Alors que les dirigeants se réunissent, l’ONU s’efforce d’atteindre ses objectifs mondiaux cruciaux. Mais les progrès sont à la traîne

NATIONS UNIES (AP) — Les engagements étaient de grande envergure et ambitieux. Parmi eux : mettre fin à l’extrême pauvreté et à la faim. Veiller à ce que chaque enfant sur Terre reçoive une éducation secondaire de qualité. Parvenir à l’égalité des sexes. Réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre le changement climatique. Créer « un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous ». Et réaliser tout cela d’ici 2030.

À mi-chemin de cet objectif, les progrès sont très à la traîne – et dans certains cas, ils reculent.

Lors d’un sommet de deux jours qui a débuté lundi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a tenté de lancer des actions pour atteindre les 17 objectifs adoptés par les dirigeants du monde en 2015, que les pays en développement en particulier considèrent comme cruciaux pour réduire l’écart croissant des inégalités entre les pays du monde. pays riches et pays pauvres.

Il a déclaré aux dirigeants présents dans la salle bondée de l’Assemblée générale qu’ils avaient fait « la promesse de construire un monde de santé, de progrès et d’opportunités pour tous – une promesse de ne laisser personne de côté et une promesse de payer pour cela ».

Le président de l’Assemblée générale, Dennis Francis, a déclaré aux dirigeants réunis que le fait que « nous soyons à la traîne par rapport à notre promesse ne peut pas sonner le glas de notre projet » visant à « bannir la pauvreté de nos sociétés, à protéger et préserver notre planète et à assurer la prospérité pour tous. » Au lieu de cela, a-t-il déclaré, « une action audacieuse et transformatrice doit être prioritaire ».

Les dirigeants des 193 pays membres de l’ONU ont ensuite adopté par consensus une déclaration politique de 10 pages. Il reconnaît que les objectifs sont « en péril » et s’inquiète du fait que les progrès avancent trop lentement ou régressent aux niveaux d’avant 2015. Il réaffirme plus d’une douzaine de fois, de différentes manières, l’engagement des dirigeants à atteindre les ODD, ou objectifs de développement durable, en réitérant leur importance individuelle.

Comment y parvenir au cours des sept prochaines années ?

UNE DÉCLARATION COURTE SUR DES SPÉCIFIQUES

Les dirigeants se sont engagés à accélérer l’action. Mais la déclaration sur laquelle ils travaillent manque de détails.

Au début samedi d’un « Week-end d’action ODD », António Guterres a passé en revue, à l’intention des militants, les sombres conclusions d’un rapport de l’ONU publié en juillet. Lundi, il a récidivé en affirmant que seuls 15 % des quelque 140 objectifs spécifiques pour atteindre les 17 objectifs étaient en bonne voie. Beaucoup vont dans la mauvaise direction.

Au rythme actuel, indique le rapport, 575 millions de personnes vivront encore dans une pauvreté extrême et 84 millions d’enfants n’iront même pas à l’école primaire en 2030 – et il faudra 286 ans pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes.

« Les ODD nécessitent un plan de sauvetage mondial », a déclaré le chef de l’ONU. Il a qualifié le sommet de « moment pour les gouvernements de se présenter à la table avec des plans et des propositions concrets pour accélérer les progrès ».

Il n’y a pas que les gouvernements qui doivent intensifier leurs efforts, a déclaré António Guterres. Il a exhorté les militants ainsi que le monde des affaires, les scientifiques, les universitaires, les innovateurs, les femmes et les jeunes à se joindre aux efforts pour atteindre ces objectifs.

La Première dame des États-Unis, Jill Biden, a fait écho au secrétaire général lors d’une réception organisée dimanche soir par l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, pour les champions mondiaux de l’éducation. elle a déclaré que les progrès vers la réalisation des ODD « semblent abrupts ». Mais elle a déclaré que les États-Unis « continueront à être un partenaire à chaque étape du processus ».

En tant qu’éducatrice pendant 39 ans, elle a exhorté les dirigeants de chaque pays à investir dans les enfants, affirmant qu’ils « nous aideront à construire un monde plus pacifique et plus stable ».

UN PLAN POUR DÉGAGER LES OBSTACLES DU CHEMIN

Guterres a déclaré que l’initiative la plus importante pour sauver le plan global est la proposition d’une « relance des ODD », qui vise à compenser les conditions de marché difficiles auxquelles sont confrontés les pays en développement.

Il appelle à une action immédiate dans trois domaines :

— s’attaquer au coût élevé de la dette et aux risques croissants de surendettement;

— accroître massivement le financement abordable à long terme du développement, en particulier par les banques publiques et multilatérales ;

— étendre le financement d’urgence aux pays dans le besoin.

Guterres a déclaré lors de la séance d’ouverture de lundi qu’il était « profondément encouragé » par la déclaration politique, « en particulier par son engagement à améliorer l’accès des pays en développement au carburant nécessaire au progrès des ODD : le financement ».

Le chef de l’ONU a déclaré que cela incluait également un appel à réformer le système financier international, obsolète et dysfonctionnel, et à changer le modèle commercial de manière multilatérale ; Les banques de développement, comme la Banque mondiale, « peuvent mobiliser massivement des financements privés à des taux abordables au profit des pays en développement ».

Un rapport de l’ONU de février sur les mesures de relance des ODD a déclaré que la dette met à mal les économies de nombreux pays en développement. Il indique qu’en novembre dernier, 37 des 69 pays les plus pauvres du monde étaient soit à haut risque, soit déjà en situation de surendettement, tandis qu’un pays à revenu intermédiaire sur quatre, qui abrite la majorité des personnes extrêmement pauvres, courait « un risque élevé de surendettement ». crise budgétaire.

Il y a de minces lueurs d’espoir. Guterres s’est dit encouragé par le fait que lors de la récente réunion du G20, les 20 principales économies du monde ont accueilli favorablement les mesures de relance des ODD. Il a ajouté qu’il espérait que la déclaration politique qui sera adoptée par les dirigeants lundi débouchera sur des actions majeures.

La déclaration indique que les dirigeants feront avancer le plan de relance « pour lutter contre le coût élevé de la dette et les risques croissants de surendettement, pour renforcer le soutien aux pays en développement et pour augmenter massivement le financement abordable à long terme pour le développement et étendre le financement d’urgence aux pays en besoin. »

Il reste cependant – comme auparavant – profondément incertain que ces promesses administratives et l’élan d’une grande semaine aux Nations Unies se traduiront par des progrès réels.

___

Edith M. Lederer, correspondante en chef de l’Associated Press à l’ONU, couvre les affaires internationales depuis plus de 50 ans.

Edith M. Lederer, Associated Press