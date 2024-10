Alors que les épidémies de grippe aviaire augmentent, les tas de bovins morts deviennent un tableau choquant de la vallée centrale

Une maladie plane sur l’industrie laitière du comté de Tulare.

Lors d’un récent après-midi à 98 degrés, des vaches et des veaux morts étaient entassés le long du bord de la route. D’épaisses nuées de mouches noires bourdonnaient et cognaient contre les vitres d’une voiture au ralenti, tandis que des corbeaux et des vautours attendaient à proximité – observant les carcasses tendues et gonflées qui rôtissaient dans la chaleur d’octobre.

Depuis que le virus de la grippe aviaire H5N1 a été signalé pour la première fois en Californie début août, 124 troupeaux laitiers et 13 personnes – tous des travailleurs laitiers – ont été infectés.

Et selon les experts laitiers, la propagation du virus n’a pas encore diminué.

Deux vaches mortes gisent aux abords d’une ferme laitière à Tipton, en Californie.

« Je suis surprise que peu de cas aient été signalés », a déclaré Anja Raudabaugh, PDG de Western United Dairies, une organisation commerciale de produits laitiers de Californie, après avoir appris que le dernier nombre de cas était de 105. « Cette chose ne ralentit pas. »

Une observation similaire a été faite par Jimmy Andreoli II, porte-parole de Baker Commodities, une entreprise d’équarrissage ayant des installations en Californie du Sud, qui a déclaré que ses travailleurs ramassaient une vague de vaches mortes dans toute la vallée de San Joaquin.

En savoir plus: La grippe aviaire se propage rapidement parmi les vaches laitières de Californie. Les prix du lait vont-ils augmenter ?

« Il y a certainement eu une augmentation du nombre d’animaux tombés ces derniers temps, et cela doit en partie être attribué au long et chaud été que nous avons eu. Et une partie, vous savez, est certainement attribuée au virus H5N1 », a-t-il déclaré. » a déclaré, notant qu’un de ses chauffeurs avait ramassé 20 à 30 animaux dans une ferme en une journée.

Il a déclaré que dans certaines fermes, les vaches sont intentionnellement laissées au bord de la route pour réduire la contamination, empêchant ainsi une propagation supplémentaire entre les fermes. Dans d’autres, les animaux sont laissés sur place, mais loin des animaux vivants et des personnes.

Les fermes laitières de la Vallée Centrale ont été ébranlées par des épidémies de grippe aviaire H5N1 ces dernières semaines. Le taux de mortalité parmi les vaches infectées a été plus élevé que prévu, affirment les experts du secteur.

Les carcasses malades sont amenées au site d’équarrissage de Baker à Kerman, où les corps sont « recyclés » et transformés en aliments et engrais « à haute teneur en protéines », ou transformés en liquides qui sont ensuite utilisés dans les carburants, les peintures, les vernis, les lubrifiants » et tout des sortes de produits industriels différents. »

Il a déclaré que l’usine de Kerman fonctionnait normalement, sans interruption de service, même avec l’afflux massif de bovins malades. Bien qu’en raison du grand nombre d’animaux morts et du « temps supplémentaire requis pour les procédures de désinfection », dans certaines régions, les ramassages sont passés d’un horaire quotidien à un horaire sur deux. »

« Tous nos clients bénéficient d’un service efficace », a-t-il déclaré.

Malgré la scène horrible au bord de la route de Tipton, John Korslund, un vétérinaire épidémiologiste à la retraite du Département américain de l’Agriculture, a déclaré qu’il y avait probablement très peu de risques pour la santé publique à entasser les animaux – même s’ils étaient choisis et mangés par des buses, des corbeaux. et vole.

