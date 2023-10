Ottawa a suspendu les services en personne dans ses consulats en Inde après que le gouvernement fédéral a retiré 41 diplomates du pays.

Cet arrêt intervient alors que les tensions entre l’Inde et le Canada continuent de s’aigrir après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré le mois dernier que les services de renseignement canadiens disposaient de « preuves crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien pourraient avoir été impliqués dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar.

Le défenseur canado-sikh a été abattu devant son gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, en juin.





Trudeau affirme que la décision de l'Inde de retirer 41 diplomates canadiens du pays devrait « inquiéter tout le monde »



« Les consulats généraux du Canada à Bangalore, Chandigarh et Mumbai suspendent temporairement leurs opérations en personne. Vous pouvez obtenir une assistance consulaire et des informations consulaires complémentaires auprès du haut-commissariat du Canada à New Delhi », a déclaré le gouvernement canadien dans son communiqué. site Web international.gc.ca vendredi.

« Les services consulaires en personne restent disponibles au haut-commissariat du Canada à New Delhi. »

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré jeudi que le gouvernement avait évacué 41 diplomates indiens après que New Delhi a officiellement fait part à Ottawa de son intention de leur retirer, ainsi qu’aux 42 membres de leur famille, leur immunité diplomatique d’ici vendredi.

Aujourd’hui, seuls 21 de ses diplomates restent dans le pays.





Le Canada retire 41 diplomates d'Inde après la levée de l'immunité diplomatique



Joly a déclaré que la suppression de l’immunité « mettrait leur sécurité personnelle en danger ».

«La sécurité des Canadiens et de nos diplomates est toujours ma principale préoccupation, compte tenu des implications des actions de l’Inde sur la sécurité de nos diplomates», a-t-elle déclaré aux journalistes à Ottawa.

Joly a ajouté que le Canada ne riposterait pas de la même manière, soulignant que cela serait contraire au droit international. Elle a ensuite déclaré que les actions de l’Inde étaient « déraisonnables ».

L'Inde est en contact avec le Canada « à différents niveaux » : Bagchi



« Il n’y a aucune raison en vertu du droit international qui justifierait le retrait de l’immunité diplomatique d’un pays de cette manière du jour au lendemain, et cela inclut la Convention de Vienne », a déclaré Joly en français.

« C’est pourquoi je dis que cela crée un précédent. »

New Delhi a publiquement appelé à la « parité » dans le nombre de diplomates que chaque pays accueille au milieu de cette dispute. Selon le site Internet du haut-commissariat de l’Inde, New Delhi compte 12 diplomates au haut-commissariat à Ottawa, parmi les 19 répertoriés comme ayant une certaine forme de statut diplomatique à travers le pays.

Cela fait partie des 60 employés au total travaillant au haut-commissariat et aux consulats, qui ne possèdent pas tous le statut diplomatique.





L'Inde déclare que le président du Sénat canadien ne participera pas à l'événement du G20 à New Delhi



Ministère indien des Affaires étrangères a déclaré vendredi dans un communiqué il rejette « toute tentative visant à présenter la mise en œuvre de la parité comme une violation des normes internationales ».

« L’état de nos relations bilatérales, le nombre beaucoup plus élevé de diplomates canadiens en Inde et leur ingérence continue dans nos affaires intérieures justifient une présence diplomatique mutuelle à parité à New Delhi et à Ottawa », indique le communiqué.

« Nous avons travaillé avec la partie canadienne à ce sujet au cours du mois dernier afin d’élaborer les détails et les modalités de sa mise en œuvre. »

Il a ajouté que ses actions sont « pleinement conformes » à l’article 11.1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, selon lequel les pays hôtes « peuvent exiger que la taille d’une mission soit maintenue dans des limites qu’elle considère comme raisonnables et normales » en l’absence de d’un accord entre deux nations.





Les relations entre l'Inde et le Canada ont un impact sur les étudiants internationaux de la région du Grand Toronto à l'approche de la collation des grades d'automne



La déclaration de l’Inde ne mentionne pas la levée de l’immunité diplomatique, comme l’a rapporté Joly.

Trudeau a déclaré vendredi que la décision de l’Inde de révoquer l’immunité diplomatique devrait préoccuper tous les pays.

« Le gouvernement indien rend incroyablement difficile la poursuite de la vie normale pour des millions de personnes en Inde et au Canada, et il le fait en contrevenant à un principe diplomatique très fondamental », a-t-il déclaré.

«C’est quelque chose qui devrait préoccuper tout le monde, mais c’est quelque chose qui me préoccupe beaucoup pour le bien-être et le bonheur de millions de Canadiens dont les origines remontent au sous-continent indien.»

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par le départ des diplomates canadiens.

« Pour résoudre les différends, il faut des diplomates sur le terrain », a déclaré Miller. « Nous avons exhorté le gouvernement indien à ne pas insister sur une réduction de la présence diplomatique du Canada et à coopérer à l’enquête canadienne en cours. »

Le ministère britannique des Affaires étrangères a également déclaré qu’il n’était « pas d’accord » avec les actions de l’Inde, selon déclaration d’un porte-parole.





Meurtre de Hardeep Singh Nijjar : l'Inde est prête à examiner toute preuve « pertinente », selon le ministre des Affaires étrangères



Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré jeudi que la réduction du personnel dans les bureaux d’immigration en Inde aura un impact sur le traitement des demandes de résidence temporaire et permanente.

« La diminution des effectifs aura des répercussions à court terme, et je pense aussi à moyen terme », a-t-il déclaré.

« Les clients peuvent constater que le traitement de leurs demandes prend plus de temps et que d’autres questions prennent plus de temps à répondre. »

Miller a toutefois souligné que le Canada restait déterminé à accueillir les Indiens dans le pays malgré les actions de New Delhi.





L'escalade des tensions entre le Canada et l'Inde aggrave les problèmes de voyage des Indo-Canadiens



Nijjar, 45 ans, était un leader sikh qui défendait le mouvement Khalistan. L’Inde avait déclaré que Nijjar, né en Inde, avait des liens avec le terrorisme, une allégation niée par Nijjar.

L’Inde a affirmé que le Canada était devenu un « refuge » pour les terroristes et a suspendu les services de visa au Canada. Ottawa n’a pas riposté de la sorte.

L’Inde a également expulsé un haut diplomate canadien après que le Canada ait expulsé un haut diplomate indien.

– avec des fichiers de Sean Boynton de Global News