restrictions de capacité y seront pour la plupart levées d’ici le 19 mai, a-t-il annoncé lundi, avec seulement des rassemblements à grande échelle soumis à une capacité réduite. Cuomo a ajouté que la ville rouvrirait complètement – ce qui signifie « littéralement, tout est revenu à la normale » – dans les deux prochains mois. Contrairement à la Floride, cependant, les masques et la distance sociale seront encore nécessaires à l’intérieur pour le moment.

