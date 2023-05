Alors que les entraîneurs de la NBA changent, certains déplorent le manque de sécurité d’emploi

MIAMI (AP) – Erik Spoelstra de Miami et Michael Malone de Denver sont deux des quatre entraîneurs de la NBA à avoir passé au moins huit ans avec leur équipe actuelle.

Ils savent à quel point c’est rare.

Spoelstra et Malone se sont tous deux prononcés lundi à la suite des récents licenciements de trois entraîneurs qui ne sont pas loin d’un grand succès – le champion NBA 2019 Nick Nurse, le champion 2021 Mike Budenholzer et plus récemment le champion de la Conférence Ouest 2021 et l’entraîneur de l’année 2022 Monty Williams. Nurse a été congédiée par Toronto, Budenholzer par Milwaukee et Williams par Phoenix.

« Je pense davantage aux grands entraîneurs expérimentés et éprouvés qui ont déjà perdu leur emploi », a déclaré Spoelstra alors que le Heat se préparait pour un autre voyage en finale de la Conférence de l’Est et un match contre Boston qui commence mercredi. « Cela n’a tout simplement pas de sens pour moi. »

Spoelstra a le deuxième plus long mandat actuel de la NBA avec une équipe. Gregg Popovich de San Antonio est entraîneur des Spurs depuis 1996, Spoelstra a repris le Heat en 2008, Steve Kerr est devenu entraîneur à Golden State en 2014 et Malone est devenu entraîneur à Denver en 2015.

« Je comprends cette affaire », a déclaré Malone, qui conduira Denver à la finale de la Conférence Ouest à partir de mardi contre les Lakers de Los Angeles. « Vous regardez autour de vous dans le paysage du coaching, si vous voulez une profession sûre, le coaching n’est pas celui qu’il vous faut. J’aurais dû être journaliste de télévision.

Sur les neuf derniers entraîneurs à emmener une équipe à la finale de la NBA, seuls deux – Kerr et Spoelstra – sont toujours avec la franchise avec laquelle ils sont allés au tour du titre.

Trois des quatre derniers entraîneurs vainqueurs du championnat – Budenholzer en 2021, Frank Vogel des Los Angeles Lakers en 2020 et Nurse en 2019 – ont depuis été licenciés par ces clubs. De plus, ils ne sont plus avec leurs équipes pour diverses raisons après les récentes courses aux finales : Ime Udoka à Boston, David Blatt de Cleveland puis Tyronn Lue également, et maintenant Williams par les Suns.

Le licenciement de Budenholzer a bouleversé Kerr, comme il l’a révélé plus tôt ce mois-ci – mais a noté que tous les entraîneurs comprennent à quel point ils sont vulnérables.

« Ma première réponse n’est pas nécessairement un choc, c’est plutôt une déception car Bud est un entraîneur fantastique », a déclaré Kerr. «Il vient de remporter un championnat et a connu un succès fou dans sa carrière d’entraîneur. Mais c’est le domaine dans lequel nous sommes. … Les attentes chaque année pour chaque équipe sont si élevées, et une seule équipe peut gagner. C’est une triste nouvelle pour la profession d’entraîneur.

Au moins cinq équipes auront de nouveaux entraîneurs la saison prochaine – Phoenix, Milwaukee, Toronto et Detroit sont à la recherche, et Houston a embauché Udoka en remplacement de Stephen Silas. Il y a également eu deux mouvements en cours de saison: Jacque Vaughn de Brooklyn a été embauché par les Nets en novembre et Quin Snyder d’Atlanta a été embauché par les Hawks en février. Et deux entraîneurs en finale de conférence en sont à la première année de leur carrière: Darvin Ham des Lakers et Joe Mazzulla des Celtics, qui a dû prendre la relève de manière inattendue à Boston l’automne dernier suite à la suspension d’Udoka pour une relation inappropriée avec un employé des Celtics.

Au minimum, 12 des 30 équipes de la NBA ouvriront la saison prochaine avec un entraîneur en place depuis au plus une saison.

Il y a également des spéculations sur l’avenir de l’entraîneur de Philadelphie Doc Rivers, et il a été interrogé à ce sujet après la défaite des 76ers contre Boston lors du septième match de leur demi-finale Est dimanche.

« Personne n’est en sécurité dans notre entreprise. Je comprends », a déclaré Rivers, ajoutant qu’il lui restait deux ans sur son contrat avec les 76ers et s’attend donc à être de retour la saison prochaine.

Spoelstra dit depuis longtemps qu’une partie de la force de Miami est la cohérence. L’associé général directeur Micky Arison, le PDG Nick Arison, le président de l’équipe Pat Riley, le directeur général Andy Elisburg et d’autres sont avec le Heat depuis des décennies – et depuis le tout début, dans le cas d’Elisburg, depuis qu’il a été avec la franchise pour les 35 de ses saisons.

Spoelstra a également fait partie de l’organisation pendant plus de la moitié de sa vie; il avait 24 ans quand il a commencé dans la salle vidéo, et maintenant il en a 52.

« Il faut tellement de temps et d’énergie pour redémarrer quelque chose », a déclaré Spoelstra. « Et je pense que c’est en partie la raison pour laquelle nous avons pu redémarrer tant de fois, encore et encore. Nous ne réinventons pas une nouvelle culture et essayons ensuite d’enseigner à tout le monde et puis tout d’un coup, deux ans plus tard, ce sera quelqu’un d’autre qui fera exactement la même chose. Mais surtout d’avoir des vétérans qui ont fait leurs preuves (renvoyés), c’est juste époustouflant. Cela a vraiment été dérangeant.

AP Sports Writer Pat Graham à Denver a contribué à ce rapport.

AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports

Tim Reynolds, l’Associated Press