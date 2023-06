Alors que les dirigeants africains visitent l’Ukraine, la Russie tire des missiles sur Kiev

Le compte Twitter officiel du président sud-africain Cyril Ramaphosa a publié une vidéo de son arrivée à Kiev en train tôt vendredi matin, avec les dirigeants du Sénégal, de l’Égypte, de la Zambie et des Comores – la première étape d’une mission de paix en Ukraine et en Russie. Peu de temps après, des sirènes de raid aérien ont retenti dans la capitale. Ensuite, des explosions de défenses aériennes ont retenti.

KYIV, Ukraine – Alors qu’une délégation de dirigeants africains visitait la capitale ukrainienne vendredi matin, apportant une proposition de « mesures de confiance » visant à mettre fin à la guerre de la Russie, Moscou a lancé un barrage de frappes aériennes pendant la journée, bombardant Kiev avec une « attaque combinée massive » de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, ont déclaré des responsables.

Le barrage s’écartait de la stratégie typique du Kremlin consistant à bombarder les villes ukrainiennes aux petites heures du matin alors que les habitants tentaient de dormir et que l’obscurité permettait de détecter plus facilement l’emplacement des défenses aériennes ukrainiennes.

Vendredi, la Russie a lancé six missiles balistiques hypersoniques Kinzhal, six missiles de croisière Kalibr et deux drones autodestructeurs – « une attaque aérienne combinée massive sur Kiev », a déclaré Serhiy Popko, le chef de l’administration militaire de la ville, dans un message sur le Telegram. application de médias sociaux.