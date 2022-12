Alors que les députés se souviennent de Polytechnique, le débat sur le contrôle des armes à feu se poursuit

Les députés célèbrent le 33e anniversaire de la fusillade à l’École Polytechnique de Montréal qui a fait 14 morts, tandis que le débat sur la législation du gouvernement libéral sur le contrôle des armes à feu – y compris les armes à feu spécifiques qui devraient être restreintes – est en cours.

Ce jour-là en 1989, un homme armé est entré dans l’école d’ingénieurs et a séparé les femmes et les hommes avant d’ouvrir le feu sur les étudiantes, tuant 14. Plus de trois décennies plus tard, les députés débattent de la façon de mettre fin à la violence armée au Canada, les libéraux vantant leur projet de loi C-21 comme moyen de le faire, tandis que les députés de l’opposition critiquent le projet de loi.

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien, a commencé la journée en s’adressant aux députés à la Chambre et en marquant l’anniversaire, en disant que “l’horrible acte de violence a changé notre pays pour toujours”. Elle en a également profité pour énumérer le gel du gouvernement sur la vente, l’achat et le transfert d’armes de poing au Canada — une disposition du projet de loi C-21 qui est déjà en vigueur — comme un autre outil de lutte contre la violence fondée sur le sexe.

Des députés de tous les partis, dont la députée du Bloc québécois Andréanne Larouche, la députée du NPD Leah Gazan et la chef du Parti vert Elizabeth May, ont également fait des déclarations à la Chambre sur ce qui est la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Le premier ministre Justin Trudeau et les autres chefs de parti ont également publié des déclarations pour marquer la journée.

«Pendant 33 ans, nous les avons gardés dans nos pensées», a écrit Trudeau. Il a ensuite assisté à la vigile annuelle à Montréal avec le premier ministre du Québec François Legault, où 14 faisceaux de lumière ont été projetés dans le ciel au-dessus du mont Royal.

« Geneviève Bergeron. Maryse Laganière. Hélène Colgan. Maryse Leclair. Nathalie Croteau. Anne-Marie Lemay. Barbara Daigneault. Sonia Peltier. Anne-Marie Edouard. Michèle Richard. Maud Haviernick. Annie St-Arneault. Barbara Klucznik-Widajewicz. Annie Turcotte. Nous ne les oublierons jamais », a également écrit Trudeau, nommant les 14 femmes qui ont été tuées dans la fusillade il y a 33 ans.

Pendant ce temps, le projet de loi C-21 du gouvernement libéral, très contesté, est actuellement à l’étude devant le Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre, où les députés ont discuté de la loi article par article mardi après-midi.

La législation a été critiquée par les députés de l’opposition et les groupes de défense des droits des armes à feu pour punir injustement les propriétaires et les chasseurs d’armes à feu légitimes, tout en ne faisant pas assez pour lutter contre la violence des gangs dans les grandes villes et la contrebande d’armes à la frontière.

Certains défenseurs des droits des armes à feu ont également exprimé leur inquiétude qu’un amendement au projet de loi, déposé après la deuxième lecture une fois que C-21 soit passé au comité, inclurait les armes utilisées pour la chasse dans la liste des armes à feu prohibées.

Alors que les libéraux ont présenté le projet de loi comme essentiel pour mettre fin à la violence armée au Canada, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré à Mike Le Couteur lors de l’émission Power Play de CTV lundi que son gouvernement «gardait la porte ouverte» pour travailler avec le comité afin de réduire éventuellement la liste. d’armes prohibées.

Avec encore du chemin à parcourir, la députée du Bloc québécois Kristina Michaud s’est dite déçue “que l’industrie ne semble pas avoir été consultée par le gouvernement” sur l’amendement, et de ne pas pouvoir ajouter plus de réunions pour approfondir l’amendement et entendre d’autres témoins sur la question.

Le comité a par la suite manqué de temps avant que les membres puissent obtenir une réponse à toutes leurs questions et a décidé de reprendre la discussion article par article lors de sa prochaine réunion.

Nathalie Provost, survivante de la fusillade à Polytechnique, qui est également porte-parole du groupe de défense des armes à feu PolySeSouvient, a déclaré à Power Play de CTV qu’elle croyait que plaider pour un contrôle plus strict des armes à feu préservait la mémoire des victimes de la tragédie et qu’elle s’inquiétait de la politisation de la question. devenu.

Elle a dit que la chasse est une activité «enracinée au Canada» et qu’elle ne souhaite pas que les fusils de chasse soient interdits, mais plutôt voir la fin des armes d’assaut. Provost a déclaré que le gouvernement libéral devait être plus clair dans sa liste d’armes à feu qui seraient interdites en vertu de C-21.

Alors que le débat se poursuit parmi les parlementaires, à l’extérieur d’Ottawa, le gardien de but de la LNH Carey Price a publié une déclaration sur son Instagram reconnaissant l’anniversaire de la fusillade à l’École Polytechnique et contestant une affirmation antérieure qu’il n’était pas au courant de la tragédie en premier lieu.

Price avait publié une photo de lui-même en train de chasser avec une légende criant à Trudeau d’être injuste avec le projet de loi sur le contrôle des armes à feu et déclarant qu’il soutenait la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu (CCFR). Le CCFR est une organisation de défense des droits des armes à feu qui a également été récemment critiquée pour avoir utilisé le code de promotion « poly » sur son site Web, un geste que beaucoup ont qualifié d’irrespectueux envers la tragédie de l’École polytechnique.

Un porte-parole de la LNH a déclaré plus tard que Price n’était pas au courant de la fusillade, ce qui a conduit à de nouvelles critiques du joueur de hockey, qui a vécu à Montréal pendant plus de 15 ans.

“Bien que je n’ai aucun contrôle sur le moment de l’amendement au projet de loi C-21, je maintiens les opinions que j’ai partagées, je reconnais que l’amplification de toute conversation autour des armes à feu cette semaine peut avoir bouleversé certaines des personnes les plus touchées par les événements ici en 1989 et je m’excuse auprès d’eux », a écrit Price.

Le CCFR, pour sa part, a écrit sur son site Internet que le code promotionnel n’était « en aucun cas une référence à la tragédie de l’École polytechnique ».

Ien a abordé l’histoire dans son discours de commémoration pour les victimes de l’École Polytechnique.

“À un moment où le lobby des armes à feu utilise le souvenir de cet horrible anniversaire pour promouvoir son propre programme, nous devons rester fermes pour défendre les souvenirs et l’héritage de ceux qui sont partis trop tôt”, a-t-elle déclaré mardi aux députés à la Chambre. “Il y a tant à faire et nous devons tous faire partie de la solution.”