Alors que les électeurs britanniques se refroidissent sur le Brexit, le Royaume-Uni adoucit le ton envers l’UE

Le gouvernement britannique a démenti dimanche un rapport selon lequel il cherchait une relation «à la suisse» avec l’Union européenne qui supprimerait bon nombre des barrières économiques érigées par le Brexit – alors même qu’il tente d’améliorer les liens avec le bloc après des années d’acrimonie.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré à Sky News “Je ne reconnais pas” le rapport du Sunday Times, insistant sur le fait que le Royaume-Uni était toujours déterminé à “utiliser les libertés du Brexit dont nous disposons” en s’écartant des règles de l’UE dans des domaines clés.

La Suisse entretient des relations économiques étroites avec les 27 pays de l’UE en échange de l’acceptation des règles du bloc et du versement dans ses coffres.

Le gouvernement britannique a déclaré: «Le Brexit signifie que nous n’aurons plus jamais à accepter une relation avec l’Europe qui verrait un retour à la liberté de circulation, des paiements inutiles à l’Union européenne ou mettrait en péril le plein avantage des accords commerciaux que nous sommes maintenant en mesure de conclure autour du monde.”

Mais malgré les démentis, le nouveau gouvernement conservateur dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak veut rétablir les relations avec l’UE, reconnaissant que le Brexit a un coût économique pour la Grande-Bretagne. Le chef du Trésor, Jeremy Hunt, a exprimé la semaine dernière son optimisme quant à la suppression des barrières commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE dans les années à venir.

Ce changement intervient alors que l’opposition publique grandit à la forme dure du Brexit poursuivie par les gouvernements conservateurs successifs depuis que les électeurs britanniques ont choisi par une marge de 52% à 48% de quitter le bloc lors d’un référendum en 2016.

Désormais, selon l’expert en sondages John Curtice, 57% des personnes voteraient pour rejoindre le bloc et 43% pour rester en dehors.

Lorsque le Royaume-Uni négociait son divorce avec l’UE, les gouvernements conservateurs dirigés par les Premiers ministres Theresa May et son successeur Boris Johnson ont exclu de rester à l’intérieur du marché unique sans frontières de l’UE ou de son union douanière sans droits de douane. Les politiciens qui voulaient des liens plus étroits ont été ignorés ou écartés.

L’accord de divorce conclu par les deux parties en 2020 a entraîné des contrôles douaniers et d’autres obstacles aux frontières pour les marchandises, ainsi que des contrôles de passeport et d’autres désagréments pour les voyageurs. Les Britanniques ne peuvent plus vivre et travailler librement dans toute l’Europe, et les citoyens de l’UE ne peuvent pas s’installer au Royaume-Uni à leur guise.

L’organisme de surveillance budgétaire du gouvernement britannique, l’Office for Budget Responsibility, a déclaré la semaine dernière que la sortie de l’UE avait eu “un effet négatif important sur le commerce britannique”.

Pourtant, ce n’est que récemment que les membres du gouvernement ont commencé à reconnaître les inconvénients du Brexit. Hunt, qui a annoncé la semaine dernière un ensemble d’augmentations d’impôts et de réductions de dépenses de 55 milliards de livres (65 milliards de dollars) pour soutenir une économie battue par une inflation galopante, a reconnu que le Brexit avait créé des “barrières commerciales” avec les voisins les plus proches du Royaume-Uni.

“Le commerce sans entraves avec nos voisins est très bénéfique pour la croissance”, a-t-il déclaré à la BBC, et a prédit que la “grande majorité” des barrières seraient supprimées – même si cela prendrait des années.

Toute tentative de reconstruire des liens avec l’UE se heurtera à l’opposition de la puissante aile eurosceptique du Parti conservateur. Même le Parti travailliste d’opposition – réticent à rouvrir un débat qui a divisé le pays en deux et empoisonné la politique – dit qu’il ne cherchera pas à rejoindre le bloc, ni même le marché unique de l’UE, s’il prend le pouvoir après les prochaines élections.

Sunak, qui a pris ses fonctions le mois dernier, est un partisan de longue date du Brexit, mais aussi un pragmatique qui a fait de la réparation de l’économie sa priorité absolue. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a ébranlé la sécurité européenne et fait grimper les prix de l’énergie, a mis les querelles du Brexit en perspective pour les politiciens des deux côtés de la Manche.

Sunak veut résoudre une querelle avec l’UE sur les règles commerciales qui ont provoqué une crise politique en Irlande du Nord, la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un pays membre de l’UE. Lorsque la Grande-Bretagne a quitté le bloc, les deux parties ont convenu de maintenir la frontière irlandaise exempte de postes de douane et autres contrôles, car une frontière ouverte est un pilier clé du processus de paix qui a mis fin à 30 ans de violence en Irlande du Nord.

Au lieu de cela, certaines marchandises entrant en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni sont contrôlées. Cela a provoqué la colère des politiciens unionistes pro-britanniques, qui affirment que les nouveaux contrôles sapent la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni. Ils boycottent le gouvernement de partage du pouvoir de Belfast, laissant l’Irlande du Nord sans administration fonctionnelle.

Le gouvernement britannique fonde ses espoirs sur la conclusion d’un accord avec l’UE qui faciliterait les contrôles et inciterait les unionistes d’Irlande du Nord à revenir au gouvernement.

Des mois de pourparlers lorsque Johnson était au pouvoir se sont avérés infructueux, mais l’ambiance s’est améliorée depuis que Sunak a pris le relais, bien qu’il n’y ait pas encore eu de percée. ___

