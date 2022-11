Alors que les écoles de New York font face à une crise, les écoles à charte gagnent des étudiants

“Avons-nous plus d’argent des contribuables à détourner vers les écoles à charte?” dit M. Liu. “Je ne pense pas.”

Mais certaines familles de New York ont ​​réclamé un meilleur accès aux chartes, qui surpassent généralement les écoles de district en mathématiques et en lecture aux tests standardisés de l’État, bien que les résultats varient souvent considérablement d’une école à l’autre. La grande majorité des étudiants dans les charters sont noirs et latinos, et environ les deux tiers des charters se trouvent à Brooklyn et dans le Bronx. Environ les deux tiers des enfants des écoles de district sont noirs ou latinos.

Face aux critiques, certaines chartes ont atténué des caractéristiques qui étaient autrefois des caractéristiques controversées des écoles. Les normes strictes en classe et les règles de discipline rigides qui sont devenues connues sous le nom de modèle «sans excuses» ont été remplacées dans plusieurs réseaux avec un accent plus fort sur «l’enfant dans son ensemble».

Les changements ont aidé à apaiser les angoisses de certains parents.

Un mardi récent, dans une école à charte Zeta près d’Inwood – qui fait partie d’un réseau jeune et en pleine croissance de quatre écoles à travers l’Upper Manhattan et le Bronx – deux douzaines d’élèves de deuxième année se sont encerclés dans la salle 101 pour pratiquer des exercices de respiration. Ensuite, les enfants se sont attardés sur un seul mot qui a capturé leurs sentiments pour l’après-midi.

“Joyeux!”

“Heureux.”

“Navré.”

Une jeune fille, Jia, n’avait pas vu son père depuis des jours, alors qu’il voyageait en Floride. C’était difficile de se concentrer sur l’école, étant donné à quel point il lui manquait. Alors son professeur a demandé à la classe : Est-ce qu’un volontaire pourrait vérifier Jia d’ici la fin de la semaine ?

La plupart des enfants de 7 et 8 ans se sont ragaillardis et ont jeté leurs mains en l’air avec impatience.

“Ils parlent davantage de leurs émotions”, a déclaré Dennise Ramirez, dont le fils de 8 ans, Akilles, fréquente une école Zeta. “Et je peux voir la différence en lui.”

Son fils curieux fréquentait auparavant PS 187 Hudson Cliffs, l’école de district que Mme Ramirez fréquentait elle-même lorsqu’elle était enfant. Mais lorsque la scolarité a été perturbée par la propagation du coronavirus, elle a remarqué qu’Akilles semblait déconnecté de ses cours. Elle a pesé ses options et a décidé de le transférer à Zeta pour la troisième année cet automne.