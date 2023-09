Alors que les écrivains hollywoodiens retournent au travail, que contient le nouvel accord de travail ? | Actualités sur les droits du travail

Le syndicat des écrivains d’Hollywood a déclaré que ses membres pouvaient commencer à retourner au travail, mettant fin à une grève de cinq mois qui a entraîné un arrêt brutal de la production dans l’industrie du divertissement aux États-Unis.

L’arrêt de travail a officiellement pris fin mercredi peu après minuit (07h01 GMT), a annoncé la Writers Guild of America (WGA), les écrivains étant autorisés à retourner au travail.

Cependant, les 11 500 membres du syndicat doivent encore voter sur un accord conclu entre leurs dirigeants et les chefs de production. Ce vote devrait avoir lieu entre le 2 et le 9 octobre.

Pourtant, l’accord préliminaire a largement montré des gains majeurs pour les écrivains, qui cherchaient à s’engager à répondre à une industrie transformée par les plateformes de streaming et qui fait face à la perspective de nouveaux bouleversements dans le contexte de la montée de l’intelligence artificielle (IA).

Le comédien Adam Conover, devenu une figure de proue de la grève, a salué l’accord comme une victoire. « Nous avons gagné », a-t-il écrit mardi sur les réseaux sociaux.

David Slack, membre du conseil d’administration du syndicat et écrivain pour la télévision, a ajouté que l’accord annonce « une nouvelle ère pour les écrivains – et pour les travailleurs de notre industrie ».

Voici tout ce que vous devez savoir.

Les détails du nouveau contrat de la Writers Guild sont dévoilés. Nous avons gagné:

• Résidus basés sur le succès

• Fortes limitations de l’IA

• Effectif minimum de la salle de rédaction

• Rémunération garantie et minimum de 13 semaines pour les auteurs de comédies/variétés en streaming

(suite)https://t.co/rI1pKWFh4u –Adam Conover (@adamconover) 27 septembre 2023

Qu’y a-t-il dans le deal ?

L’accord de trois ans avec les studios, les producteurs et les services de streaming prévoyait des gains significatifs pour les scénaristes dans plusieurs domaines clés, notamment la rémunération, la durée d’emploi, la taille du personnel et le contrôle de l’IA.

Le syndicat des écrivains avait fait pression pour des augmentations minimales des salaires et des futurs revenus résiduels des émissions dès le début de la grève, qui a officiellement débuté le 2 mai et a été initialement rejetée par les dirigeants des studios comme étant irréaliste et fondée sur de fausses prémisses.

Mais le syndicat a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes concernant la nature ponctuelle de l’industrie du divertissement, qui laisse de nombreux écrivains se débattre entre les concerts avec peu de résidus sur lesquels s’appuyer.

Aux termes du nouvel accord, les écrivains bénéficieront d’une augmentation comprise entre 3,5 pour cent et 5 pour cent, tant en termes de salaire que de revenus résiduels.

La guilde a également négocié une nouvelle structure de paiement résiduel basée sur la popularité des émissions en streaming ; les écrivains recevront des bonus pour faire partie des émissions les plus populaires sur Netflix, HBO Max et d’autres services, une proposition initialement rejetée par les studios.

Et l’IA ?

L’accord vise également à aborder la manière dont l’IA pourrait transformer le paysage du divertissement, en particulier les craintes que la technologie ne soit utilisée pour remplacer divers rôles créatifs occupés par les écrivains. Là encore, les revendications des scénaristes ont été largement satisfaites.

En vertu de l’accord, les intrigues brutes générées par l’IA ne seront pas considérées comme du « matériel littéraire » – le terme utilisé pour les scripts et les autres formes d’histoire produites par les scénaristes.

Cela signifie que les écrivains ne rivaliseront pas avec l’IA pour obtenir des crédits.

L’accord interdit également aux histoires générées par l’IA d’être considérées comme du matériel « source ». Il s’agit de la durée contractuelle des romans, jeux vidéo ou autres œuvres que les écrivains peuvent adapter en scénarios.

Bien qu’il ne soit pas interdit aux entreprises d’utiliser l’IA pour générer du contenu, en vertu de l’accord, les écrivains ont le droit de poursuivre en justice si leur travail est utilisé pour « entraîner » l’IA à produire du matériel similaire. Il sera également interdit aux entreprises d’exiger des écrivains qu’ils utilisent l’IA, bien que les écrivains puissent utiliser la technologie dans leur travail si les conditions sont convenues avec leur employeur.

La WGA est parvenue à un accord de principe avec l’AMPTP. Aujourd’hui, notre comité de négociation, le conseil d’administration du WGAW et le conseil du WGAE ont tous voté à l’unanimité pour recommander l’accord. La grève se termine à 00h01. Découvrez notre offre sur https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p – Guilde des écrivains d’Amérique Ouest (@WGAWest) 27 septembre 2023

Qui retourne au travail ?

Le nouvel accord ouvre la voie au retour à la télévision des émissions-débats américaines populaires de fin de soirée. Ces émissions, qui dépendent fortement des scénaristes et sont souvent diffusées en direct ou peu de temps après leur production, ont été parmi les premières touchées par la grève.

Tôt mercredi, l’animateur Bill Maher a annoncé que son émission serait de nouveau diffusée à partir de vendredi.

« Mes écrivains et ‘Real Time’ sont de retour ! A vendredi soir ! » il a posté sur les réseaux sociaux.

The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon et Late Night avec Seth Meyers ; Jimmy Kimmel Live sur ABC et The Late Show With Stephen Colbert sur CBS ont tous été fermés au début de la grève et devraient reprendre dans les semaines à venir.

Les émissions scénarisées devraient toutefois mettre plus de temps à revenir, les acteurs étant toujours en grève et aucune négociation à l’horizon.

Pourquoi les acteurs font-ils encore grève ?

La Screen Actors Guild (SAG) n’a pas annulé la grève en cours de ses 160 000 membres, parmi lesquels figurent des acteurs de télévision, des cascadeurs et d’autres professionnels des médias.

Les observateurs ont déclaré que la percée du syndicat des écrivains encouragerait des négociations rapides, mais une résolution devrait encore prendre au moins un mois.

Les membres du SAG ont déposé des revendications similaires à celles des écrivains hollywoodiens, notamment des salaires plus élevés, un meilleur salaire résiduel et une protection contre l’IA.

L’accord avec les scénaristes aura-t-il d’autres implications ?

Certains ont avancé que la grève des écrivains hollywoodiens pourrait servir de modèle pour d’autres secteurs dans lesquels l’IA est appelée à avoir un effet transformateur.

Comme l’a noté Yvonne Abraham, chroniqueuse au Boston Globe en juillet, plusieurs économistes ont soutenu que l’IA est la plus susceptible de déraciner les travailleurs les moins bien payés, augmentant ainsi les inégalités sociales.

Pendant ce temps, alors que les États-Unis sont aux prises avec une pénurie persistante de main-d’œuvre, les employés pourraient augmenter leur influence pour négocier.

« C’est pourquoi, même si vous n’êtes pas un amateur de télévision, les protestations des acteurs et des écrivains à Hollywood sont pertinentes pour votre vie et votre avenir : s’ils parviennent à contenir les effets dévastateurs de l’IA, il pourrait y avoir de l’espoir pour le reste d’entre nous. », a écrit Abraham.