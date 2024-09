Alors que les employés de Boeing sont en grève, le PDG Kelly Ortberg pourrait devoir payer

Kelly Ortberg est sortie de sa retraite pour redresser la barre, mais le nouveau PDG de Boeing doit d’abord éteindre un incendie massif. Alors que plus de 33 000 ouvriers d’usine sont en grève, ce qui, selon les analystes, pourrait coûter à l’entreprise 3,5 milliards de dollars, la société a annoncé balayage Lundi, le groupe a annoncé des mesures de réduction des coûts, notamment un gel des embauches, des « réductions significatives » des dépenses des fournisseurs et une pause dans les commandes d’achat pour la plupart de ses avions de ligne commerciaux. Ces mesures ne sont toutefois qu’un pis-aller temporaire, car les agences de notation considèrent que déclassement L’endettement de l’entreprise est devenu un enjeu majeur et le titre continue de faiblir.

En juin dernier, La fortune Shawn Tully a qualifié le conflit imminent entre Boeing et ses salariés de « négociation sociale la plus importante depuis des décennies aux États-Unis ». Jusqu’à présent, c’est un désastre. La semaine dernière, Boeing et les représentants syndicaux ont conclu un accord prévoyant une augmentation des salaires de 25 % sur quatre ans. Près de 95 % des salariés ayant voté ont rejeté le contrat, a indiqué l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, et 96 % ont accepté de faire grève. L’action Boeing a chuté de 4% depuis le début de la semaine dernière, atteignant un plus bas de 52 semaines à 154,02 dollars lundi avant de remonter légèrement pour se situer au-dessus de la barre des 155 dollars à la clôture. L’action est en baisse de 38% depuis le début d’une année qui a commencé avec une photo d’un de ses avions 737 Max qui s’est envolé lors d’un vol d’Alaska Airlines en janvier. Puis la situation s’est aggravée, la perte d’exploitation de la société au deuxième trimestre ayant plus que triplé par rapport à l’année dernière pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Les salariés de Boeing n’oublient pas les augmentations de salaire passées du PDG, selon BofA Ortberg aurait peut-être été appelé pour renverser la situation, mais sa dernière tentative de contact avec les travailleurs, qui comprenait un avertissement selon lequel « une grève mettrait en péril notre rétablissement commun », n’a pas fonctionné. Ronald Epstein, directeur général de Bank of America, félicite l’ancien PDG de Rockwell Collins pour ses efforts, mais deux décennies de faux pas bien documentés semblent avoir fait des ravages. « Pendant [former CEO Dave Calhoun’s] « Au cours de son mandat, sa rémunération totale a augmenté de 54,8 % entre 2021 et 2024 », a écrit Epstein dans un note la semaine dernière, « tandis que [Boeing’s] « Le cours de l’action a baissé de 20 % alors que le S&P a augmenté de 40 % sur la même période. » De nombreux salariés de Boeing réclament une augmentation de 40 % de leurs salaires, après des années où leurs augmentations salariales ont été bien inférieures à celles du reste du secteur. Stephanie Pope, directrice des opérations de Boeing, a déclaré aux salariés que l’augmentation de 25 % était une mesure importante pour une entreprise endettée d’environ 60 milliards de dollars, a noté Epstein. Cependant, étant donné que la rémunération de Calhoun a grimpé jusqu’à être 273 fois supérieure à celle de l’employé médian de Boeing, a-t-il écrit, il n’est pas surpris que cette proposition ait été difficile à vendre. « Nous voyons aussi [Boeing] « La direction est déconnectée de sa base syndicale, étant donné l’attente que le syndicat adopte une vision à long terme alors que la direction s’est trop concentrée sur les objectifs financiers à court terme pendant si longtemps », a déclaré Epstein. Bien que Ortberg ait clairement indiqué qu’il souhaitait revenir à la table des négociations le plus rapidement possible, un accord pourrait prendre beaucoup de temps. Epstein a constaté qu’au cours des huit dernières décennies, les grèves chez Boeing ont duré en moyenne un peu moins de 60 jours. Auparavant, avait indiqué Epstein, Boeing avait pour objectif de produire 42 de ses 737 ce mois-ci. L’entreprise se trouve désormais dans une position particulièrement affaiblie en raison de la grève, a-t-il déclaré, après avoir repoussé cet objectif mensuel à mars.