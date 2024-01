Alors que les entreprises licencient encore plus de travailleurs, elles pourraient commettre une erreur

Pourtant, il est difficile de prétendre que les licenciements ne sont jamais nécessaires, mais la manière dont elles sont effectuées compte autant que la raison. Sandra Sucher, professeur à la Harvard Business School et auteur de « The Power of Trust: How Companies Build It, Lose It, Regain It », a déclaré qu’en général, les licenciements massifs sont bien plus difficiles à gérer que les licenciements par étapes.

“Vous allez paniquer les gens et perdre des gens qui démissionneront plutôt que de rester et d’attendre la prochaine série de licenciements, c’est donc une très mauvaise idée”, a déclaré Cappelli.

« De 2020 à 2022, tout le monde a profité de l’accès aux talents, des capacités à distance et de l’accès au capital à des taux d’intérêt plus bas, ce qui a créé un boom des embauches », a-t-elle déclaré. “Alors vous êtes confronté à la question ‘avons-nous surinvesti ?'”

“Les entreprises doivent être extrêmement prudentes quant à savoir qui est retenu, qui est licencié et ce qui est fait du travail que les gens faisaient auparavant”, a déclaré Sucher. “Les licenciements massifs rendent cela plus difficile à gérer.”

Toutefois, l’approche progressive des licenciements comporte également des risques.

“Le processus goutte à goutte avertit tout le monde que l’entreprise estime qu’elle ne gagne pas assez d’argent, et il semble que le premier outil consiste à laisser les gens partir parce que les coûts ne peuvent pas être contrôlés autrement”, a déclaré Sucher. L’annonce du licenciement de Spotify en décembre était “la troisième fois que l’entreprise se retrouvait au puits, et cela doit susciter de l’anxiété parmi les employés”, a-t-elle ajouté.

Bien entendu, il existe des moyens de réduire les effectifs sans procéder à des licenciements. L’attrition, les rachats volontaires et le gel des embauches peuvent être utilisés pour réduire les effectifs sans les souffrances qu’infligent les licenciements.

Ayman Al-Abdullah, ancien PDG de la start-up de logiciels AppSumo, coache désormais d’autres dirigeants et convient que les licenciements ne devraient pas être une stratégie commerciale. Il affirme que les germes de nombreux licenciements sont souvent semés lorsque les entreprises se lancent dans des embauches massives avant la croissance prévue. Lorsque cette croissance ne se matérialise pas, les entreprises doivent réduire leurs dépenses.

“Je préfère une approche de recrutement pour répondre à la demande”, a déclaré Al-Abdullah, qui a dirigé AppSumo de 2015 à 2021. Durant son mandat, l’entreprise est passée de quelques employés à 100 et même sous la pression de la pandémie, il a déclaré avoir refusé. couper quelqu’un.

Mais si une entreprise devient trop grande, Al-Abdullah considère le licenciement par étapes comme l’option la moins attrayante.

“C’est la pire façon de traiter leurs employés ; il est bien plus humain de laisser tomber la hache, de couper une fois et de couper profondément”, a déclaré Al-Abdullah.

En fait, dit-il, la suppression progressive des effectifs est souvent le début d’une spirale de mort pour l’entreprise. “En procédant par étapes, vous transférez le risque de l’entreprise sur l’employé”, a déclaré Al-Abdullah, ajoutant qu’il ne voit aucune raison ni aucun avantage pour qu’une entreprise comme HP annonce des licenciements des années à l’avance.

“Les employés qui restent perdent confiance dans la direction, et ceux qui perdent confiance le plus rapidement sont les A-players, et ils partent, et les B-players deviennent les A-players, mais ensuite ils partent aussi, et vous vous retrouvez juste.” avec les joueurs C, et cela crée une spirale catastrophique au sein de l’entreprise”, dit Al-Abdullah.

Jennifer Dulski, PDG et fondatrice de Rising Team, une plateforme logicielle de travail basée à Palo Alto, en Californie, a également occupé des postes de direction dans des entreprises comme Yahoo et Google. Elle partage les réflexions d’Al-Abdullah sur les licenciements par étapes.

“L’un de mes plus grands regrets a été de ne pas avoir pu procéder à des réductions d’un seul coup”, a-t-elle déclaré. “C’était beaucoup plus difficile pour l’entreprise et il a fallu beaucoup de temps pour instaurer la confiance”, a déclaré Dulski. Elle prône la philosophie des coupes ponctuelles et profondes, mais affirme que les PDG comme Ek de Spotify ont souvent de bonnes intentions lorsqu’ils prolongent leurs coupes.

“La plupart des PDG sous-estiment ce qu’ils doivent faire”, a déclaré Dulski, et ils veulent généralement blesser le moins de personnes possible.

En ce qui concerne les entreprises qui annoncent leurs licenciements des années à l’avance, Dulski trouve les raisons déroutantes, car cela oblige les travailleurs à regarder par-dessus leur épaule plus longtemps. Mais elle dit que pour la main-d’œuvre mondiale, certains pays, notamment en Europe, exigent un délai de préavis beaucoup plus long pour les licenciements, de sorte qu’ils peuvent essayer de rester en avance sur les lois locales.

“La meilleure pratique serait de procéder à des licenciements en même temps. Parce que chaque fois que vous procédez à un licenciement, cela a le même effet négatif sur vos employés, en particulier sur ceux qui restent”, a déclaré Dulski, citant une étude Leadership IQ montrant que la grande majorité des employés qui survivent à un licenciement massif signalent une baisse de productivité.

“Les licenciements portent un coup dur au moral et à l’engagement des employés”, a déclaré Dulski. “Les gens ont peur d’être les prochains.”