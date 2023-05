Alors que les dirigeants du G7 commencent à arriver, le Premier ministre japonais se prépare à pousser à Hiroshima l’engagement d’armes nucléaires

La guerre en Ukraine et l’agression chinoise contre Taïwan domineront les discussions du G7 cette semaine, mais l’hôte Fumio Kishida devrait trouver le temps de faire pression pour un engagement sur les armes nucléaires lorsque les dirigeants se réuniront à Hiroshima, le premier endroit sur Terre ciblé par une bombe atomique .

Les dirigeants ont commencé à arriver jeudi, avant une visite prévue samedi au Peace Memorial Museum de la ville, qui contient des expositions montrant l’ampleur de la tragédie qui s’est déroulée après que les États-Unis ont largué une bombe nucléaire le matin du 6 août 1945, tuant 140 000 personnes. personnes d’ici la fin de l’année.

Boeuf Wagyu et oursin : au menu quand le G7 se réunira au Japon En savoir plus

Kishida, Joe Biden, Rishi Sunak et d’autres dirigeants du G7 devraient voir des expositions, y compris une simulation qui reproduit la vague de destruction qui a suivi l’attentat, avec le coût humain représenté par les uniformes scolaires déchirés, le contenu noirci d’une boîte à bento , un tricycle dont le propriétaire de trois ans mourrait dans les 24 heures.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse, Akshata Murty, débarquent jeudi à Tokyo avant le sommet du G7. Photographie : Stefan Rousseau/PA

La nécessité de faire référence aux dangers des armes nucléaires s’est intensifiée depuis que Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima en 2016. Vladimir Poutine a refusé d’exclure publiquement l’utilisation d’armes nucléaires tactiques en Ukraine, tandis que la Corée du Nord continue de développer davantage des missiles sophistiqués théoriquement capables de livrer des ogives nucléaires sur le continent américain.

La décision de Kishida de sélectionner Hiroshima – où il a une circonscription – pour accueillir le sommet s’accompagne d’une forte dose de symbolisme, dont la présence physique la plus frappante, le dôme de la bombe A, sera à la vue des dirigeants lorsqu’ils déposeront des fleurs à un cénotaphe aux 333 907 personnes dont la mort a été attribuée au bombardement A il y a près de huit décennies.

À l’approche du sommet, Kishida a évoqué son désir d' »un monde sans armes nucléaires », bien que les militants soulignent l’échec du Japon – qui fait partie du parapluie nucléaire américain – à signer un traité de l’ONU de 2021 interdisant la possession et l’utilisation d’armes nucléaires.

« Je crois que la première étape vers tout effort de désarmement nucléaire est de fournir une expérience de première main des conséquences du bombardement atomique et de transmettre fermement la réalité », a déclaré Kishida à propos de la visite de groupe prévue au musée de la paix.

La pression monte pour une référence aux armes nucléaires, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelant cette semaine les dirigeants du G7 à déclarer qu’ils n’utiliseront pas d’armes nucléaires « en aucune circonstance ».

« C’est le moment où nous devons insister sur la nécessité de revitaliser le désarmement, et en particulier le désarmement nucléaire », a déclaré Guterres aux médias japonais avant sa visite à Hiroshima.

Vieillissement hibakusha – des survivants de l’attaque d’Hiroshima – affirment que le sommet est leur dernière chance de plaider en faveur du désarmement directement auprès des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, les trois puissances nucléaires du groupe. Certains devraient rencontrer les dirigeants du G7.

« Je veux voir les dirigeants s’engager à se débarrasser des armes nucléaires », a déclaré Shigeaki Mori, un survivant de 86 ans. « Je sais aussi qu’il est très difficile de les amener à aller aussi loin. »

Kishida veut profiter du sommet pour presser ses invités de s’engager à la transparence sur les stocks et les réductions d’arsenal. Mais au milieu des tensions accrues centrées sur la Russie, la Corée du Nord et la Chine – toutes des puissances nucléaires – les attentes d’une percée sont faibles.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida arrive à l’aéroport d’Hiroshima pour assister au sommet des dirigeants du G7. Photographie : Androniki Christodoulou/Reuters

Des responsables américains ont déclaré que Washington ne pousserait pas un programme indépendant sur les armes nucléaires à Hiroshima, tandis que de hautes sources gouvernementales allemandes ont déclaré que le désarmement nucléaire n’était pas une priorité élevée, ajoutant qu’il était « important principalement pour le Japon ».

Il est peu probable qu’il y ait plus d’unité sur la manière de répondre au poids militaire et économique croissant de la Chine, avec un conseiller du président français, Emmanuel Macron, insistant sur le fait que le G7 « n’est pas un G7 anti-chinois ».

Mais le groupe sera sous pression pour faire face aux menaces croissantes de Pékin contre Taïwan et à la dépendance économique et de la chaîne d’approvisionnement de l’Occident vis-à-vis de la Chine, tout en veillant à ne pas s’aliéner un partenaire commercial puissant et important.

« [The G7] doivent aborder la sécurité économique et comment gérer les technologies sensibles », a déclaré Narushige Michishita, professeur à l’Institut national d’études politiques de Tokyo. « Tout fait partie de la grande compétition de puissance qui se déroule entre les États-Unis et la Russie, et les États-Unis et la Chine. »