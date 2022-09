Alors que les enseignants s’inquiètent, les enfants de l’école des cadets d’Ukraine attendent la guerre

KYIV, Ukraine (AP) – Les lourds masques à gaz en caoutchouc placés sur de petits bureaux en bois n’ont rien d’étrange pour ces enfants alors qu’ils défilent devant la lourde porte en fer de l’abri anti-bombes pour assister à des cours de théorie des armes.

À proximité, des enfants rient, essayant de suivre leur professeur d’anglais alors qu’elle chante et fait des gestes « Tête et épaules, genoux et orteils. Genoux et orteils ! chaque répétition devient un peu plus rapide.

Unique en Ukraine, les enfants de l’école numéro 23 de Volodymyr le Grand, à la périphérie de Kyiv, suivent une formation pour devenir des cadets militaires, à partir de l’âge de 7 ans.

Ils sont envoyés dans ce pensionnat en semaine pour apprendre la discipline, mais beaucoup considèrent maintenant les compétences enseignées ici comme essentielles à leur survie, retournant en classe avec le pays en guerre.

L’école rouvre officiellement vendredi pour la première fois depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février.

Beaucoup de ses 540 élèves ont participé à une répétition jeudi pour la cérémonie d’ouverture, les garçons vêtus d’uniformes militaires noir et or, souvent un peu surdimensionnés et rappelant l’ère soviétique, avec de larges chapeaux et de lourdes épaulettes.

En formation, les élèves portaient des cadres à glands bleus et jaunes ‒ les couleurs nationales ‒ se déplaçant dans le temps alors que la musique alternait entre des chansons pour enfants et des hymnes militaires.

De nombreuses écoles de cadets ont été créées dans les républiques soviétiques, mais les étudiants de Volodymyr le Grand sont tous nés longtemps après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et n’ont pas été contraints ces dernières années de rejoindre l’armée après avoir obtenu leur diplôme.

Yaroslav, un étudiant de 16 ans à l’école, a toujours voulu étudier le droit et essayer la vie en Europe occidentale. Mais son école n’est qu’à quelques kilomètres d’où l’avancée russe a laissé des quartiers pulvérisés par les tirs d’artillerie, des civils jetés dans des fosses communes et des attitudes durcies parmi les Ukrainiens ordinaires.

« Je vais être honnête avec vous… Je veux me battre dans cette guerre », dit Yaroslav. “J’ai toujours voulu voyager mais cette décision a changé. Je veux devenir militaire. »

Le père de Yaroslav, un ingénieur de l’armée, a été tué après le déclenchement de la première guerre dans l’est du pays en 2014.

“Mon père n’avait pas peur d’aller au front, et je veux être comme ça aussi”, a déclaré Yaroslav.

Beaucoup de ses camarades de classe ont déclaré avoir été inspirés par la bravoure dont ont fait preuve les forces armées ukrainiennes pendant le siège de cinq semaines de Kyiv qui s’est terminé par la retraite russe.

“Nous devenons constamment plus forts et devenons l’une des meilleures armées d’Europe, c’est ainsi que nous pouvons retenir les Russes”, déclare Bohdan, un camarade de classe de Yaroslav. “Et c’est grâce à ces combattants qui se tiennent en première ligne que nous pouvons continuer.”

Leur professeur d’anglais Olha Kyrei, qui a enseigné à l’école pendant neuf ans, dit qu’elle a vu une différence chez ses élèves depuis le début de la guerre.

“Je pense que peut-être qu’en un mois, ils sont devenus plus sérieux”, a-t-elle déclaré. « Les yeux, quand vous regardez les yeux, vous ne regardez pas dans les yeux des enfants. Vous regardez les yeux des adultes.

Kyrei reste en contact avec les diplômés de l’école – les qualifiant de “mes enfants” – qui ont été enrôlés dans l’armée, leur envoyant des SMS “presque tous les jours”. Elle espère que la guerre sera terminée au moment où son groupe actuel d’étudiants obtiendra son diplôme.

“Nous prions pour nos sortants de l’école de juin 2023”, a-t-elle déclaré. “Nous prions pour que tout aille bien d’ici là : que cette situation, cette situation horrible, cette guerre soit terminée.”

La directrice de l’école, Natalia Holovyhyna, a déclaré que deux anciens élèves avaient déjà été tués pendant la guerre.

À l’école et pendant des mois de cours en ligne, Holovyhyna et ses professeurs disent qu’ils essaient d’occuper les enfants avec des devoirs et des activités supplémentaires pour les empêcher de s’attarder excessivement sur la guerre.

Les enseignants, a-t-elle dit, ont choisi de rester à Kyiv lorsque les combats ont commencé, poursuivant les cours en ligne depuis leur domicile et se portant volontaires pour garder les installations scolaires ouvertes afin que les résidents locaux puissent utiliser ses abris anti-bombes.

“Je suis très fier d’eux”, dit Holovyhyna, s’arrêtant avec émotion. “Nos enseignants s’efforcent de rendre le processus d’étude confortable… Nous les éduquons pour qu’ils deviennent également des ingénieurs professionnels, des médecins, des enseignants et des soldats.”

Adam Pemble à Kyiv, en Ukraine, a contribué.

Derek Gatopoulos et Efrem Lukatsky, Associated Press