« À la mort, la réplication du virus s’arrête et la putréfaction et la chaleur commencent à neutraliser le virus vivant », a-t-il déclaré. « Le virus survivra à la surface de la carcasse – pas longtemps à 100 degrés – mais la température et l’acidification le neutraliseront assez rapidement dans la carcasse, du moins pour les virus de la grippe. »

En savoir plus: « Plus grave que nous l’avions espéré » : les décès dus à la grippe aviaire augmentent parmi les vaches laitières de Californie

Raudabaugh a déclaré que même si elle et les producteurs laitiers qu’elle représente avaient entendu parler du virus depuis des mois avant qu’il ne frappe, personne n’était préparé à la dévastation et à l’inégalité avec lesquelles le virus a frappé les troupeaux laitiers de Californie.

Elle a déclaré que dans certaines fermes, les vaches ne semblent pratiquement pas affectées, même si elles sont infectées. Tandis que sur d’autres, les animaux meurent en masse. Elle a dit connaître une ferme où près de la moitié des animaux sont morts.

Elle a également déclaré que certaines races étaient plus durement touchées que d’autres. Par exemple, les Holstein semblent souffrir davantage que les Jerseys.

« La raison en est que les Holstein produisent plus de lait. Elles ont donc plus de volume pour que le virus puisse en profiter », a-t-elle déclaré, soulignant les recherches montrant l’affinité du virus pour les tissus mammaires.

Lorsqu’on lui a demandé si la maladie les tuait sur leurs sabots, ou si les agriculteurs prenaient des décisions difficiles et euthanasiaient des animaux qui semblaient particulièrement atteints de pneumonie bactérienne, de mammite ou de ballonnements, elle a répondu que c’était la première réponse.

Les épidémies persistantes de H5N1 dans les troupeaux laitiers de Californie et la baisse de la productivité laitière des vaches guéries suscitent une inquiétude croissante parmi les exploitants laitiers.

Elle a déclaré que la plupart des animaux qui succombent au virus sont jeunes – ils traversent leur deuxième cycle de lactation. (Elle a déclaré que la plupart des vaches laitières auront cinq ou six cycles de lactation avant d’être retirées de la production et transformées en viande de bœuf ou en équarrissage).

En conséquence, les agriculteurs font ce qu’ils peuvent pour maintenir ces jeunes animaux en vie « compte tenu de l’élevage extrême et des dépenses justes liées à l’élevage de ces animaux », a-t-elle déclaré. « Il y a de l’espoir que de l’autre côté du virus, ils reviendront à une production durable pour l’agriculteur. C’est donc définitivement un dernier recours s’ils les éliminent. »

On ne sait pas si les vaches laitières infectées retrouveront leur pleine production lorsqu’elles entreront dans un nouveau cycle de lactation. Les observations suggèrent que la production chute considérablement dans le cycle actuel, souvent jusqu’à 60 ou 70 %.

Elle a déclaré que la dépression devient un problème de plus en plus important pour les producteurs laitiers qui sont aux prises avec des taux de mortalité élevés dans leurs troupeaux de bovins, ainsi qu’avec le fardeau financier de la maladie.

Brandon Mendonsa, 37 ans, producteur laitier de troisième génération à Tipton, a perdu 28 têtes de bovins laitiers à cause du virus H5N1 qu’il a appelé covid pour les vaches. Il n’existe pas de remède contre le virus qui donne des symptômes semblables à ceux de la grippe bovine et a entraîné un certain nombre de morts de bétail. Une vache laitière Holstein aux enchères obtient 2 200,00 $, ce qui porterait les pertes de Mendonsa à 60 000 $. Des bovins laitiers en bonne santé se prélassent dans la lumière du matin sur la propriété Mendonsa Farms à Tipton, en Californie.

Si les vaches ne reviennent pas à leur pleine production, cela pourrait ruiner de nombreux agriculteurs, a-t-elle déclaré.

« Il y a une vraie peur », a-t-elle déclaré.

