Alors que les employés fédéraux retournent au bureau, certains dénoncent le manque de direction, les longs trajets

Le fonctionnaire d’Ottawa YuTaek Hwang travaille à distance depuis près de trois ans.

Mais malgré le fait qu’un mandat de retour au bureau pour les travailleurs fédéraux entre en vigueur à partir de cette semaine, Hwang a déclaré que son département n’avait fourni aucune information sur le moment où il devrait revenir.

“Nous avons reçu un e-mail d’entreprise disant qu’ils voulaient que les gens reviennent deux à trois fois par semaine, mais rien de récent”, a-t-il déclaré.

Hwang n’est pas le seul fonctionnaire à s’inquiéter d’un manque d’orientation concernant le retour, alors même que d’autres s’inquiètent de l’état de l’infrastructure des bureaux.

Mona Fortier, la présidente du Conseil du Trésor, a confié à La Presse canadienne en entrevue que le but du modèle de travail hybride est d’accroître la collaboration entre collègues.

Mais un document interne suggère qu’il pourrait y avoir des problèmes lorsque les employés collaborent avec leurs collègues à la fois en personne et virtuellement.

Un document d’information d’octobre pour la ministre des Achats Filomena Tassi, que le gouvernement a divulgué de manière proactive en ligne, a déclaré que certains lieux de travail pourraient ne pas être équipés d’une bande passante adéquate pour prendre en charge la vidéoconférence.

«Alors que les employés retournent sur les lieux de travail, le niveau de service auquel ils s’attendent n’est pas nécessairement disponible dans tous les édifices du gouvernement du Canada», indique le document, qui décrit comment le ministre pourrait répondre aux questions sur le plan de retour au travail dans la Chambre des Communes.

Hwang, qui vit dans la banlieue ouest de Kanata à Ottawa, a déclaré qu’il préférerait être complètement éloigné, notant que d’autres personnes dont le travail nécessite une collaboration en personne se sont déjà rendues au bureau.

« La nature de mon travail ne m’oblige pas à voir ou à faire quoi que ce soit en personne. Donc, je ne vois vraiment aucun intérêt à passer un peu plus de deux heures par jour dans les transports », a déclaré Hwang.

Le retour au travail survient à un moment difficile pour le transport en commun dans la région de la capitale nationale, où le gouvernement fédéral a la majorité de ses bureaux.

Une tempête de verglas qui a frappé Ottawa le 4 janvier a entraîné la fermeture partielle du système de transport léger sur rail de la ville pendant six jours.

Certains sur les réseaux sociaux ont exprimé leur frustration face à la situation et ont souligné les problèmes de TLR comme raison pour laquelle la politique de retour au bureau serait un fardeau pour les personnes ayant de longs trajets.

Marty Carr, conseillère municipale d’Ottawa, milite depuis longtemps pour un meilleur transport en commun et a déclaré qu’elle souhaitait que les fonctionnaires aient accès à un bon système.

Mais elle a dit qu’elle savait que les travailleurs sont confrontés à des questions de temps et de coût, notamment s’il vaut la peine d’acheter un laissez-passer mensuel de transport en commun alors qu’ils n’auront besoin d’être au bureau que deux ou trois jours par semaine.

« Je crains vraiment que de plus en plus de fonctionnaires fédéraux prennent la décision de conduire et de ne pas utiliser notre système de transport en commun », a déclaré Carr.

Pourtant, Pat Scrimgeour, directeur des systèmes de clientèle de transport en commun et de la planification de la ville, a déclaré que le système était bien préparé et avait une capacité suffisante pour accueillir à nouveau les fonctionnaires.

“Nous avons été prêts et attendons qu’ils reviennent depuis trois ans maintenant”, a déclaré Scrimgeour.

—Cindy Tran, La Presse Canadienne