Le ministère américain de l’Agriculture a mis en place un programme visant à rembourser les agriculteurs pour les pertes de production dues au virus. Le programme couvre les trois semaines de production perdues par une vache lorsqu’elle est retirée du troupeau laitier pour se rétablir, ainsi que les sept jours qui suivent lorsque la production est encore faible.

Mais il n’existe actuellement aucun programme pour rémunérer les agriculteurs ou les travailleurs laitiers touchés par le virus, ce qui inquiète les experts en maladies infectieuses, ainsi que les défenseurs des travailleurs agricoles qui affirment qu’il n’y a aucune incitation pour les travailleurs laitiers à signaler leurs symptômes et à s’isoler pour 10 jours (la directive actuelle).

« La majorité des travailleurs laitiers en Californie ne bénéficient d’aucune protection. La plupart d’entre eux sont des immigrants. Et je dirais qu’au moins la moitié d’entre eux sont sans papiers », a déclaré Elizabeth Strater, vice-présidente nationale et directrice des campagnes stratégiques pour United Farm Workers.

« Ce sont des gens qui n’entretiennent pas de relation de confiance particulière avec les représentants des gouvernements étatiques et fédéraux. »

En savoir plus: La fièvre de la vallée constitue un risque croissant en Californie centrale ; peu de visiteurs reçoivent un avertissement

Elle a déclaré que le travail laitier est convoité par les immigrants – ce n’est pas saisonnier comme le travail des cultures – et que peu d’Américains ont faim du travail dangereux et épuisant qu’exigent ces postes : deux traites par jour (souvent à 15 heures d’intervalle) et le déplacement de gros animaux imprévisibles.

« Ces travailleurs sont en première ligne face à une épidémie infectieuse, et s’ils se font tester d’une manière ou d’une autre et s’avèrent positifs, ils se retrouveront face à quelque chose qui sera un désastre financier », a-t-elle déclaré. « La plupart des gens aux Etats-Unis ne veulent pas perdre deux semaines de salaire, n’est-ce pas ? Sans parler de ces gens qui sont déjà… parmi les plus pauvres, et avec le moins de protections. Sans filet de sécurité. »

Elle a déclaré que son organisation et d’autres essayaient d’informer autant de travailleurs que possible.

« Nous partageons autant d’informations sur l’importance pour les travailleurs de se faire vacciner contre la grippe saisonnière cette année, même s’ils ne le font pas toujours », a-t-elle déclaré. « Mais le fait est que le vaccin contre la grippe saisonnière ne protège pas ce travailleur, n’est-ce pas ? Il me protège. Il vous protège. Il protège le reste du public d’une situation dans laquelle une personne co-infectée par deux types de grippe échange matériel » à quelqu’un d’autre.

La recombinaison du H5N1 avec un virus de la grippe humaine – dans lequel les deux virus se mélangent pour devenir potentiellement un virus plus contagieux ou plus nocif – constitue une préoccupation majeure pour les responsables de la santé publique.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le risque actuel du H5N1 pour la santé publique est faible, mais l’agence a déclaré qu’elle travaillait avec les États pour surveiller les personnes exposées aux animaux.

Le soleil du matin se lève au-dessus des vaches dans une ferme laitière de Tipton, en Californie.

Même si le nombre de travailleurs infectés jusqu’à présent par le H5N1 reste faible, les conversations avec les résidents de Tipton suggèrent qu’il est probablement plus important que ce qui a été rapporté.

« Beaucoup de gens en sont atteints », a déclaré une femme travaillant derrière la caisse enregistreuse de Tipton’s Dollar General, l’un des rares magasins de cette petite communauté agricole située juste à côté de l’autoroute 99.

La femme a refusé de donner son nom, expliquant que son mari travaille illégalement dans une laiterie dans le comté de Tulare ; elle a déclaré que son emploi n’était ni protégé ni sécurisé et qu’elle craignait des représailles.

« Jusqu’à présent, les symptômes semblent plutôt légers », a-t-elle déclaré. « Les gens peuvent continuer à travailler. »

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.